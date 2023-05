Le pedine atalantine entrano in una bolgia simile a un girone infernale. Sono catturate dall'entusiasmo interista. Un'onda devastante quella che sgancia la LuLa per scatenare il vantaggio dell'Inter. Difesa del pallone di Big Rom e uscita automatica del Toro nel ritorno al suggerimento che spalanca la porta a Lukaku: Sportiello s'allunga, ma il belga lo salta come fosse un birillo scaricando le onde elettriche. Basta un punto, dicono alla vigilia e nei giorni precedenti alla sfida. Ma questa squadra non conosce limiti, anzi, vuole andare ad approfondirli. La Dea s'aggrappa a Hojlund, ma il tema è univoco. Perché giocare uomo contro uomo può anche essere deleterio se la condizione psicofisica è questa. E l'Inter nei primi minuti fa vedere i sorci verdi ai bergamaschi, registrando il raddoppio di Barella che è simile a una stoccata potentissima volta a spaccare la porta dopo la conclusione di Dimarco. L'Inter attira in alto l'Atalanta e il gioco di posizioni è la conduzione per il tris: ma Calhanoglu, nella volèe, viene pescato in offside.

BENESSERE STRUTTURALE. Unire forma e sostanza è il completamento di un percorso. E l'onda travolgente è costante, continua e progressiva. Oseremmo scomodare il concetto di esponenza, soprattutto nel grandioso avvio adoperato dalla banda inzaghiana. Intensità e ricerca del gioco verticale ben impresse nella mente dei giocatori. Scalvini va ad alzarsi in pressing su Barella e quando le linee mediane vengono scavalcate, alle spalle del centrocampo della Dea si aprono delle praterie da divorare. E infatti Acerbi si sgancia nei giochi di posizione: si fa così, potrebbe essere un anticipo di quello che accadrà in finale. Anche se la pressione del City è spaventosamente feroce, l'indirizzo è comunque simile e l'atteggiamento dovrà essere quello. L'avvio di gara è pazzesco anche quando Brozovic sa come allargare il baricentro degli avversari. E Lukaku sfrutta quegli spazi, decentrandosi per cercare l'uno contro uno. La soluzione per risolvere ogni problema è il tiro al bersaglio, come quando Dimarco, da calcio da fermo, ci prova, trovando la posizione precisa di Sportiello.

LA MISSIONE VINCENTE. Anche il grande contributo difensivo di Lautaro è particolarmente significativo: la gara stupenda contro la Fiorentina gli ha dato una fiducia ancora più strutturale. L'avvio a nerazzurro è detonante sul piano emozionale e pure su quello tecnico, ma l'Atalanta non ci sta e reagisce con gli inserimenti di Ederson ad allungare la retroguardia di Inzaghi. Così s'attiva la Dea rientrando in partita in mischia con il gol sporco di Pasalic. Hojlund tiene il pallone e ci prova a rendersi pericoloso, ma la prima frazione è l'indirizzo di una gara più viva che mai, registrando la caratterizzazione di un combattimento equilibrato. Bastoni spinge come un indemoniato, costringendo Koopmeiners a curare con attenzione la fase difensiva. La LuLa continua ad affinare l'intesa costante e favolosa, sono messaggi importanti anche in ottica futura. Lautaro a tratti è immarcabile e l'Inter esce dalla pressione puntando sui duetti. Lukaku fa una cosa splendida: aprendo l'autostrada a Brozovic per il tris di Lautaro. Forza fisica incontenibile, intuizione sensibile degna di quel filosofeggiare tipico di Epic Brozo. Uno spettacolo meraviglioso. Parola alle immagini. De vedere e rivedere. Il capolavoro di Muriel è l'illusione della sconfitta.