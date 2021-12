L’agente di Eriksen: “Il futuro di Christian sembra luminoso. Dove giocherà? È presto”

Parla Schoots: "Il fatto che al Tottenham si parli di trovare il suo sostituto dopo due anni è un complimento incredibile"

Martin Schoots, agente di Christian Eriksen, torna a professare il proprio ottimismo sul ritorno in campo del calciatore danese dopo la risoluzione contrattuale con l'Inter avvenuta ieri. Intervistato da Sky Sports News, il procuratore ha dichiarato: "Sta lavorando molto duramente e sono contento che sia stato in grado di farlo negli ultimi mesi in silenzio. Abbiamo avuto così tante richieste di interviste, documentari - ogni tipo di iniziativa - soprattutto dal Regno Unito. È ancora così popolare in Gran Bretagna e non solo tra i tifosi degli Spurs, non solo per le sue fantastiche abilità calcistiche, ma anche per il suo essere una persona umile. Dove andrà? Presto per dire dove sia il futuro di Christian. A causa di speciali regolamenti in Italia, che esistono già da decenni, l'unica cosa che sappiamo per certo è che non sarà in Italia. E non sarà nemmeno in un altro continente, per motivi familiari. Alcuni club ci hanno già contattato alcune settimane fa. Dobbiamo vedere cosa ci riserverà il futuro. Ma sembra luminoso e questa è la cosa più importante".