Lasarte, ct Cile: “Sanchez, poco spazio ma le ultime tre partite sono state fantastiche”

Il tecnico cileno a poche ore dalla gara contro il Paraguay: "Vidal? Ha avuto più spazio"

A poche ore dal match contro il Paraguay, Martin Lasarte, ct della Nazionale cilena, è intervenuto in conferenza stampa commentando tra le altre cose il momento di Arturo Vidal e Alexis Sanchez, che non stanno godendo di tantissimo spazio all'Inter. Il tecnico si è speso in particolare verso il Tocopillano: "Questa è la solita domanda. Non la sminuisco. Quando Claudio Bravo non giocava, si è discusso di lui. Alexis non giocava e per me ha fatto le ultime tre partite in maniera fantastica, tenendo conto di quanto poco ha giocato. Arturo invece ha avuto più spazio".