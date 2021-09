Lautaro gioisce: “Segnare è sempre importante. Ora testa al Brasile”

Le parole del Toro nerazzurro dopo il successo per 3-1 dell'Argentina sul campo del Venezuela

"La partita con il Brasile sarà bellissima. Sono match unici nel loro genere, vogliamo prepararci al meglio e giocare come abbiamo fatto nella finale di Coppa America". Queste le parole di Lautaro Martinez a Tyc Sports subito dopo il trionfo dell'Argentina in Venezuela. "Il gol per un attaccante è sempre importante, ma la cosa che più conta è la vittoria di squadra - ha detto il Toro, a segno nel 3-1 di ieri notte -. Bisogna sempre pensare al gruppo. Oggi abbiamo fatto un ottimo primo tempo, a prescindere dalla loro espulsione. Dopo il gol del vantaggio, abbiamo trovato più spazi e siamo riusciti a conquistare questi tre punti".