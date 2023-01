La rete in apertura di Lautaro Martinez sembra il preludio ad una bella serata ricca di emozioni. Invece, Inter e Hellas Verona danno vita ad un match nel complesso poco spettacolare, dove i nerazzurri non vogliono spingere più di tanto sull'acceleratore e lasciano l'iniziativa agli scaligeri che accettano la sfida e provano a creare qualche apprensione, specie nei minuti finali. Ma di occasioni pericolose vere da parte scaligera non se ne registrano e alla fine è l'Inter che esulta per una vittoria che le permette di agganciare la Juve al terzo posto. Adesso per la squadra di Simone Inzaghi c'è l'impegno in Supercoppa contro il Milan.

IL TABELLINO

INTER-HELLAS VERONA 1-0

MARCATORE: 5' Lautaro Martinez (I)

INTER: 24 Onana; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 5 Gagliardini, 20 Calhanoglu (69' 14 Asllani), 22 Mkhitaryan (77' 23 Barella), 32 Dimarco (77' 8 Gosens); 9 Dzeko (69' 11 Correa), 10 Lautaro Martinez (89' 45 Carboni).

In panchina: 21 Cordaz, 31 Brazao, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 12 Bellanova, 33 D'Ambrosio, 42 Curatolo, 46 Zanotti.

Allenatore: Simone Inzaghi.

HELLAS VERONA: 1 Montipò; 27 Dawidowicz (65' 23 Magnani), 6 Hien, 17 Ceccherini; 29 Depaoli, 61 Tameze (65' 4 Veloso), 14 Ilic (65' 11 Lasagna), 3 Doig (80' 20 Piccoli); 30 Kallon, 8 Lazovic; 19 Djuric.

In panchina: 22 Berardi, 34 Perilli, 9 Henry, 21 Gunter, 24 Terracciano, 32 Cabal, 42 Coppola, 70 Bragantini.

Allenatore: Marco Zaffaroni.

Arbitro: Fabbri. Assistenti: Valeriani - Di Monte. Quarto ufficiale: Minelli. VAR: Fourneau. Assistente VAR: Marchetti.

Note

Spettatori: 70.734

Ammoniti: Dawidowicz (V), Hien (V), Sulemana (V)

Corner: 3-4

Recupero: 1°T 2', 2°T 4'.

RIVIVI LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-VERONA

94' - ED E' FINITA! L'INTER ALLA FINE LA SPUNTA, DECIDE IL GOL DI LAUTARO MARTINEZ!

94' - Gagliardini devia un cross di Veloso, Skriniar spazza. Poi Darmian allontana

93' - Ultimi assalti del Verona, rimessa in zona d'attacco.

93' - Dopo qualche secondo di indecisione, Fabbri assegna un fallo laterale al Verona tra le proteste di Inzaghi e Barella.

92' - Quattro minuti di recupero, Magnani si inventa una conclusione tutta potenza e zero precisione.

90' - Primo strappo di Carboni e giallo per Sulemana che lo atterra.

89' - Arriva il momento del baby Carboni. Fuori Lautaro

88' - Prova dalla distanza Darmian, conclusione mancina che finisce lontana dalla porta.

87' - Fase finale della partita, si appresta a entrare De Vrij.

86' - Spizza Gagliardini in area, pallone controllato da Montipò.

85' - Problemi di crampi per Ceccherini, aiutato da Bastoni.

83' - Piccoli sbaglia la conclusione mandando la palla sul fondo. Scelta errata dell'ex Atalanta.

81' - Asllani! Grande occasione del giovane nerazzurro che dopo una bella finta si sposta la palla sul destro e calcia fuori di poco.

80' - Gagliardini tenta l'affondo in area, ma sul più bello perde contatto col pallone.

80' - Piccoli rileva Doig nel Verona.

78' - Barella si fa subito sentire entrando duro su Lasagna.

77' - Entrano Barella e Gosens, fuori Mkhitaryan e Dimarco.

76' - Pronti ad entrare anche Barella e Gosens.

74' - Bastoni rischia di mettere in crisi Onana, la difesa spazza poi Lautaro prende fallo.

70' - Ripartenza Verona con Sulemana che prova la conclusione, Onana manda in corner.

69' - Inzaghi si affida ad Asllani e Correa, fuori Calhanoglu e Dzeko.

68' - Veementi proteste dei giocatori dell'Inter che reclamano il secondo giallo per Hien che trattiene Dzeko. Fabbri dice no tra le recriminazioni dei nerazzurri.

65' - Ben tre i cambi di Zaffaroni: Miguel Veloso rileva Tameze, Lasagna prende il posto di Ilic e Magnani va al posto di Dawidowicz.

65' - Sulemana raccoglie un pallone respinto da Acerbi e calcia, pallone alto.

63' - Lautaro a tu per tu con Montipò lo supera con uno scavetto e segna, ma Fabbri sanziona il fallo dell'attaccante argentino su Dawidowicz.

60' - Retropassaggio di Skriniar verso Onana, i tifosi non gradiscono e si sente qualche fischio.

57' - Primo cambio nel Verona: Suleymana rileva Kallon.

56' - Altro brutto intervento di Dawidowicz stavolta su Dimarco, rischia il polacco che si prende qualche brutta parola dall'interista.

53' - Hien manda ancora per le terre Lautaro, Fabbri fischia la punizione e ammonisce lo svedese.

51' - Lautaro lancia Dimarco che guadagna il fondo e prova il cross in mezzo per Dzeko che viene anticipato da Hien.

49' - Primo ammonito del match: è Dawidowicz, che trattiene seccamente Dzeko.

48' - Crossa Dawidowicz, bravo Darmian a capire la traietttoria e ad appoggiare per Onana.