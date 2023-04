Non poteva arrendersi al destino cinico e baro l'Inter, non adesso. Non poteva ricadere nell'errore di pagare eccessivamente l'unica conclusione a rete dell'incontro degli avversari con la quale Felipe Anderson ha trovato il punto del vantaggio biancoceleste. E allora, i nerazzurri scendono in campo con una fame mai vista forse in stagione quando c'è stato da rimontare e sospinta da un Lautaro Martinez entrato per spaccare il mondo riesce a mettere la freccia e superare la squadra di Maurizio Sarri. Due gol di potenza e prepotenza, con in mezzo il colpo vincente di Robin Gosens, anche lui subentrato nella ripresa, coi quali l'Inter può festeggiare una vittoria pesante che vale il quarto posto in classifica con Roma e Milan. E probabilmente, apre la strada alla festa scudetto del Napoli.

IL TABELLINO

INTER-LAZIO 3-1

MARCATORI: 29' Felipe Anderson (L), 78', 90' Lautaro Martinez (I), 83' Gosens (I)

INTER: 24 Onana; 33 D'Ambrosio (46' 2 Dumfries), 15 Acerbi, 95 Bastoni (71' 8 Gosens, 86' 6 De Vrij); 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Mkhitaryan (61' 20 Calhanoglu) 32 Dimarco; 90 Lukaku, 11 Correa (61' Lautaro Martinez).

In panchina: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 9 Dzeko, 12 Bellanova, 14 Asllani.

Allenatore: Simone Inzaghi.

LAZIO: 94 Provedel; 77 Marusic (86' 3 Pellegrini),, 15 Casale, 13 Romagnoli, 23 Hysaj (86' 29 Lazzari); 21 Milinkovic-Savic, 32 Cataldi (51' 5 Vecino), 10 Luis Alberto; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile (68' 9 Pedro), 20 Zaccagni.

In panchina: 1 Maximiano, 31 Adamonis, 4 Patric, 6 Marcos Antonio, 11 Cancellieri, 18 Romero, 26 Radu, 34 Gila, 50 Bertini, 88 Basic.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Arbitro: Guida. Assistenti: Galetto - Di Iorio. Quarto uomo: Pairetto. VAR: Chiffi. Assistente VAR: Ayroldi.

Note

Spettatori: 75.500

Ammoniti: Zaccagni (L), D'Ambrosio (I), Bastoni (I)

Corner: 2-3

Recupero: 1°T 1', 2°T 6'.

INTER-LAZIO 3-1 (29' Felipe Anderson (L), 78', 90' Lautaro Martinez (I), 83' Gosens (I))

LA PARTITA LIVE

97' - ED E' FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! L'INTER STENDE LA LAZIO VINCENDO 3-1 E AGGANCIA MILAN E ROMA!!

97' - Ammonito Romagnoli per fallo su Dumfries.

96' - Lazio che ci prova fino all'ultimo, tiro di Pedro a lato.

95' - Brozovic congela il pallone guadagnando fallo. Poi c'è un po' di maretta in campo.

92' - Ci prova ancora la Lazio con Pedro, Onana respinge.

91' - Sei minuti di recupero. Lukaku si inventa un'azione personale e calcia da fuori, Provedel blocca

IL GOL DI LAUTARO: Erroraccio di Vecino che in disimpegno va ad appoggiare il pallone a Lautaro che si invola e segna beffando Provedel in uscita. VAR che controlla e poi dà il via libera.

90' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRR!! LAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAARTINEEEEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZZZZ!!

89' - Sulla punizione, Onana esce e blinda il pallone.

88' - Fallo incredibile fischiato a Barella, punizione pericolosa per la Lazio.

86' - Esce proprio Gosens, rilevato da De Vrij. Nella Lazio Lazzari per Hysaj e Pellegrini per Hysaj.

IL GOL DI GOSENS: Ancora giocata fantastica di Lukaku che controlla e si inventa un arcobaleno sul quale Gosens arriva anticipando Provedel per il 2-1. Esplode San Siro, anche Onana a festeggiare. Ma il tedesco nell'azione si è infortunato...

83' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRR!! ROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOBIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNN GOOOOOOOOOOOOOOOOOOSEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENSSSSSSSSSSSSSSSS!!

82' - Sbuccia Calhanoglu, contropiede Lazio ancora smorzato da Brozovic.

81' - Grande numero di Brozovic a sbrogliare un pericolo per la Lazio.

80' - Dimarco in mezzo, Lautaro arriva male sul pallone..

IL GOL DI LAUTARO: Lukaku sfonda nella difesa biancoceleste e appoggia per Lautaro, che in spaccata beffa Provedel in uscita.

78' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ!!

76' - Lazio che si limita a controllare lasciando gioco all'Inter, che appare un po' sulle gambe...

75' - Cross di Barella sul quale Lukaku non colpisce bene di testa, palla fuori.

72' - Lautaro riceve un bel pallone da destra e si porta in avanti, ma nel momento topico viene anticipato.

71' - Nell'IInter arriva il momento di Gosens, fuori Bastoni.

69' - Lautaro prova ad avventarsi su un pallone appoggiato da Lukaku, ma la difesa biancoceleste spazza.

69' - Calhanoglu prova il tiro a volo colpendo malissimo, pallone fuori.

68' - Fuori Immobile, dentro Pedro nella Lazio

66' - Stavolta Provedel si supera, deviando un corner un tiro di Dimarco. Si prodiga l'Inter nell'assalto, Dumfries sbaglia un appoggio davanti alla porta.

64' - Lukaku mette un brutto pallone in area, Provedel però sbaglia regalando un corner.

62' - Cartellino giallo per Bastoni

61' - Doppio cambio per Inzaghi: Correa viene rilevato da Lautaro Martinez, Calhanoglu va al posto di Mkhitaryan

60' - Ancora soccorsi per un giocatore della Lazio, con i biancocelesti che mettono palla fuori dopo diversi secondi e un tiro di Luis Alberto respinto da Onana.

59' - Si scalda Lautaro, acclamato dai tifosi interisti. Lazio che se la prende comoda per tirare un corner.

57' - Dimarco riceve palla da Dumfries ma viene ingannato dai rimbalzi, poi prova un tiro improbabile che finisce fuori.

55' - Barella arriva in spaccata sul cross di Dimarco, il suo tocco si spegne sul fondo. Il giocatore si dispera.

54' - Correa ai limiti del grottesco: con Dimarco pronto a rimettere in gioco, lui si inventa una seconda rimessa laterale...

53' - Correa prova a guadagnare il fondo poi si produce in un cross da censura, tanti fischi per lui.

51' - Cataldi deve lasciare il campo, entra al suo posto Vecino

50' - Giocatore della Lazio a terra, interviene lo staff medico. Si tratta di Cataldi.

48' - Fischi pesanti per Acerbi a ogni tocco palla, col difensore che scivola ancora dopo un controllo

47' - Spizzata di Bastoni su punizione di Dimarco, palla che si spegne fuori.

----

13.33 - D'Ambrosio lascia il campo a Dumfries. Inter che muove il primo pallone della ripresa: PARTITI!

13.32 - Squadre che entrano in campo per l'inizio della ripresa.

13.29 - Riscaldamento in tenuta di gioco per Denzel Dumfries, che entrerà subito dopo l'intervallo.

----

47' pt - Finisce il primo tempo: la Lazio va a riposo in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Felipe Anderson

46' pt - Un minuto di recupero. Altro errore di Acerbi che scivola regalando palla alla Lazio, grande Onana su Immobile prima e Anderson poi.

44' - Lukaku controlla un pallone in area, poi serve male per Dimarco. Guida, però, ferma tutto per un fallo in attacco.

39' - Tentativo di Barella dalla distanza servito da Lukaku, palla fuori.

37' - Ci prova ancora Mkhitaryan, servito da Barella: palla alta di poco.

35' - Cartellino giallo per D'Ambrosio per fallo su Zaccagni.

34' - Nerazzurri che provano a farsi sotto, in cerca del pareggio.

29' - Lazio in vantaggio! Felipe Anderson! Errore della difesa nerazzurra, nello specifico di Acerbi; pallone recuperato e messo in mezzo per il brasiliano che salta due uomini e infila Onana.

29' - D'Ambrosio atterra un avversario, Guida lascia correre. Poco dopo è D'Ambrosio a subire lo stesso fallo ma Guida stavolta fischia.

24' - Mkhitaryan va a segno dopo una grande azione orchestrata da Brozovic. Ma Chiffi al VAR ferma tutto: c'è offiside di Correa che aveva fornito l'assist.

24' - Darmian mette in area un pallone che Correa colpisce col volto e manda fuori.

22' - Bel controllo di Barella che trova Brozovic in orizzontale. Tiro di prima intenzione del croato, Provedel para.

20' - Prima ammonizione del match per Zaccagni che atterra Barella.

20' - Controllo e finta di Brozovic che invece di tirare prova a servire D'Ambrosio che non aggancia la palla in area.

18' - Crossaccio di Correa, palla che finisce in fallo laterale dal lato opposto.

16' - Mkhitaryan prova l'appoggio sul lungo per Correa, ancora Provedel in uscita blocca.

14' - Scambio Correa-Dimarco, cross per Lukaku anticipato ancora da Provedel.

12' - Altro lancio in profondità per Lukaku, Provedel esce e blocca. Poi però Dimarco è bravo a togliere palla a Marusic ma il suo cross si perde nel vuoto.

11' - Cross di Dimarco, Cataldi controlla.

9' - Zaccagni prova a sfuggire a D'Ambrosio e Darmian, bravo quest'ultimo a chiuderlo.

8' - Tiro di Immobile che impegna Onana bravo ad alzare sopra la traversa, ma l'attaccante biancoceleste era in offside.

5' - Occasione Inter: Brozovic calcia dalla distanza, Provedel respinge a terra poi è fortunato sul tentativo di tap-in di Dimarco.

3' - Pallone lungo per Lukaku che Provedel controlla in uscita.

2' - Curva della Lazio che inneggia all'Inter, tra gli applausi dello stadio.

----

12.31 - Primo pallone del match per la Lazio: PARTITI!

12.29 - Squadre in campo per il pre-partita.

12.20 - Squadre negli spogliatoi, tra poco sarà calcio d'inizio.

11.56 - Squadre in campo per l'inizio del riscaldamento. Scambi di cori tra le due curve.

----

