L’appello di Sala: “Se Moratti vuole acquistare San Siro, noi siamo felicissimi”

Il sindaco di Milano: "Il problema vero è che il Comune non può, per il bene dei cittadini, tenersi dei costi per impianti inutilizzati"

Mattia Zangari

"Faccio un appello a chi vuole salvare lo stadio di San Siro: il modo migliore è trovarne un uso, una formula, quindi si facciano avanti e noi siamo disponibili quando sarà il momento a cedere questo bene". È la provocazione lanciata da Giuseppe Sala, sindaco di Milano, a chi ha aderito al Comitato 'Sì Meazza', nato per salvare lo Scala del Calcio che dovrà essere demolita per lasciare spazio al nuovo impianto voluto da Inter e Milan, con il beneplacito del Comune.

"Mi rivolgo a Massimo Moratti, visto che ho sentito la sua disponibilità a fare parte di questa iniziativa - ha aggiunto a margine della inaugurazione della nuova sede di Ntt Data -. Lo facciano il referendum, ma non potrà togliere al sindaco il fatto di prendere le decisioni perché sono stato eletto per questo. Il tema del vecchio stadio è semplice, tenere in funzione uno stadio del genere, tenerlo in sicurezza e fare una

buona manutenzione è qualcosa che costa tra i 5 e i 10 milioni all'anno. Tra i tanti che si fanno avanti, penso a Moratti, se lo vogliono acquisire noi siamo felicissimi. Il problema vero è che il Comune di Milano non può, per il bene dei cittadini, tenersi dei costi per impianti inutilizzati".

(Ansa)