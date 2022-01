La fatica di Sisifo e il traguardo di Tantalo. Sono abissi di luce

Quell'incanto dell'infanzia che resta dentro, in un angolo dell'anima, ad accarezzare desideri, che si reiterano nel tempo e si nutrono di emozioni

Niccolò Anfosso

Gli uomini s’accontenteranno davvero d’essere quel che sono: un nulla che abita un oscuro granello di sabbia? Fili d’erba, al cospetto dell’Infinito? Quella vita ch'è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella che s’ha ancora da esplorare. Anche se ci fa paura, anche se ci fa male. Conviene sempre prima guardarsi indietro, però, sapendo (da un bel po’) che ogni contrasto in quel rettangolo verde è vita nuova e per perlustrarlo quell’universo pallonaro c’è da viaggiare nella visione dei tempi.

Se vi è un destino personale, non esiste un fato superiore o, almeno, ve n'è soltanto uno, che l'uomo giudica fatale e disprezzabile. Perché l’uomo sa di essere il padrone dei propri giorni. Non sempre, almeno in questo sottile momento: è l’istante in cui il gelido inverno pare schiacciare ogni parvenza prospettica e l'uomo ritorna verso la propria vita. C'è sempre un Sisifo che ritorna dal suo macigno, nella graduale e lenta discesa. Per ripartire da fondovalle. E tentare una scalata, nemmeno tutta nuova. Anche quando s’ha la coscienza che farcela ha il sapore dell’Infinito. È quell'incanto dell'infanzia che resta dentro, in un angolo dell'anima, ad accarezzare desideri, che si reiterano nel tempo e si nutrono di emozioni. Sfuggenti, come sogni smarriti, mai ritrovati. Forse posseduti.

LA FATICA DI SISIFO. Scorreva il tempo e le cattiverie di Sisifo non si contavano più. Arrivò perfino a minacciare Zeus, il Dio degli Dèi. La punizione che Ade scelse per lui fu esemplare: fu condannato a trascinare un enorme masso lungo un ripido pendìo d'una collina per farlo rotolare in cima ma, il masso, una volta arrivato lassù, come spinto da una forza divina, rotolava nuovamente a valle e Sisifo doveva ricominciare da capo, con il sudore che gli bagnava la fronte mentre nuvole di polvere gli circondavano gli occhi, offuscandogli l’eterno presente. Così la serie di azioni che fotografano Atalanta-Inter è senza legame. Sono divenute il suo destino, creato da ventidue calcianti riuniti sotto lo sguardo della memoria e presto suggellato dall’imminenza. Così, persuasi dell'origine umana di tutto ciò che è umano, ciechi davanti alla mortalità, sanno che la notte non ha fine, e collezionano palle gol a profusione. Sono sempre in cammino, ma questo macigno rotola ancora. Ricominciando da zero si ritrova sempre il proprio fardello. Ma Sisifo insegna la fedeltà superiore, che nega gli dèi e solleva i macigni. Anche quando il destino protegge i segni incontaminati. Come abissi di luce spirituale.

TANTALO E IL TRAGUARDO. Primo re della Lidia, una regione occidentale dell’Anatolia, Tantalo era figlio di Zeus e della ninfa Pluto. Gli dei dell’Olimpo erano soliti frequentare la sua mensa, ma Tantalo compì numerose infrazioni alle regole sacre che dell’ospitalità: tra le più gravi, il sequestro di Ganimede, e il furto del nettare e dell’ambrosia, le bevande sacre alle divinità, che Tantalo distribuì ai suoi sudditi. Così fu legato ad un albero ricco d’ogni qualità di frutti e venne immerso fino al collo in un lago di acqua dolce, ma nell’istante in cui provava a mangiare e a bere, i frutti si allontanavano e il lago si prosciugava. Frenesia di soddisfare i propri desideri, impossibilità di raggiungere uno obiettivo a portata di mano. Proprio quando sembra lì, ad un passo e anche meno. Avevano soggiornato in diversissime terre, ne hanno viste di tutti i colori, ma Gasperini e Inzaghi non hanno finto nemmeno questa volta di starsene un po’ in disparte. Tutto ha un peso. Ma prima ci sono le tentazioni e quelle restano. Perché d'altronde si finirà sempre per scrutare l’Infinito. È l’ontologia della vita: afferrarla non è possibile. Nemmeno se non s'è contenti di quello che sarebbe potuto essere ma non è stato.