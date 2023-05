Lunch match del 30 aprile. Tutta Napoli proiettata su San Siro perché la storia può essere scritta 33 anni dopo l'ultima volta. L'Inter vuole partire forte contro la Lazio perché deve approfittare del pareggio di ieri dell'Olimpico. E la banda di Simone Inzaghi conosce a menadito la rilevanza dell'incontro: lo si capisce dall'avvio, quando Brozovic alza il ritmo della pressione collettiva liberando il sinistro su cui Provedel si fa trovare pronto. È l'esordio preparatorio di un confronto da vivere tutto d'un fiato. Nel frattempo, però, gli scatti laziali sono costanti, anzitutto per prendere le misure alle pedine inzaghiane. Poi anche per aggredire lo sviluppo sfruttando le corsie esterne e l'imprevedibilità centrale. Darmian riposiziona l'attenzione su Zaccagni perché quello è uno dei pericoli più insidiosi e l'apporto ausiliario nei confronti di D'Ambrosio deve essere consistente.

L'ILLUSIONE E IL COLPO. Il centro di Miky è l'illusione del vantaggio, complice il fuorigioco di Correa dopo un bel recupero palla di D'Ambrosio. Sul fronte ospite è evidente l'errore di Acerbi in impostazione, la Lazio diventa più aggressiva con e senza palla, e i frutti si intuiscono immediatamente quando Luis Alberto manda al bar due avversari e scarica per il rigore in movimento di Felipe Anderson. Insomma, è l'indirizzo della ripresa di una circostanza che la truppa di Sarri ripete spesso. Quella della riaggressione istantanea e dinamica ed efficace per attivare le dinamiche degli atteggiamenti finali. San Siro rumoreggia quando Correa perde qualche pallone di troppo. I biancocelesti salgono di tono con gli scambi stretti a centrocampo, ma l'Inter si affida alle conclusioni da fuori: il collo esterno di Barella out sul fondo è un pezzo di rara bellezza, ma poco efficace. Onana tiene a galla i nerazzurri con una parata sensazionale, perché gli spazi quando si aprono i laziali sanno come colpire.

L'UNIVERSO EMOTIVO. La ripresa è un'emozione costante e progressiva, che sale piano piano. Spazi che si aprono e l'Inter va a più riprese vicina al pareggio in avvio di secondo tempo. Ma Sarri ha l'imprinting delle ripartenze e Zaccagni sa come saltare le pedine nerazzurre, tentando anche di scavalcare la linea arretrata nerazzurra con la ripartenza dal basso spesso e volentieri saltata. Provedel compie una parata straordinaria sul tiro a botta sicura di Dimarco, poi Dumfries non si fida (male, molto male) nel tap-in sull'ottima incursione di Lukaku unita al cross a centro area che aveva tagliato ottimamente la difesa osptie. La spinta è insistente e i tentativi si moltiplicano. Lautaro orienta Casale su Big Rom ma il Toro non riesce a depositare nel sacco il gol del pareggio per quella che era una chance davvero rilevante. Lautaro finalmente colpisce dopo le innumerevoli occasioni intense, Gosens deposita nel sacco il cross di Lukaku: il ribaltamento è realtà! Ma l'assist di Big Rom è stato davvero bellissimo, che voglia di incidere! Un vero e proprio universo emotivo si realizza nei meandri del lunch match. Vecino regala a Lautaro il cioccolatino del tris. Ora la lotta per l'Europa è più infuriata che mai.