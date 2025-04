Dal proprio profilo Instagram, Denzel Dumfries manda un messaggio a tutti i suoi follower per aggiornare in merito a quelle che sono le sue condizioni. L'infortunio patito a Bergamo prima della sosta, che lo ha costretto a saltare anche la finestra delle Nazionali, sta nascondendo più complicazioni del previsto, col rientro che per il terzino nerazzurro continua a slittare sul calendario. E lo stesso Dumfries non fa mistero di questo inghippo inaspettato: "La strada verso il recupero si sta rivelando più difficile del previsto. Questo infortunio è più insidioso e rognoso di quanto sperassi. Ma non mi fermerà", promette Denzel.

Dumfries che poi aggiunge: "Sto facendo di tutto per tornare più forte, anche se questo significa rispettare i tempi e non forzarli. La natura ha i suoi tempi, e devo fidarmi. Ma quanto prima tornerò lì dove appartengo. Fino a quel momento, pazienza e duro lavoro. Il ritorno sta arrivando".

