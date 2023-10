Piovono conferme sulle date della prossima Supercoppa italiana. Il trofeo verrà messo in palio a Riyad nei giorni che vanno dal 21 al 25 gennaio 2024: scendendo nel dettaglio, le semifinali andranno in scena il 21 e il 22 mentre la finale è fissata in agenda per il 25. Lo rende noto Sky Sport.

Un appuntamento, quello in Arabia Saudita, che, come noto, ha portato anche alla variazione di alcune date del campionato (RILEGGI QUI) e della Coppa Italia (RILEGGI QUI), con gli ottavi di finale anticipati tra dicembre ed inizio gennaio e spalmati su tre serate anziché due.

