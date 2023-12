L'Emilia Romagna continua a essere indigesta all'Inter. Questa volta, però, il passo falso è decisamente pesante, perché costa ai nerazzurri l'uscita di scena dalla Coppa Italia già agli ottavi finale. Cade quindi la regina che da due anni deteneva il titolo, per mano di un Bologna che continua nel suo momento incredibile: la formazione di Thiago Motta riesce a trascinare l'Inter ai supplementari, anche grazie al suo portiere Federico Ravaglia che neutralizza un calcio di rigore calciato da Lautaro Martinez, e non si disunisce dopo aver subito il gol dello svantaggio firmato da Carlos Augusto al 92esimo minuto. Piazzando l'uno-due clamoroso nel secondo overtime grazie alle giocate di un incontenibile Joshua Zirkzee che manda in porta prima Sam Beukema poi Dan Ndoye bravi a piazzare l'uno-due che gela San Siro e fa volare i felsinei ai quarti di finale. Inter che saluta la corsa e rimane anche in apprensione per le condizioni di Lautaro Martinez, uscito per un problema all'adduttore.

IL TABELLINO

INTER-BOLOGNA 1-2

MARCATORI: 92' Carlos Augusto (I), 112' Beukema (B), 116' Ndoye (B)

INTER: 77 Audero; 31 Bisseck (91' 28 Pavard), 15 Acerbi, 95 Bastoni (74' 32 Dimarco); 36 Darmian, 16 Frattesi, 21 Asllani (83' 5 Sensi), 14 Klaassen (74' 23 Barella), 30 Carlos Augusto; 10 Lautaro Martinez (99' 22 Mkhitaryan), 8 Arnautovic (74' 9 Thuram).

In panchina: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 20 Calhanoglu, 41 Akinsanmiro, 42 Agoume, 44 Stabile, 47 Kamate, 49 Sarr, 50 Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

BOLOGNA: 34 Ravaglia; 16 Corazza (76' 29 De Silvestri), 31 Beukema, 26 Lucumi (99' 33 Calafiori), 22 Lykogiannis; 20 Aebischer, 6 Moro (69' 17 El Azzouzi), 80 Fabbian; 56 Saelemaekers (85' 11 Ndoye), 77 Van Hooijdonk (85' 9 Zirkzee), 82 Urbanski.

In panchina: 23 Bagnolini, 28 Skorupski, 3 Posch, 8 Freuler, 14 Bonifazi, 19 Ferguson.

Allenatore: Thiago Motta.

Arbitro: La Penna. Assistenti: Cecconi - Zingarelli. Quarto ufficiale: Giua. VAR: Serra. Assistente VAR: Mazzoleni.

Note

Spettatori: 63.519

Ammoniti: Lykogiannis (B), Van Hooijdonk (B), Fabbian (B), Darmian (I), Pavard (I), Barella (I)

Corner: 11-2

Recupero: 1°T 0', 2°T 5', 1°TS 1', 2° TS 1'.

RIVIVI IL LIVE

121' - Fischia La Penna, rien ne va plus a San Siro! L'Inter perde 2-1 contro il Bologna e dopo due anni deve salutare la Coppa Italia.

120' - Un minuto di recupero.

119' - Darmian ci prova, senza però inquadrare la porta.

118' - Carlos Augusto tocca Ndoye che cade toccando palla con le mani, punizione Inter. Sulla quale Pavard va di testa, trovando Ravaglia pronto.

116' - Gol del Bologna! Ndoye! Ancora Zirkzee salta Acerbi e lancia l'elvetico che arriva in area praticamente solo e beffa Audero in uscita!

112' - Pareggio del Bologna con Beukema! Zirkzee riesce a salvare un pallone dall'uscita dal campo trovando con una magata Beukema che al volo colpisce mandando sotto la traversa!

112' - La Penna richiama Darmian e Fabbian che si erano un po' beccati in area.

110' - Tentativo di Ndoye, palla sull'esterno della rete. Barella va ancora a protestare con La Penna.

109' - Barella si fa tutto il campo per mostrare le sue rimostranze a La Penna che lo ammonisce. Thuram lo tranquillizza.

109' - Calafiori ferma Barella, intervento sul pallone secondo La Penna che non raccoglie le proteste del giocatore nerazzurro.

----

23.15 - L'Inter batte il calcio d'inizio del secondo supplementare: PARTITI!

---

106' - Primo tempo supplementare finito, cambio di campo a San Siro.

106' - Un minuto di recupero, Thuram non riesce a servire Mkhitaryan in area rossoblu.

103' - Altro giallo per un giocatore dell'Inter: Pavard ferma Urbanski con le cattive, La Penna interviene prontamente.

101' - Zirkzee prende palla in area nerazzurra ma non riesce a inquadrare la porta e scarica male il pallone per Ndoye.

99' - Arrivano i cambi: Mkhitaryan rileva Lautaro che continua a toccarsi l'adduttore, Calafiori va al posto di Lucumi.

97' - Si prepara a entrare Mkhitaryan nell'Inter. Calafiori la contromossa di Motta.

94' - Conclusione di Barella che non inquadra la porta.

IL GOL DI CARLOS AUGUSTO: Svetta il brasiliano che pur non essendo un gigante salta più in alto di tutti sul corner pennellato di Dimarco e beffa Ravaglia.

92' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRR!! CAAAAAAAAAARLOOOOOSSS AUUUUUUUUUUUGUUUUUUUUUSTOOOOOOOOO!!!

----

22.57 - Bologna che batte il calcio d'inizio dei supplementari: PARTITI!

22.56 - Cambio per l'Inter, si rivede in campo Pavard che rileva Bisseck.

22.55 - Massaggi per Lautaro Martinez, che accusa problemi all'adduttore. Carlos Augusto si passa il ghiaccio alla bocca.

----

96' - Fischia La Penna, si va ai tempi supplementari! Terza coda consecutiva per l'Inter negli ottavi di Coppa!

95' - Sensi prova il tiro a giro, palla che non prende l'effetto sperato e termina fuori.

94' - Ammonito Bisseck, reo di un fallo su Aebischer.

94' - Inter che forza un'azione offensiva, palla recuperata da Ravaglia che poi se la piglia comoda...

92' - Colpo pesante in volto per Carlos Augusto, gioco fermo.

90' - Saranno cinque i minuti di recupero. Thuram mette in mezzo, palla spazzata da un difensore.

89' - Ammonito Fabbian, anche lui a causa di una trattenuta su Sensi.

86' - Dimarco prova la conclusoìione da calcetto con la punta, Ravaglia alza in corner. Corner gettato via da Barella.

85' - Thiago Motta si affida all'artigliera pesante: dentro Zirkzee e Ndoye per Van Hooijdonk e Saelemakers.

84' - Affondo di Thuram, che però con il tacco non riesce a trovare Frattesi.

83' - Esce Asllani, ultimi minuti per Sensi.

81' - Prova ora a uscire il Bologna, conclusione di Saelemakers col piede sbagliato che termina alta.

77' - Scontro Bisseck - Van Hooijdonk, ha la peggio l'attaccante del Bologna che necessita dell'intervento dello staff medico.

76' - Cambio anche nel Bologna: fuori Corazza, dentro De Silvestri.

74' - Primi cambi per Inzaghi: Barella rileva Klaassen, Dimarco va al posto di Bastoni, Thuram cambia un discreto Arnautovic.

73' - Inzaghi prova le prime mosse: pronti a entrare Thuram, Barella e Dimarco.

71' - Carlos Augusto calcia servito da Asllani, palla che diventa velenosa dopo una deviazione di Saelemakers per andare in corner.

69' - Primo cambio nel Bologna: fuori Moro, dentro El Azzouzi.

68' - Ancora Lautaro! Bisseck si inventa una giocata tra tre difensori e riesce a passare la palla al Toro che di prima intenzione manda alto di poco.

68' - Cori della Nord per Lautaro,ad incitare il capitano dopo l'errore.

66' - Inter che ora si butta in avanti a valanga, conclusione di Arnautovic toccata da un avversario che impedisce a Lautaro di intervenire.

65' - Dal dischetto va Lautaro Martinez... RAVAGLIA PARA! Bravissimo il portiere rossoblu a neutralizzare la conclusione del Toro.

63' - Dopo qualche istante, La Penna va all'on-field review. Revisione velocissima e rigore per l'Inter.

62' - Proteste nerazzurre per un mani in area di Corazza, La Penna fa proseguire.

61' - Carlos Augusto viene chiuso da Corazza in corner, bello spunto dell'ex Monza.

60' - Inter che spinge in cerca del vantaggio, nuovo corner.

59' - Bastoni trattenuto da Van Hooijdonk, giallo anche per l'olandese figlio d'arte.

58' - Ottima chiusura di Acerbi su Van Hooijdonk.

54' - Sono 63.519 gli spettatori presenti questa sera a San Siro. Si tratta di un record di presenze per un ottavo di finale di Coppa Italia, visto che il primato precedente erano i 60.334 spettatori di Roma-Genoa dell'ultima edizione.



53' - Arnautovic si divora l'1-0! Erroraccio di Aebischer che perde palla sulla pressione di Frattesi, Asllani appoggia per Arnautovic che da ottima posizione perde l'attimo e calcia fuori.

53' - Insistono i felsinei, conclusione volante forzata di Urbanski che finisce alta.

52' - Bologna che si riversa in avanti, bella palla di Saelemakers sulla quale la difesa si disimpegna con un numero di Bastoni.

50' - Altro liscio in piena area rossoblu, Bastoni mette in mezzo una palla forte che Frattesi svirgola completamente.

48' - Frattesi interviene in ritardo su Aebischer, punizione per il Bologna nella propria metà campo.

----

22.02 - Inter che muove il primo pallone della ripresa: PARTITI!

22.01 - Le squadre tornano in campo per l'inizio della ripresa.

----

HALFTIME REPORT - Primo tempo che vede praticamente un solo grande scossone per parte: prima, il colpo di genio di Giovanni Fabbian sul cross di Charalampos Lykogiannis che si spegne fuori di pochissimo; poi, la conclusione blitz di Davide Frattesi sulla quale si supera il portiere rossoblu Federico Ravaglia. Per il resto, c'è un'Inter molto aggressiva che attacca a tratti in maniera altissima gli avversari impedendo loro ogni tipo di ragionamento e mettendo più in apprensione l'estremo avversario che si impegna anche su una conclusione interessante ma centrale di Davy Klaassen, mentre sull'altro fronte il Bologna appare un po' compassato, praticamente mai in grado di farsi vivo dalle parti di Audero a parte la chance del canterano nerazzurro. Molti sforzi che però non valgono lo sblocco del risultato.

----

46' - Senza nemmeno recupero, La Penna manda le squadre a riposo: Inter e Bologna chiudono il primo tempo sullo 0-0!

45' - Frattesi recrimina per un intervento a metà campo, La Penna fa ampi cenni che il giocatore del Bologna è intervenuto sul pallone.

43' - Retropassaggio del Bologna che rischia di favorire Arnautovic, fermato da Corazza.

41' - Lautaro strappa palla a Lykogiannis che viene cinturato dal greco, La Penna estrae il cartellino giallo.

40' - Bisseck chiude la strada a Fabbian mettendoci tutto il fisico, il ragazzo rossoblu cade quasi di peso.

37' - Lancio intelligente di Klaassen a servire Bastoni, cross per Lautaro anticipato da Beukema.

35' - Aebischer colpisce Frattesi, punizione Inter a metà campo.

34' - Gesto di fair play di Frattesi dopo la parata di Ravaglia, che incassa i complimenti dell'avversario.

31' - Occasionissima per Frattesi! Ottimo dialogo Klaassen-Carlos Augusto, palla del brasiliano colta da Frattesi di prima intenzione, colpo di reni clamoroso di Ravaglia che riesce a colpire il pallone spuntato all'improvviso e a mandare in corner.

28' - Inter che ora fatica ad uscire dai suoi 22 metri. Si riparte da Audero.

27' - Punizione per il Bologna, Audero esce e colpisce Fabbian. In tribuna c'è anche Danilo D'Ambrosio.

26' - La Penna nota un fallo di mano di Asllani a fermare un'azione di Fabbian, col quale poi ha un chiarimento.

23' - Sul corner per l'Inter, Frattesi da ottima posizione non arriva a colpire la palla.

21' - L'Inter guadagna il primo corner del match. Poco prima, contatto rischioso in area di Corazza e Lautaro.

18' - Lautaro colpisce di petto lanciando Frattesi che viene atterrato in area davanti a Ravaglia. Per La Penna non è rigore, e in effetti la decisione pare corretta perché Aebischer si limita ad appoggiare la mano sul braccio dell'ex Sassuolo.

15' - Lautaro crea un potenziale pericolo per il Bologna, La Penna però nota il fallo di mano dell'argentino.

12' - Fabbian sta per inventarsi un gol da premio Puskas: cross dalla sinistra di Lykogiannis raccolto dal ragazzo di scuola Inter che va a colpire al volo di taglio esterno spalle alla porta, palla fuori di poco.

11' - Bella azione dell'Inter lanciata da una proiezione offensiva di Bisseck e conclusa da Asllani servito da Klaassen con un tiro alto.

8' - Stop e tiro di Klaassen dal limite dell'area, tiro centrale respinto con volo plastico da Ravaglia.

8' - Bella punizione di Asllani, Ravaglia esce anticipando il terzo tempo di Bisseck.

7' - Saelemakers commette fallo su Klaassen, punizione per l'Inter.

6' - Lautaro riceve palla da rimessa laterale e mette in mezzo per Arnautovic, che prova il tiro al volo ma finisce col tagliare l'aria più che colpire la sfera.

5' - Possesso palla dell'Inter nella propria metà campo, poi bravo Beukema a chiudere sul lancio per Frattesi.

3' - Numero di Lautaro tra due difensori a proteggere il pallone, prima di scaricare per Asllani.

----

20.59 - Tocca al Bologna il primo pallone del match: PARTITI!

20.58 - Lautaro e Aebischer davanti a La Penna per il sorteggio.

20.56 - Inter e Bologna entrano in campo per il rituale prepartita

20.47 - Le due squadre sono tornate negli spogliatoi, a breve il calcio d'inizio.

---

