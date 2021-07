Lautaro gode ancora: “Ho vissuto un anno incredibile con due titoli”

L'attaccante argentino parla ai canali ufficiali del Liniers, dove si sta allenando in questi giorni di vacanza

Stefano Bertocchi

Impegnato in questi giorni sul campo del Liniers per tenersi in allenamento in vista della nuova stagione, Lautaro Martinez si concede ad una breve intervista al canale Instagram del suo ex club, esprimendo le sue emozioni dopo l'annata appena conclusa: "La verità è che sono sempre felice di tornare in città e in questo club - esordisce il Toro -. Ho vissuto un anno incredibile con due titoli, di cui uno molto speciale con la Seleccion argentina: adesso possiamo festeggiare dopo tanto tempo, non vedevo l'ora".

"Sono felice di essere di nuovo qui con gli altri ragazzi e di ricordare gli anni passati. Come dico sempre, ogni volta che posso venire qui voglio portare il mio supporto al club, perché sta crescendo: mi rende felice farlo in questa maniera. Per me è un orgoglio, una felicità enorme vedere come cresce il club, come si ammoderna con le strutture, con molte cose nuove sulle quali ha investito e con molti ragazzi che vengono per imparare e divertirsi, che è la cosa principale - prosegue il bomber dell'Inter -. Il messaggio che dobbiamo lanciare ai ragazzi che entrano in questo club è quello di godersi il percorso di crescita, che poi è il frutto di come si lavora e del senso d'appartenenza. Tutto questo è per loro".

La chiosa è dedicata all'affetto della gente nei sui confronti: "È chiaro che apprezzo molto l'appoggio, i tifosi sono sempre presenti. Così come i messaggi per la mia famiglia e per i miei fratelli. Mi rende molto felice il fatto che la gente mi appoggi e mi sia vicina, non solo per quanto riguarda me ma anche per la nazionale argentina. Ricambio l'affetto e spero di rivederci di nuovo presto sul campo del Liniers".