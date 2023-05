La scalata fantastica è completata: l'Inter stende il Milan anche nella semifinale di ritorno, vendica l'incredibile eliminazione del 2003 e stavolta vola lei alla finale di Champions League. Finisce 1-0 un confronto dove i nerazzurri rischiano il giusto per poi affondare nel momento perfetto, con lo splendido dialogo tra Romelu Lukaku e Lautaro Martinez concluso dal Toro con una bomba sul primo palo che non lascia scampo a Mike Maignan. La squadra di Simone Inzaghi chiude la pratica ottenendo il pass per la finale di Champions dove mancava dall'anno del Triplete. E ora, preparate valigie e passaporti: il 10 giugno andremo tutti a caccia di un sogno dalle grandi orecchie.

IL TABELLINO

INTER-MILAN 1-0

MARCATORE: 74' Lautaro Martinez

INTER: 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella (84' 5 Gagliardini), 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan (43' 77 Brozovic), 32 Dimarco (66' 8 Gosens); 9 Dzeko (66' 90 Lukaku), 10 Lautaro Martinez (84' 11 Correa).

In panchina: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 6 De Vrij, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D'Ambrosio, 50 Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

MILAN: 16 Maignan; 2 Calabria, 28 Thiaw (64' 20 Kalulu), 23 Tomori, 19 Hernandez; 33 Krunic, 8 Tonali; 30 Messias (76' 56 Saelemakers), 10 Diaz (76' 27 Origi), 17 Leao; 9 Giroud.

In panchina: 83 Mirante, 92 Nava, 5 Ballo-Touré, 12 Rebic, 24 Kjaer, 25 Florenzi, 32 Pobega, 46 Gabbia, 90 De Ketelaere.

Allenatore: Stefano Pioli.

Arbitro: Turpin. Assistenti: Danos - Pages. Quarto ufficiale: Frappart. VAR: Brisard. Assistente VAR: Millot.

Note

Spettatori: 75.567. Incasso lordo: 12.547.765 euro

Ammoniti: Thiaw (M), Tonali (M), Barella (I), Krunic (M), Kalulu (M), Tomori (M), Lukaku (I)

Corner: 5-3

Recupero: 1°T 3', 2°T 3'.

93' - ED E' FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! PREPARATE LE VALIGIE, PREPARATE I PASSAPORTI, L'INTER VA A ISTANBUUUUUUUUUUUULLLL PER LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE!!

92' - Lukaku servito da Correa trova il muro di Maignan, l'azione prosegue con Bastoni che calcia alto.

90' - Possesso palla dell'Inter, tra gli olè del pubblico di San Siro. Poi fallaccio di Hernandez su Dumfries. Tre minuti di recupero.

88' - Correa prova il dribbling su Krunic che lo anticipa, Lukaku impreca.

85' - Colpo alla testa per Acerbi, Turpin ferma il gioco.

84' - Correa e Gagliardini entrano al posto di Lautaro e Barella.

83' - Lukaku punta l'uomo e mette per Lautaro, il cui tiro di prima intenzione è murato da Kalulu.

81' - Ammonito Krunic per un fallo su Calhanoglu. Altre scintille in campo, giallo anche per Lukaku, Tomori e Kalulu.

79' - Acerbi pizzica il corner da destra, Lukaku si muove in anticipo e la palla va fuori.

78' - Lautaro ci prende gusto e va per il bis, Maignan alza la palla in corner. Storie tesissime tra Tonali e Barella, ammoniti entrambi.

76' - Nel Milan Origi e Saelemakers rilevano Diaz e Messias.

IL GOL DI LAUTARO - Azione incredibile dell'Inter, che fa ciò che vuole in area con Lukaku, Gosens e Lautaro. E' il belga ad appoggiare per l'argentino che dopo aver scartato Kalulu mette la palla tra Maignan e il suo palo.

74' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZZZ!!

73' - Barella cerca l'uno-due con Lukaku, ma la palla è corta e viene intercettata. Poi però Tonali regala una rimessa.

72' - Acerbi a terra, presumibilmente affaticato. Giroud intanto cambia maglietta.

71' - Lukaku prova a partire, Tomori lo anticipa.

70' - Acerbi arriva palla al piede a ridosso dell'area milanista e tira, pallone deviato che rimpalla sul suo volto e finisce a Maignan.

69' - Leao prova la torre per Messias su cross di Calabria approfittando della scivolata di Acerbi, Onana anticipa in extremis il brasiliano.

68' - Leao prova il numero su Acerbi, che mette il piede e fa rimpallare la palla sul portoghese. Rinvio Inter, boato di San Siro.

66' - Arriva il momento di Gosens e Lukaku, fuori Dimarco e Dzeko.

64' - Thiaw prova a resistere, ma alla fine deve cedere: entra Kalulu e non Kjaer.

62' - Si ferma Thiaw, problemi al ginocchio. Kjaer si precipita al cambio.

61' - Altro cross da dimenticare di Messias, palla sul fondo.

60' - Contrasto Tomori-Lautaro, ha la meglio l'inglese.

59' - Stavolta è Calabria a chiedere un giallo a Dimarco dopo un fallo.

58' - Tomori salta stile zaino su Dzeko, Turpin fischia fallo.

58' - Cross di Diaz, a terra finiscono in tre: Dumfries, Leao e Darmian. Turpin giustamente fa proseguire.

56' - Finalmente Turpin ricorda di avere i cartellini a disposizione e ammonisce Thiaw che ferma Lautaro Martinez.

54' - Messias a terra dopo una finta su Dimarco, l'ex Crotone protesta con la Frappart. Poi commette fallo su Calhanoglu.

52' - Tonali a terra dolorante dopo contatto con Acerbi, Inter che deve mandare palla fuori. Ci sarà punizione per il Milan.

51' - Messias atterra Calhanoglu, Brozovic reclama per un'ammonizione.

50' - Brutto cross di Messias, palla che finisce sul fondo dall'altra parte.

48' - Brozovic pressato stretto deve ripartire da Onana, poi strappo di Acerbi fino a metà campo.

----

22.04 - Calcio d'inizio della ripresa per il Milan: PARTITI!

22.04 - Squadre in campo per l'inizio della ripresa.

21.58 - Risentimento muscolare al quadricipite della coscia sinistra che sarà valutato nei prossimi giorni. Questa la prima diagnosi del problema accusato sul finire del primo tempo da Henrikh Mkhitaryan.

21.56 - Entrato solo negli ultimi minuti del primo tempo, Marcelo Brozovic è rimasto sul campo per fare riscaldamento.

-----

48' pt - Milan che prova l'ultimo assalto, Turpin però interviene dando una punizione a favore dell'Inter.

47' pt - Problema al quadricipite della gamba destra: questa la prima sensazione per l'infortunio di Mkhitaryan.

45' - Pressione del Milan nei minuti finali. Saranno tre i minuti di recupero.

43' - Niente da fare, Mkhitaryan deve uscire: in campo Brozovic.

43' - Lautaro va da Inzaghi chiedendogli di aspettare, l'armeno vuole rientrare.

42' - Problema per Mkhtiaryan alla coscia sinistra, l'armeno a terra. Si sta scaldando Brozovic.

41' - Altra opportunità per l'Inter con Lautaro che servito da Barella controlla bene ma poi scivola leggermente non trovando la conclusione giusta: palla alta.

39' - Intervento da Superman di Maignan: punizione di Calhanoglu, Dzeko la pizzica e il francese con tutte e due mani trova la respinta d'istinto.

38' - Leao! Fiammata del portoghese che fa cadere Darmian e si invola in area, il suo tiro in diagonale al limite dell'area piccola va fuori di poco. Bastoni recrimina per un controllo col braccio.

37' - Bravo Acerbi ad anticipare Giroud sul cross di Messias, poi c'è fallo su Mkhitaryan.

36' - Giocata d'astuzia di Mkhitaryan, che rientra, slalomeggia a metà campo e prende fallo da Krunic.

34' - Palla in verticale troppo profonda per Leao che si spegne sul fondo.

32' - Dumfries nel tentativo di togliere la palla a Hernandez va di testa in tuffo e viene colpito dal difensore francese. Interviene lo staff medico.

29' - Bastoni lancia Barella, Thiaw lo anticipa: terzo corner per l'Inter.

27' - Fallo di Bastoni su Messias, il difensore va subito a scusarsi con l'avversario.

25' - Bel cross di Dumfries, Thiaw anticipa Lautaro mandando in corner.

24' - Molti contatti proibiti in campo, stavolta a terra va Dimarco colpito duramente da Calabria.

23' - Azione insistita dell'Inter, Mkhitaryan servito da Dzeko non colpisce bene e manda fuori.

22' - Lautaro scappa via a tre rossoneri, poi viene affossato da Tonali. Sarebbe anche fallo da giallo ma Turpin sorvola...

20' - Dimarco prova a ripartire, ma non riesce ad evitare che la palla finisca in fallo laterale.

18' - Come la partita impone, Milan parecchio aggressivo con l'Inter che prova a gestire.

15' - Sbaglia l'appoggio Mkhitaryan, Dzeko ferma Tonali con un fallo.

13' - Maignan con una parata da hockeista chiude la porta a Barella, ma poi Turpin fischia offside di Dzeko.

11' - Guizzo felino di Onana, che nega il gol a Diaz. Tonali strappa palla a Mkhitaryan dopo che Turpin non interviene per un fallo su Barella, il numero otto rossonero mette in mezzo per lo spagnolo che calcia un rigore in movimento. Il camerunese trova un balzo da pantera e blocca.

10' - Intervento rischioso di Onana ad anticipare Giroud ma viene disturbato da Dumfries; il francese fa la torre, Darmian interviene mandando in corner.

7' - Risponde l'Inter con un tiro di Barella da buona posizione, quasi da prima punta; il tiro non è ottimale e finisce alto.

5' - Theo Hernandez si fida del suo tiro e calcia dalla grande distanza, palla che sibila sopra la traversa con Onana un po' sorpreso.

3' - Maignan risponde alla grande sulla girata di Dzeko, ma il gioco era fermo per un fallo di Barella. Inzaghi si lamenta...

2' - Già tre fischi di Turpin dopo nemmeno due minuti, ora Dumfries atterra il francese.

1' - Spinta di Dzeko su Theo Hernandez, Turpin fischia punizione per il Milan.

----

21.00 - Primo pallone del match affidato all'Inter: PARTITI, VIA ALL'EURODERBY!

20.59 - Sorteggio effettuato tra Lautaro e Calabria.

20.57 - Inter e Milan entrano in campo per il pre-partita. Coreografia monumentale che coinvolge tutto lo stadio, tra il 'Victoria Nobis Vita' della Curva Nord e il grido "All'assalto" dei rivali rossoneri. In mezzo, il resto dello stadio che espone una coreografia a cartoncini.

20.47 - La Curva Nord comincia a dispiegare la coreografia.

----

