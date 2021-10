La festa, poi la pugnalata: la Lazio batte l’Inter 3-1, è amaro il ritorno di Inzaghi

Partita incredibile all'Olimpico: i nerazzurri vanno in vantaggio, controllano ma poi vengono travolti in una gara incendiaria

Christian Liotta

Il ritorno di Simone Inzaghi all'Olimpico diventa la festa per la Lazio di Maurizio Sarri, che batte l'Inter per 3-1 infliggendo ai nerazzurri la prima sconfitta in questo campionato. Un successo, quello dei biancocelesti, che arriva al termine di un match dai risvolti incredibili, con l'Inter che parte molto bene, si porta in vantaggio col calcio di rigore di Ivan Perisic al 12esimo e sembra controllare al meglio il match visto che la Lazio ci prova ma di rado crea pericoli a Samir Handanovic. Al 64esimo, però, Irrati vede un mani di Bastoni su colpo di testa di Patric e assegna rigore ai padroni di casa, trasformato da Ciro Immobile. Anche sulla parità l'Inter tiene botta, almeno fino all'82esimo quando Felipe Anderson trova la rete del 2-1 scatenando la furia nerazzurra perché la Lazio ha proseguito il gioco con Federico Dimarco a terra infortunato. I nerazzurri perdono la luce, la Lazio firma il tris con Sergej Milinkovic-Savic e chiude i conti prima di un nuovo saloon con Luiz Felipe che viene espulso per un gesto ritenuto provocatorio su Correa. Al di là di questo, rimane l'amarezza per un match che sembrava in pugno ed è sfuggito via in malo modo.

IL TABELLINO

LAZIO-INTER 3-1

MARCATORI: 12' Perisic (I, rig.), 64' Immobile (L, rig.), 82' Felipe Anderson (L), 91' Milinkovic-Savic (L)

LAZIO: 25 Reina; 77 Marusic, 3 Luiz Felipe, 4 Patric, 23 Hysaj (66' 29 Lazzari); 21 Milinkovic-Savic, 6 Leiva (85' 32 Cataldi), 88 Basic (66' 10 Luis Alberto); 7 Felipe Anderson (85' 8 Akpa Akpro), 17 Immobile, 9 Pedro (76' 20 Zaccagni).

In panchina: 1 Strakosha, 31 Adamonis, 5 Escalante,19 Vavro, 26 Radu, 27 Moro, 94 Muriqi.

Allenatore: Maurizio Sarri.

INTER: 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni (67' 2 Dumfries); 36 Darmian, 5 Gagliardini (67' 8 Vecino), 77 Brozovic, 23 Barella (85' 20 Calhanoglu), 32 Dimarco; 9 Dzeko (76' 10 Lautaro Martinez), 14 Perisic (67' 19 Correa).

In panchina: 21 Cordaz, 97 Radu, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 33 D'Ambrosio, 48 Satriano.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Irrati. Assistenti: Perrotti - Palermo. Quarto Uomo: Manganiello. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Preti.

Note

Espulso: Luiz Felipe (L) per condotta violenta

Ammoniti: Basic (L), Gagliardini (I), Bastoni (I), Lautaro Martinez (I), Milinkovic-Savic (L), Felipe Anderson (L), Correa (I), Darmian (I)

Corner: 6-3

Recupero: 1°T 1', 2°T 6'.

RIVIVI LA DIRETTA TESTUALE DI LAZIO-INTER

Espulsione per Luiz Felipe dopo il fischio finale. Il brasiliano non ci sta e in lacrime prova a spiegare che il gesto non fosse per nulla provocatorio.

97' - Finisce qui! La Lazio batte l'Inter per 3-1, per i nerazzurri è la prima sconfitta in campionato. Nel finale nuova rissa in campo mentre Handanovic parla con Reina.

96' - Pestone di Correa a Luiz Felipe, il difensore della Lazio a terra.

95' - Luiz Felipe si immola respingendo da terra un velenoso diagonale, siamo nell'ultimo minuto di gioco.

91' - Milinkovic-Savic! La Lazio chiude i conti! Il serbo punisce ancora i nerazzurri sbucando in mezzo all'area su calcio di punizione e colpendo di testa un pallone imprendibile per Handanovic.

91' - Sei minuti di recupero ufficializzati, ammonito Darmian.

90' - Immobile rimbalza via Skriniar, poi prova un tiro fiacco ben parato da Handanovic. Saranno sei i minuti di recupero.

89' - Manata di Dumfries a Marusic, protestano i giocatori della Lazio.

87' - Ammonito Correa per proteste dopo un fallo fischiato a Darmian, dopo che Lautaro è stato fermato in area laziale.

86' - Dopo alcuni momenti concitati, Sarri inserisce Cataldi e Akpa Akpro per Leiva e Felipe Anderson. Nell'Inter entra Calhanoglu per Barella.

82' - La Lazio raddoppia con Felipe Anderson, ma ora è rissa all'Olimpico! Dopo il gol del brasiliano, Handanovic va a farsi giustizia perché i biancocelesti hanno proseguito a giocare con Dimarco a terra. Lautaro particolarmente adirato, viene ammonito insieme a Milinkovic-Savic e lo stesso Anderson.

80' - Bravo Dimarco ad impedire ad Immobile di arrivare su un pallone velenoso. Biancocelesti che guadagnano campo.

78' - Darmian mette in mezzo, pallone che Dumfries non riesce a controllare.

75' - Grande numero di Brozovic che resiste all'assalto di Pedro. Proprio Pedro esce per Zaccagni, mentre Lautaro Martinez prende il posto di Dzeko.

73' - Prova a mettere in mezzo Correa, la difesa intercetta.

72' - Milinkovic-Savic trova Pedro, il cui tiro finisce alto. Sul ribaltamento, Dumfries prova a servire Dzeko che viene anticipato in area.

70' - Lazzari scappa via a Darmian che lo atterra con una mano sulla spalla.

66' - Nella Lazio Lazzari e Luis Alberto prendono il posto di Hysaj e Basic. Nell'Inter dentro Correa, Vecino e Dumfries per Perisic, Gagliardini e Bastoni.

64' - Immobile dal dischetto... GOL DELLA LAZIO! Spiazzato Handanovic, è parità!

63' - Calcio di rigore per la Lazio! Fallo di mano di Bastoni sul colpo di testa di Patric, ammonito il difensore!

62' - Milinkovic-Savic vince un rimpallo, la Lazio si rende pericolosa. Perisic arriva da dietro e spazza un bolide in corner.

60' - Milinkovic-Savic vede il buco e ci prova dalla distanza, la palla finisce fuori.

57' - Flipper in area biancoceleste, spazza la difesa con l'aiuto di Immobile.

56' - Palla filtrante in area nerazzurra, Skriniar controlla l'uscita di Handanovic. Sulla ripartenza, Patric sbaglia e poi commette fallo su Dimarco.

55' - Scontro Felipe Anderson-Dimarco, per Irrati è fallo del nerazzurro.

54' - Milinkovic Savic prova a lanciare in avanti, ma riconsegna palla all'Inter. Sarri una iena.

52' - Immobile entra in area, si disimpegna bene tra tre difensori ma poi calcia male mandando alto.

51' - Dimarco serve in area, trovando Darmian il cui colpo di testa non impensierisce Reina.

50' - Barella guadagna il fondo e si inventa un cross troppo forte per Dzeko che attraversa l'area finendo fuori.

48' - Inter che inizia la ripresa gestendo il pallone.

19.05 - Primo pallone della ripresa per l'Inter: PARTITI!

19.04 - Le due squadre stanno riguadagnando il campo per la ripresa.

INTERVALLO - Un vantaggio che nella sostanza non fa una piega, quello di questo primo tempo dell'Olimpico, per l'Inter. La squadra nerazzurra disputa 45 minuti di buon livello, culminati col gol del vantaggio arrivato grazie al gol di Ivan Perisic su calcio di rigore al 12esimo. Poi, alle giocate di qualità interiste la Lazio contrappone alcune folate offensive che però non danno molti pensieri ad Handanovic, fatta eccezione per una conclusione di Basic respinta. Buon primo tempo.

46' pt - Irrati fischia la fine del primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sulla Lazio!

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

44' - Pedro! Tiro dell'ex Barcellona deviato dalla difesa che sibila a un soffio dal palo di destra.

43' - Darmian rientra, ma inizia a scaldarsi Dumfries.

42' - Darmian a terra dolorante dopo scontro con Pedro, Inzaghi chiede ai giocatori della Lazio di mandare fuori.

41' - Brozovic-Perisic-Barella, giocata di qualità. Il numero 23 salta Patric poi prova a mettere in mezzo, trovando Reina.

41' - Prova ancora Basic dalla distanza, Handanovic blocca il suo tiro centrale.

40' - Patric a valanga su Gagliardini, Irrati prima lascia giocare poi fischia la punizione.

38' - Gagliardini stavolta il fallo lo prende da Felipe Anderson, punizione Inter senza esito.

36' - Gagliardini cerca il pallone ma abbatte Leiva: Irrati ammonisce il centrocampista nerazzurro che però ha da ridire.

35' - Felipe Anderson semina Bastoni e vola in avanti, calciando poi debolmente: Handanovic sicuro.

34' - Perisic! Botta da fuori del croato su assist di Brozovic, Reina con un gran riflesso respinge.

33' - Colpo di testa di Immobile su calcio d'angolo sprint della Lazio, palla che finisce a lato. Handanovic richiama i suoi.

32' - Azione insistita dell'Inter, cross di Barella per il taglio di Dzeko sul primo palo. Colpo di testa basso e pallone a lato.

31' - Barella servito da Darmian punta il secondo palo con un tiro a giro che non inquadra la porta. Perisic la reclamava più bassa.

30' - Due corner in fila per la Lazio. Sul secondo Handanovic esce e blocca.

27' - Pedro prova a ubriacare Brozovic. Barella intercetta e prova a uscire, Basic lo affossa e viene ammonito.

24' - Basic da distanza ravvicinata calcia a botta sicura ma trova la risposta di Handanovic, poi Skriniar manda in corner.

23' - Qualche brivido per la difesa nerazzurra, che esce in grande stile con Bastoni.

21' - Dimarco trova la deviazione di Basic che manda in corner. Si dispera l'esterno per non aver colto al meglio il lancio di Brozovic.

20' - Dimarco cerca Dzeko in area, Patric allontana. Poi Barella perde palla, riparte la Lazio con pallone per Basic anticipato da Brozovic.

19' - Brozovic sbaglia l'appoggio per Barella, Felipe Anderson si lancia in avanti ma viene fermato da Skriniar.

15' - Problemi per Dimarco dopo uno scontro con Milinkovic-Savic, Perisic manda palla fuori ma Inzaghi non gradisce: voleva che i suoi proseguissero.

12' - Si incarica della battuta Perisic... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEERRRRR!!! Reina spiazzato totalmente, nerazzurri avanti!!!

11' - Calcio di rigore per l'Inter! Hysaj atterra Barella, Irrati non ha dubbi!

11' - Doppia chance Lazio! Pedro a botta sicura trova la respinta di Skriniar, sul pallone arriva Leiva che calcia alto.

10' - Lancio in profondità di Bastoni per Dzeko, che in spaccata non arriva per poco sul pallone.

9' - Colpo di Felipe Anderson su Bastoni, che rimane a terra per qualche istante.

8' - Darmian si procura il primo corner della gara. Sugli sviluppi, De Vrij di testa non inquadra la porta.

7' - Darmian prova a lanciare Dimarco, anticipato da Marusic che appoggia per Reina.

6' - Lancio impreciso di Perisic per Barella, recupera la Lazio.

5' - Altro fallo di Gagliardini su Immobile, Lazio che cresce.

4' - La barriera respinge il tiro di Milinkovic-Savic, ma la Lazio recupera palla.

3' - Contatto di Skriniar su Pedro, punizione eccessiva ma pericolosa per la Lazio.

2' - Cross di Perisic sul quale Dzeko va di testa mandando alto. Barella era pronto alla volée.

18.02 - Sarà della Lazio il calcio d'inizio del match: PARTITI!

18.01 - Handanovic e Immobile al centro del campo per il sorteggio.

17.59 - Entra in campo la terna arbitrale, seguita dalle due squadre.

17.57 - Squadre nel tunnel degli spogliatoi, mentre l'Olimpico canta. Tanti saluti per l'ex De Vrij dai giocatori biancocelesti.

17.51 - Prima della partita, Simone Inzaghi si dirige verso la Curva Nord dell'Olimpico. Qualche fischio, ma anche un bellissimo striscione di ricordo dei 22 anni in biancoceleste e cori per l'ex tecnico laziale al quale viene consegnato anche un premio.