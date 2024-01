La Partenza aggressiva è un mantra inzaghiano. Perché l'Inter inizia all'U-Power Stadium volendo prendersi tutto sin dal primo istante. La banda di Simone Inzaghi conosce a menadito la rilevanza dell'incontro. Il soffice peso della ripartenza, le emozioni dell'alba di un nuovo inizio. Quando riparte l'Inter siamo tutti più contenti, ci rallegriamo al solo pensiero di osservare i beniamini nerazzurri calcare il prato verde con l'entusiasmo di bambini rampanti. L'Inter aggredisce con padronanza l'avvio dell'incontro, il Monza prova a tenere la linea bassa per poi ripartire. Il canovaccio è il medesimo di sempre, il baricentro dei biancorossi permane nell'assetto tecnico del continuo sviluppo da attivare. Basta poco ai nerazzurri per trovare la via della rete. Una via maestra, instaurata (o installata) dalla magistrale realizzazione di Calhanoglu.

SPETTACOLO PER GLI OCCHI. Il raddoppio arriva dopo un'azione spettacolare. De Vrij supera un uomo a centro campo e fa partire Mkhitaryan. Ampliamento del raggio per Dimarco, che mette in mezzo dove Lautaro in spaccata deposita il pallone in rete. Uno spettacolo per gli occhi. Prima frazione a tratti gigantesca della truppa di Inzaghi, che si prende quello che vuole come e quando vuole. Thuram si muove con discreto piglio, va incontro al pallone e fraseggia certificando la capacità del gioco corto. Si viva di fiammate e di folate, come quelle del francese che trascina la struttura nerazzurra anche quando le difficoltà nell'impostazione sono più elevate. Il Monza danza avanti e indietro, seguendo il ritmo del gioco di Palladino. Nulla cambia, tutto si trasforma a ogni passaggio sul perimetro, anche se si nota la mancanza di un regista. Tutte le posizioni sono duttili e dinamiche. L'avvio di secondo tempo è insistente perché le spinte sono costanti e il dominio appare più consistente. La rapidità cresce e Dimarco si muove da un lato all'altro.

TECNICA SPAZIALE, QUALITÀ PREGIATA. E se il Monza recrimina per il gol annullato a Pessina per un fuorigioco millimetrico, c'è anche da dire che i binari della qualità pregiata rappresentano il duello. Eh sì, perché la tecnica in velocità rappresenta il punto prominente di ogni risultato rilevante; quando il Biscione accelera per il Monza sono davvero dolori. Avvio incredibile dal dischetto per Hakan Calhanoglu, che in regia si è preso il comando delle operazioni governando il possesso esecutivo. In questo campionato ha già totalizzato 7 gol su calcio di rigore. Un bottino importante che nelle ultime 20 stagioni avevano raggiunto solamente Diego Milito (8 nel 2011/12) e Zlatan Ibrahimovic (8 nel 2007/08). Le forze si sgretolano ogni minuto che passa ma la volontà è in bilico, dimostrazione lampante di una prestazione che, nei primi 45', ha rappresentato un messaggio spettacolare per tutti gli osservatori. Il tris è di Calhanoglu, dopo un'altra conduzione rilevante in ripartenza. La tecnica prevale su tutto. I nerazzurri insegnano calcio con alcuni profeti perfetti interpreti. Da un fronte all'altro, la conduzione dell'Inter è quella di una squadra matura. E nemmeno quando il Monza accorcia c'è speranza di rimonta per i biancorossi. Perché il poker di Lautaro mette le mani definitive sul match. Cinquina timbrata da Thuram. Segnale forte, fortissimo. L'ennesimo. Il definitivo?