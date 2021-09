L’amaro nella coda: blitz Real con Rodrygo all’89esimo, ingiusto castigo per l’Inter

Prima di Champions con sconfitta beffarda per i nerazzurri che si erano ben comportati: decide il brasiliano a un minuto dal 90esimo

Christian Liotta

Sconfitta che va ben oltre il beffardo per l'Inter di Simone Inzaghi, che deve cedere il passo per la prima volta in gare ufficiali da quando è allenatore dei nerazzurri. E lo fa nella sera della prima giornata del girone di Champions League per mano del Real Madrid di Carlo Ancelotti, che porta a casa i tre punti nella maniera più spietata possibile, a un minuto dal 90esimo, punendo con un bel tiro al volo di Rodrygo una squadra nerazzurra che si è fatta decisamente preferire nella gestione della partita, creando diversi pericoli sempre sventati dall'ottimo Thibault Courtois e sapendo soffrire quando il Real provava le sortite. L'Inter paga forse un eccessivo pegno alla stanchezza accumulata, ma la rete del brasiliano suona come uno schiaffo immeritato. Nulla di compromesso per il girone, che vede in vetta, oltre alle Merengues, la sorpresa Sheriff Tiraspol.

IL TABELLINO

INTER-REAL MADRID 0-1

MARCATORE: 89' Rodrygo

INTER: 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian (55' 2 Dumfries), 23 Barella (84' 8 Vecino), 77 Brozovic, 20 Calhanoglu (65' 22 Vidal), 14 Perisic (55' 32 Dimarco); 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez (65' 19 Correa).

In panchina: 21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 33 D'Ambrosio.

Allenatore: Simone Inzaghi.

REAL MADRID: 1 Courtois; 2 Carvajal, 3 Militao, 6 Nacho, 4 Alaba; 15 Valverde, 14 Casemiro, 10 Modric (80' 25 Camavinga); 17 Vazquez (66' 21 Rodrygo), 9 Benzema, 20 Vinicius Jr (91' 11 Asensio).

In panchina: 13 Lunin, 40 Fuidias, 5 Vallejo, 7 Hazard, 16 Jovic, 22 Isco, 24 Mariano, 27 Blanco, 35 Gutierrez.

Allenatore: Carlo Ancelotti.

Arbitro. Siebert (Germania): Assistenti: Foltyn – Gittelmann. Quarto uomo: Schlager. Var: Fritz. Assistente Var: Osmers.

Note

Spettatori: 37.082

Ammoniti: Lautaro Martinez (I), Alaba (R)

Corner: 4-4

Recupero: 1°T 1', 1°T 2'.

93' - La punizione di Dimarco si perde nel mucchio. Finisce qui: il Real sbanca San Siro con un gol beffa nel finale firmato da Rodrygo.

92' - Dumfries guadagna una punizione, è l'ultima chance per i nerazzurri.

90' - Solo due minuti di recupero.

89' - Real Madrid in vantaggio! Rodrygo! Numero di Camavinga che scodella in mezzo per il brasiliano che con un bel tiro a incrocio infila Handanovic e gela San Siro.

88' - Bastoni strattona Carvajal che rimane a terra. Lo spagnolo poi chiede conto all'azzurro.

87' - Altro recupero prodigioso di Skriniar che col corpo chiude la porta ancora a Vinicius.

85' - Militao in ritardo stecca Dzeko, Inzaghi reclama ma Siebert non opta per il cartellino.

84' - Inzaghi prepara l'ultimo cambio: fuori Barella, in campo Vecino.

83' - Dumfries ancora protagonista con una gran diagonale difensiva ad anticipare Casemiro che rimane travolto dalla sua veemenza.

82' - Conclusione a botta sicura di Vinicius, Skriniar ci mette il corpo e respinge.

80' - Ancelotti si affida a Camavinga, che prende il posto di Modric. Applausi di San Siro per il croato.

79' - Benzema vicino al gol con un pericoloso colpo di testa, ma era tutto vano per fuorigioco.

77' - Barella appoggia per Vidal, il cileno prova il tiro ma viene murato.

74' - Sono 37.082 gli spettatori presenti a San Siro.

73' - Stavolta Vinicius mette i razzi e salta Skriniar, De Vrij manda in corner.

72' - Fallo di Correa su Militao, il Tucu non è molto d'accordo.

71' - Grande giocata di Vinicius che aggira Dumfries ma viene fermato da Skriniar che agevola l'intervento di Handanovic.

68' - Sbaglia Alaba, Dumfries ruba palla e vola in avanti. L'austriaco rimedia interponendosi tra l'olandese e Dzeko.

67' - Numero di Benzema, Real che guadagna un corner mal sfruttato da Modric.

66' - Cambio anche nel Real, con Rodrygo che rileva Vazquez.

65' - Parte in avanti Dumfries, che viene fermato da Nacho che gli nega anche il corner. Nell'Inter Vidal prende il posto di Calhanoglu, Correa rileva Lautaro.

61' - Lancio di Barella che non riesce a trovare pronto Lautaro. Riparte il Real.

60' - Ammonizione anche per Alaba, saltato nettamente da Dzeko.

59' - Militao mette in mezzo, Handanovic vola e respinge.

55' - Primi cambi per Inzaghi: Dimarco e Dumfries in campo per Perisic e Darmian.

54' - Ancora una grande occasione per l'Inter, Courtois si supera sul colpo di testa di Dzeko, poi Skriniar colpisce male.

53' - Valverde si inventa un tiro a sorpresa sul secondo palo, pallone fuori. Inzaghi chiama Dimarco.

52' - Skriniar col gambone a fermare Vinicius, però la palla è ancora per gli spagnoli.

51' - Benzema salta Skriniar poi però lo slovacco riesce a rimediare, corner Real.

50' - Alaba non disdegna le maniere forti per fermare Dzeko, Siebert lascia correre molto.

48' - Pericolo per l'Inter, pallone messo in mezzo da Carvajal spazzato da Darmian non senza affanno.

22.04 - Calcio d'inizio della ripresa per l'Inter: PARTITI!

22.03 - Inter che torna in campo per l'inizio della ripresa, seguita dal Real poco dopo.

INTERVALLO - Tanta intensità, un po' di errori e una buona Inter, che però va a sbattere contro Thibault Courtois. Le occasioni migliori di questo primo tempo sono tutte di marca nerazzurra, ma gli uomini di Simone Inzaghi non riescono mai a trovare il varco vincente per superare il portiere belga. Dal canto suo, la squadra di Carlo Ancelotti si fa notare solo a sprazzi, creando solo una vera buona occasione da palla inattiva e denunciando qualche difficoltà in difesa.

46' pt - Finisce qui il primo tempo: Inter e Real Madrid a riposo sullo 0-0!

46' pt - Prima ammonizione del match per Lautaro Martinez, che ostruisce Alaba intento ad effettuare una rimessa.

43' - Dzeko sbuca all'improvviso in area Real sul cross di Perisic, Courtois ancora una volta salva coi pugni.

41' - Calhanoglu recupera un pallone e riparte veloce, accompagnato da Lautaro. Il servizio del turco per l'argentino non è però un granché...

38' - Scambi veloci in area Real con Perisic protagonista finché non conclude debolmente su un difensore.

37' - Bravissimo Lautaro a prendere il tempo ad Alaba sul cross di Darmian, palla fuori di poco. Pochi secondi dopo, palla recuperata e servizio di Dzeko per Brozovic che sfiora il palo

36' - L'Inter regala un corner al Real Madrid poi sbaglia lasciando libero di colpire Militao che manda fuori di poco.

35' - Perisic si invola per raccogliere un passaggio, Militao fa buona guardia per Courtois.

32' - Nerazzurri che ora faticano un po' a costruire, il Real si sta facendo più intraprendente pur tra qualche disattenzione.

31' - Cross innocuo di Carvajal, Handanovic blocca sicuro.

30' - Casemiro atterra Dzeko, l'Inter prende fiato dopo alcuni momenti di difficoltà.

28' - Brutto intervento di Nacho su Barella, Brozovic ringhia su Siebert chiedendo un giallo.

27' - Modric recupera un pallone sui 22 metri a Skriniar, cross per Benzema che colpisce in maniera improbabile.

27' - Azione rapida dell'Inter, Lautaro prova a lanciare Darmian controllato da Carvajal. Vano reclamo per un corner.

26' - Clamoroso errore di Carvajal, che però mette una pezza riprendendo la sfera dai piedi di Lautaro.

24' - Tiro di Perisic ribattuto, rimessa Inter.

22' - Perisic sbuca alle spalle di Vazquez e gli strappa via un pallone annullando la ripartenza Real.

19' - Courtois mette le manone e dice no anche al colpo di testa da distanza ravvicinata di Lautaro, frutto di una grande ripartenza con cross di Perisic.

17' - Vazquez supera Bastoni e cerca Benzema, il tiro del francese è murato da De Vrij.

16' - Darmian trattenuto platealmente, Siebert non estrae il cartellino giallo. Sulla punizione, prolunga Perisic mandando fuori.

15' - Barella lancia Darmian che però non trova coordinazione per crossare bene, pallone fuori. Oltretutto, Darmian era in offside.

14' - Casemiro trova spazio e colpisce dalla distanza, Handanovic accompagna il pallone fuori.

13' - Brozovic riesce a recuperare un pallone e metterlo in mezzo dove Perisic può fare poco: spaccata e palla fuori.

11' - Splendida giocata difensiva di Bastoni che anticipa Vinicius e poi strappa una rimessa laterale.

10' - Skriniar svetta di testa da corner, pallone di poco fuori

9' - Courtois nega un gol a Dzeko! Combinazione tra Lautaro e il bosniaco che a tu per tu con il belga si fa ipnotizzare.

8' - Lautaro prova a innescare la ripartenza di Calhanoglu, che però finisce solo nella morsa di due avversari e perde palla.

6' - Occasione per Lautaro che calcia al volo servito da Barella, Courtois controlla.

5' - Primo tentativo di giocata di Vinicius, ben contrastato da Skriniar.

2' - Palla persa banalmente da De Vrij, Real Madrid che si prende il possesso.

21.01 - Calcio d'inizio del match per il Real Madrid: PARTITI!

21.00 - Handanovic e Benzema al sorteggio del campo.

20.58 - Entra in campo la terna arbitrale, seguita poco dopo dalle due squadre.

20.56 - Squadre nel tunnel degli spogliatoi.

20.53 - Cambio in extremis per il Real Madrid, relativo al terzo portiere: fuori Luis Lopez, dentro Toni Fuidias.

20.48 - Si è concluso da qualche istante il riscaldamento delle due squadre. Fra poco il fischio d'inizio, cornice importante a San Siro.