Dopo il promettente 6-2 contro la Lazio di sabato scorso e il +4 in classifica in campionato, l'Inter saluta la Primavera Tim Cup nei quarti di finale, perdendo 1-0 al Valentino Mazzola contro il Torino. A decidere la sfida la rete al 44' di Ciammaglichella nell'ambito di una partita molto combattuta, a tratti spigolosa e non certo spettacolare. Partono bene i granata che tengono gli avversari nella loro metà campo, senza tuttavia arrivare mai vicini al gol. Poi esce bene l'Inter e prima con Berenbruch, poi con Spinaccè impegna severamente Abati. Dall'altra parte è Gabellini che calcia a lato da pochi passi. Poi, quando lo 0-0 sembrava inevitabile, il guizzo di Ciammaglichella che prima vince un contrasto e poi supera Raimondi con un tocco dolce.

Nella ripresa ci si aspetterebbe una reazioine nerazzurra, ma in generale la squadra di Scurto è ben organizzata e non concede grandi occasioni, sfiorando invece il raddoppio nel secondo tempo con il solito Cammaglichella, neutralizzato da Raimondi. Chivu prova a cambiare le carte sostituendo 5 giocatori, ma la sostanza non cambia: Inter con il pallino del gioco, Torino ben messo dietro. Proprio nel recupero però il forcing degli ospiti sembra possa sortire effetti, ma il muro del Toro respinge due tentativi da ottima posizione nel cuore dell'area. Ultime occasionio create dall'Inter, che deve arrendersi alla sconfitta e all'eliminazione dal torneo dopo una prestazione opaca.

IL TABELLINO

TORINO-INTER 1-0

Marcatori: 43' Ciammaglichella (T).

TORINO (4-3-3): 1 Abati; 2 Bianay Balcot, 25 Dellavalle, 24 Mendes, 47 Muntu; 30 Dalla Vecchia, 5 Ruszel, 17 Ciammaglichella (21 Silva 68'); 7 Savva (19 Longoni 89'), 27 Gabellini (72 Franzoni 68'), 29 Njie. A disposizione: 69 Bellocci, 6 Rettore, 8 Acar, 10 Dell Aquila, 18 Perciun, 26 Bonadiman, 42 Keita, 77 Marchioro. Allenatore: Giuseppe Scurto

INTER (4-3-3): 21 Raimondi; 27 Aidoo (2 Nezirevic 70'), 15 Stante (4 Stankovic 60'), 19 Matjaz, 13 Motta (3 Cocchi 70'); 44 Akinsanmiro, 5 Bovo (17 Vedovati 85'), 14 Berenbruch; 10 Kamate, 22 Spinacce, 11 Quieto (9 Sarr 60'). A disposizione: 1 Calligaris, 6 Stabile, 24 Ricordi, 28 Mazzola, 29 Diallo, 33 Alexiou. Allenatore: Cristian Chivu.

Ammoniti: Aidoo (I), Mendes (T), Spinacce (I).

Arbitro: Allegretti

Assistenti: Schirinzi; Meraviglia.

RIVIVI IL LIVE

95' - L'arbitro fischia la fine: si conclude il percorso in Primavera Tim Cup dell'Inter, il Torino raggiunge la Lazio in semifinale.

93' - Forcing nerazzurro edue conclusioni promettenti respinte dal muro granata!

90' - Tra i granata entra Longoni al posto di Savva. Altri 5 minuti di extra time.

89' - Cocchi crossa ma nessuno sul primo palo riesce a intervenire.

87' - Bellissimo destro a giro di Akinsanmiro che fa gridare al gol ma termina di un centimetro a lato!

85' - Ultima mossa di Chivu: Vedovati per Bovo.

84' - Stankovic controlla male e permette a Njie di calciare: altissimo.

80' - Dellavalle anticipa Kamaté nel cuore dell'area sventando il pericolo.

77' - Cartellino giallo per Spinaccè che entra duramente su un avversario.

76' - Azione solitaria di Bianay Balcot che invece di cercare un compagno calcia in porta in modo sbilenco.

70' - Altri cambi tra i nerazzurri: Cocchi e Nezirovic per Motta e Aidoo, fasce nuove per Chivu. Cocchi subito protagonista di uno spunto a sinistra ma invece di crossare calcia (fuori).

68' - Cambi nel Torino: Franzoni e Silva al posto di Gabellini e Ciammaglichella, autore del gol finora decisivo.

60' - Sarr entra al posto di Quieto, Stankovic sostituisce Stante.

58' - Rischio di Raimondi che sul destro da lontano di Dalla Vecchia deve intervenire in due tempi. Nell'azione successiva il portiere è bravissimo sulla conclusione in piena area di Ciammaglichella!

53' - Buon break di Savva che apre a Ciammaglichella il cui tentativo non è né un tiro né un cross e vviene bloccato da Raimondi.

51' - Cartellino giallo per Mendes che dopo aver perso il contrasto con Berenbruch tocca con la mano e ferma l'azione.

49' - Spinaccè non trova la deviazione sotto porta dopo un ottimo spunto di Quieto a sinistra!

47' - Abati esce male e mette Bovo in condizione di tirare da fuori area, ma il centrocampista calcia in modo scoordinato e non centra lo specchio della porta.

17.01 - Ripartiti!

17.00 - Le squadre tornano in campo dopo la pausa.

Un guizzo di Ciammaglichella al tramonto del primo tempo permette al Torino di condurre 1-0 sull'Inter all'intervallo del quarto di finale di Primavera Tim Cup. Una rete che arriva proprio ad alterare uno 0-0 giusto per quanto visto sul rettangolo di gioco, con i padroni di casa che partono subito forte ma non costringono Raimondi a interventi complicati. Per contro, dopo essersi scrollati di dosso la tensione, i nerazzurri reagiscono e costringono due volte Abati a salvare il risultato, prima su Berenbruch e poi su Spinaccè. Poi, mentre la prima frazione scorre verso la fine, la bella giocata di Ciammaglichella che costringe l'Inter a inseguire.

46' - Fischio finale del primo tempo.

44' - GOL DEL TORINO. Praticamente dal nulla arriva la bella giocata di Ciammaglichella che vince il contrasto con Motta e poi scavalca con un pallonetto Raimondi.

39' - Troppo lungo il lancio di Berenbruch per Spinaccè, Abati esce facilmente.

29' - Abati sbaglia e permette all'Inter di attaccare in superiorità numerica ma i nerazzurri sprecano per scarsa precisione.

25' - Grande chance per il Torino: Ciammaglichella va via a sinistra (pallone che forse è uscito), cross basso per Gabellini che può persino prendere la mira ma manda fuori col sinistro!

23' - Grande parata di Abati che alza sopra la traversa un sinistro dal cuore dell'area di Spinaccè!

21' - Break di Kamaté a destra, pallone in mezzo e destro di Berenbruch respinto da Abati!

15' - Bella verticalizzzione di Ciammaglichella per Dalla Vecchia che viene anticipato dall'ottima uscita bassa di Raimondi.

13' - Sinistro dalla distanza velleitario di Savva, che manda altissimo.

10' - Occasione per l'Inter che recupera sulla trequarti ma il destro di Akinsanmiro viene letteralmente ciabattato.

9' - Savva atterra Quieto, proteste nerazzurre ma l'arbitro grazia il granata.

3' - Cartellino giallo per Aidoo che trattiene Njie lanciato in profondità.

2' - Spunto di Njie a sinistra, pallone in mezzo e conclusione di Ciammaglichella che viene bloccata da Raimondi.

1' - Subito un pallone pericoloso per Dalla Vecchia che viene anticipato in corner.

16.00 - Partiti!

15.58 - Squadre in campo al Valentino Mazzola per iniziare il quarto di finale di Primavera Tim Cup.