L'Inter espugna anche l'Unipol Arena e lo fa con una prestazione di carattere e autorevolezza, mantenendo sempre alti i ritmi e l'intensità di gioco. Dumfries e Lautaro mettono in discesa il match nel primo tempo, nella ripresa i nerazzurri possono controllare e provare a pungere in contropiede, nonostante le ficcanti incursioni di Luvumbo. Nel finale Sommer salva il clean sheet. Seconda vittoria in due gare, secondo 2-0 consecutivo, la risposta che ci voleva per restare nel gruppetto di testa.

IL TABELLINO

Marcatori: 21' Dumfries (I), 30' Lautaro (I)

CAGLIARI (4-4-2): 1 Radunovic; 28 Zappa (61 Shomurodov 85'), 4 Dossena, 33 Obert, 27 Augello; 8 Nandez, 29 Makoumbou, 25 Sulemana (14 Deiola 85'), 21 Jankto (37 Azzi 60'); 30 Pavoletti (77 Luvumbo 35'), 19 Oristanio (99 Di Pardo 46'). A disposizione: 18 Aresti, 22 Scuffet, 3 Goldaniga, 10 Viola, 16 Prati, 39 Kourfalidis. Allenatore: Claudio Ranieri.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries (7 Cuadrado 71'), 23 Barella (16 Frattesi 71'), 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan (5 Sensi 82'), 32 Dimarco (30 Carlos Augusto 71'); 9 Thuram (8 Arnautovic 77'), 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 21 Asllani, 31 Bisseck, 34 Agoumé, 48 Guercio, 49 Sarr, 50 A. Stankovic. Allenatore: Simone Inzaghi.

Ammoniti: Mkhitaryan (I), Luvumbo (C) Recupero: 3' - 5'.

Arbitro: Fabbri. Assistenti: Mondin, Di Iorio. Quarto ufficiale: Ayroldi. VAR: Marini. Assistente VAR: S. Longo.

Rivivi il live

95' - E' FINITA! L'INTER BATTE 2-0 ANCHE IL CAGLIARI E RESTA NEL GRUPPO DI TESTA!

90' - Cinque minuti di recupero.

89' - Gran parata di Sommer! Luvumbo da sinistra serve Azzi grazie anche a un liscio della difesa, davanti la porta l'attaccante si vede chiudere lo specchio da un super Sommer.

86' - Ancora un palo dell'Inter, stavolta con Calhanoglu.

85' - Deiola e Shomurodov per Sulemana e Zappa nel Cagliari.

82' - Esce zoppicante Mkhitaryan dopo lo scontro con Luvumbo, entra Sensi.

82' - Giallo per Mkhitaryan per fallo su Luvumbo: è il primo giallo dell'incontro. Ammonito anche Luvumbo.

80' - Ancora Luvumbo tra i più pericolosi del Cagliari, stavolta entra da destra, Darmian interviene e allontana.

76' - Entra anche Arnautovic, anche stasera rileva Thuram.

72' - Luvumbo in area, salta Darmian poi Bastoni in scivolata lo tocca facendolo cadere. Protesta tutta l'Unipol Domus chiedendo il rigore, Fabbri lascia proseguire.

70' - Triplice cambio Inter: entrano Frattesi, Carlos Augusto e Cuadrado, fuori Barella, Dimarco, Dumfries. Esce tra gli applausi Barella.

68' - Momento di stanca, Inter in controllo.

60' - Altro cambio nel Cagliari: Azzi per Jankto.

55' - Luvumbo semina il panico sulla sinistra, la difesa dell'Inter chiude in angolo.

52' - Pestone di Dossena sul Lautaro che resta a terra, mette palla fuori il Cagliari.

51' - Luvumbo in contropiede trova la difesa dell'Inter schierata male e apre per Di Pardo, l'esterno punta la porta ma la difesa recupera e lo chiude al momento del tiro.

46' - Nel Cagliari Di Pardo al posto di Oristanio. E si riparte!

-----------------------------------------------

45'+3 - Finisce qui il primo tempo. Inter avanti con autorità, risultato assolutamente giusto e mai in discussione.

45'+2 - Augello da fuori area se la aggiusta e va al tiro al volo, telefonata per Sommer.

45'+1 - Dossena prova a rinviare ma colpisce Lautaro che però pretende un po' troppo andando al tiro improvviso, facile per Radunovic.

43' - Ancora Dimarco da sinistra prova a pescare Lautaro, colpo di testa rimpallato da Augello in angolo.

35' - Non ce la fa Pavoletti, al suo posto entra Luvumbo.

34' - A terra in area Pavoletti, l'impressione è che si tratti di un problema muscolare grave.

30' - Il gol di Lautaro: Dimarco se ne va di potenza sulla sinistra, palla in mezzo per Lautaro che ha spazio, con lucidità elude l'intervento di un difensore e rasoterra infila il 2-0!!

30' - GOOOLLLL!!! LAUTAAAAAROOOOO MAAAARTIIINNEEEEZZZZZ!!!!

27' - Il Cagliari è ancora vivo: Nandez da destra pesca la testa di Pavoletti, pallone impreciso.

25' - Dumfries scambia con Barella e va al tiro, alto da posizione defilata.

23' - Pericoloso contropiede del Cagliari con Nandez che entra in area e si prepara al tiro, monumentale il recupero di Calhanoglu che in scivolata mette in angolo.

21' - Il gol: Thuram conduce palla e vede l'inserimento di Dumfries, palla dentro per l'esterno che entra in area e con un preciso rasoterra infila sul secondo palo!

21' - GOOOOLLLL INTEEEERRRR!!! DUMFRIEEESSSS!!!!

19' - Punizione di Augello verso l'area, Sommer esce e respinge coi pugni, fuori area riprende Nandez che spara altissimo.

14' - Clamoroso palo di Martinez! Azione da rimessa laterale, palla per Lautaro appostato sul secondo palo, diagonale immediato che sbatte sul palo e torna in campo!

8' - Martinez mette in mezzo da sinistra, Radunovic in uscita anticipa Thuram appostato davanti la porta.

5' - Azione insistita dell'Inter, prova a chiuderla Barella, palla alta tra i fischi dei suoi ex tifosi.

4' - Bel cross di Dimarco da sinistra, Dossena mette in corner.

1' - Parte forte il Cagliari che guadagna subito un corner.

1' - Si comincia! Calcio d'inizio cagliaritano.

20.42 - Ecco le squadre schierate per l'inno della serie A, manca sempre meno.

20.40 - Squadre negli spogliatoi, tra poco l'ingresso in campo.

-------------------------------------------

L'Inter torna in campo a Cagliari per dare seguito all'ottima partenza in campionato e continuità alla vittoria contro il Monza. Lo fa dopo aver visto giocare le altre, consapevole di dover rispondere alle vittorie di Milan e Napoli. Si gioca contro un Cagliari reduce dallo 0-0 di Torino e che presenta in panchina una vecchia volpe nonché ex Inter come Claudio Ranieri.

Simone Inzaghi conferma Matteo Darmian e Alessandro Bastoni come braccetti al fianco di De Vrij; a centrocampo Niccolò Barella, Henrik Mkhitaryan e Hakan Calhanoglu con Denzel Dumfries e Federico Dimarco confermati sulle fasce. In avanti la coppia Lautaro Martinez-Marcus Thuram.

A seguire le scelte ufficiali dei due allenatori.

CAGLIARI (4-4-2): 1 Radunovic; 28 Zappa, 4 Dossena, 33 Obert, 27 Augello; 8 Nandez, 29 Makoumbou, 25 Sulemana, 21 Jankto; 30 Pavoletti, 19 Oristanio. A disposizione: 18 Aresti, 22 Scuffet, 3 Goldaniga, 10 Viola, 14 Deiola, 16 Prati, 37 Azzi, 39 Kourfalidis, 61 Shomurodov, 77 Luvumbo, 99 Di Pardo. Allenatore: Claudio Ranieri.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 34 Agoumé, 48 Guercio, 19 Sarr, 50 A. Stankovic. Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Fabbri.

Assistenti: Mondin, Di Iorio.

Quarto ufficiale: Ayroldi.

VAR: Marini. Assistente VAR: S. Longo.