ll momento è sempre adesso. O meglio, cogliere l'attimo significa atterrare l'istante perfetto per portare le situazioni dalla propria parte. Una serata di maggio inoltrato brulicante di sentori d’entusiasmo. Roma attende le due finaliste. Quant’è bello lasciarsi trasportare dalle emozioni. E sono tante, per Fiorentina e Inter, in quel fascino stravagante e un po’ bizzarro dell’istante del cammino verso la conquista del trofeo. Sembra di (ri)nascere nel presente. Ciascuno è assorto nei suoi pensieri, nella successione di istanti della stessa durata. Un’operazione dell’intelletto, che si concepisce come un corpo fisico e lo divide in segmenti uguali. La coscienza è frammentata quando i nerazzurri vengono colpiti a freddo: Nicolas Gonzalez intuisce la traiettoria della diagonale e la trasforma in oro. Italiano quasi non ci crede, non crede ai suoi occhi: avrebbe firmato mille fogli per uno start simile a quello e la curva impazzisce. La contingenza è costante perché il dinamismo sui lati è pericoloso e rischia di trasformarsi in una minaccia incombente quando Bonaventura lavora per il piatto schiacciato di Amrabat a lato non di molto.

L'IMMEDIATEZZA DELLE SCINTILLE. La banda di Italiano vive sull'altalena quando costruisce il possesso, quasi fosse una progressione. La facilità con cui imposta il gioco e arriva a impattare offensivamente è lampante. Gli spazi si aprono perché la pressione della viola è molto alta e non porta solo benefici. Infatti i nerazzurri ci provano con l'imprinting della ricerca della verticalità. Dzeko se lo mangia dopo il suggerimento di Lautaro: l'occasione è rilevante e il perfezionismo non viene promulgato nei primi minuti perché l'altalena è continua. La Fiorentina attacca con tanti uomini e Bonaventura, innamorato del pallone, si fa scippare da Acerbi. Così la ripartenza nerazzurra è letale con il suggerimento di Calha per Lautaro, che si fionda sulla traiettoria mettendola dentro. L'esultanza di Inzaghi è rabbiosa, l'abbraccio con Lukaku è un indizio ragionevole per lo spavento dopo un approccio tutt'altro che brillante. E lo sappiamo bene: iniziare col piglio giusto le gare secche è determinante. Ma anche saper reagire alle difficoltà è sintomo di padronanza strutturale.

STOCCATE (E SOFFERENZE) A RIPETIZIONE. La sforbiciata del campione sul cross di Barella: il Toro sente la porta, sente l'avversario, anticipa Milenkovic e totalizza la doppietta portavando avanti i nerazzurri e facendo esplodere la panchina nerazzurra. Un giocata da centravanti totale. Totalizzante: la struttura è quella lì e lui sfutta il colpo della girata volante per insaccare il nono assist stagionale di Barella. L'avvio di ripresa è aggressivo perché la Fiorentina ha ricaricato le pile e punta a mettere in difficoltà l'Inter con la densità precisa e dinamica. L'approccio della viola è come quello del primo tempo, anche se le sfumature offensive degli esterni non sono quelle sperate. Si gioca sul filo perché gli spazi si costruiscono e le opportunità in accelerazione sono da sfruttare. Così Inzaghi opta per la scelta dell'ingresso di Lukaku. La viola gioca salendo con il baricentro e puntando anche sulla fisicità nei sedici metri conclusivi. L'assedio viola è sfibrante e anche Handanovic salva la porta nerazzurra sul tiro a botta sicura di Jovic. Il finale è praticamente a una porta sola: ma l'Inter riesce a conquistare la seconda Coppa Italia filata. Quarto successo in quattro coppe nazionali. Battuta e superata una Fiorentina stracolma di qualità e orgoglio, che nel secondo tempo ha fatto vedere i sorci verdi alla porta interista.