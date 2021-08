L’agente di Lautaro chiude al Tottenham: “Ha deciso di restare all’Inter”

Il procuratore del Toro argentino ha specificato la posizione del suo assistito: "È felice all'Inter e in Italia"

Dopo le tante voci scatenatesi in mattinata su un presunto accordo raggiunto tra il Tottenham e l'Inter per l'arrivo a Londra di Lautaro Martinez, Alejando Camaño, agente dell'argentino, ha smentito seccamente al collega Cesar Luis Merlo (TycSports). "Lautaro è felice all'Inter ed è felice in Italia. La sua decisione è quella di restare", ha detto il procuratore del Toro.