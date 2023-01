Basta un gol di Enoch Owusu all'Inter Primavera per prendersi il derby di Milano, conquistare tre punti e operare il sorpasso in classifica sul Milan. I campioni d'Italia infilano la terza vittoria di fila nel 2023, allungando a sei la striscia di risultati utili contando anche quelli dell'anno vecchio, e mettono la freccia sui cugini, lasciandoli al 13esimo posto a -1. Il tutto grazie a un primo tempo giocato a mille all'ora, dove solo le parate da fenomeno di Lapo Nava inchiodano il risultato sull'1-0. La ripresa dei nerazzurrini è gestione delle forze, residue dopo la battaglia di 120' vinta col Verona in Coppa Italia di mercoledì, e resistenza difensiva guidata da Alessandro Fontanarosa, che al 91' riesce a vanificare lo sforzo profuso dei rossoneri, oggi El Hilali-dipendenti, e a evitare le beffa salvando prima della linea un pallone calciato da Diego Sia altrimenti diretto in porta.

RIVIVI IL LIVE DI INTER-MILAN PRIMAVERA 1-0

95' - Non c'è più tempo, cala il sipario a Interello! L'Inter Primavera sa solo vincere nel 2023: il derby è nerazzurro, Milan battuto 1-0 (Owusu) e superato in classifica.

94' - Tutto fermo! El Hilali calcia verso la porta, ma trova l'opposizione di un compagno, peraltro in offside. Si salva col brivido l'Inter.

93' - Corner per il Milan quando mancano 60 secondi alla fine.

93' - Forcing Milan, ultime preghiere per la squadra di Abate.

91' - NON E' GOL DEL MILAN, LA PALLA NON E' ENTRATA! Fontanarosa ha salvato prima della linea sulla zampata di Sia.

91' - Si giocherà almeno fino al 94'.

90' - Nava inchioda il pallone e l'1-0 sul tiro di Martini: niente colpo del ko dei nerazzurri.

90' - Giganteggia Fontanarosa, con l'ennesimo colpo di testa risolutivo a svuotare l'area.

89' - Cross impreciso di Gala: la palla scivola via lentamente oltre la linea di fondo. Con molta calma, Botis si appresta alla puntata.

87' - Stalmach e Omoregbe le ultime mosse di Abate, richiamati in panchina Casali e Eletu.

85' - Altra giocata preziosa di Stankovic che ferma la percussione centrale di Eletu. Ma l'Inter non riesce più a ripartire.

84' - Stankovic con il primo tocco della sua partita fa partire il contropiede dell'Inter che si conclude in un nulla di fatto. Si fa sentire la stanchezza nelle fila nerazzurre e non potrebbe essere altrimenti dopo la partita infinita in Coppa Italia di mercoledì.

83' - Ultimi due cambi per Chivu: dentro Di Maggio e Stankovic per Grygar e Owusu. Inter più coperta adesso.

82' - Zuberek interviene duramente su Paloschi proprio davanti alla panchina di Chivu: ammonizione sacrosanta.

81' - Gala ci prova da casa sua: Botis para in due tempi, anche memore di quanto successo un minuto fa.

79' - BOTIS IN TUFFO! El Hilali, sempre lui, calcia verso l'angolino ma senza troppa potenza, si allunga il greco che manda il pallone in corner.

78' - MEZZA FRITTATA DI BOTIS! Crosso innocuo di El Hilali, il greco va apparentemente in presa sicura ma perde il pallone. Per sua fortuna dietro non c'è la porta.

77' - Abate cambia il centravanti: dentro Mangiameli per Longhi.

77' - Alesi svirgola il pallone crossato in area da Martini, alla fine l'arbitro segnala una posizione di offside, forse di Andersen.

75' - Si entra nell'ultima fase del match, resiste l'1-0 interista firmato da Owusu al 33'.

73' - Iliev tampona Alesi che non aspettava altro che il fallo del bulgaro: il Milan può riordinare le idee prima di organizzare l'assalto finale.

72' - Primo cambio nelle fila del Milan: Sia prende il posto di Scotti.

71' - Iliev perde l'attimo sul tracciante di Pozzi che aveva aperto un corridoio interessante ai bordi dell'area milanista.

69' - Longhi in girata! Tutto facile per Botis, che torna a sporcarsi le mani dopo un periodo di inoperosità.

67' - Finisce la partita di Esposito, inizia quella di Zuberek: terzo cambio per Chivu.

66' - Fontanarosa evita l'1-1! El Hilali calcia in controbalzo, Fontanarosa para al posto di Botis che forse non ci sarebbe arrivato anche perché la traiettoria era stata sporcata da una deviazione.

65' - Alesi spreca tutto! Il 7 rossonero, sulla linea di fondo, riesce a dribblare misteriosamente l'avversario, ma poi sbaglia in maniera clamorosa al momento della conclusione sparando alto.

63' - Il Milan protesta dopo un contatto in area di rigore: Gala è caduto in maniera fin troppo teatrale, da capire se c'è stata un'irregolarità. Dal replay, si vede che l'arbitro, ben posizionato, ha preso la decisione giusta.

62' - Di Pentima va dritto su Bartesaghi vicino alla linea laterale: cartellino giallo inevitabile per il centrale nerazzurro.

61' - Superata l'ora di gioco, per Chivu è arrivato il momento di cambiare qualcosa: fuori Kamate e Pelamatti, dentro Andersen e Pozzi.

59' - Paloschi mura Iliev, pescato con metri di spazio nel cuore dell'area da un cross proveniente dalla destra.

57' - Il Milan si fa più minaccioso adesso! Qui El Hilali apre il campo per Alesi che, entrato in area, non se la sente di calciare di prima ma poi non gli resta altra alternativa. A quel punto è troppo tardi e si alza il muro nerazzurro.

55' - Che errore di Scotti! Inter spezzata in due, Eletu fa partire il contropiede dando palla all'esterno, il quale ritarda l'ultimo passaggio finendo per incartarsi malamente. Alla fine riesce a far partire un cross che termina tra i guantoni di Botis.

54' - Iliev disegna sul secondo palo per Owusu, anticipato da un difensore del Milan che stacca di testa.

52' - El Hilali! Bella giocata del 10 rossonero che, in un fazzoletto, scarta sull'interno Kamate e calcia senza pensarci col piattone aperto. Palla sopra la traversa. Segnali dai rossoneri, sempre con il loro capitano.

51' - Che rischio per il Milan! Nava esce a vuoto, disturbato da Fontanarosa, ma nessun nerazzurro alle sue spalle ne approfitta.

50' - Iliev cade in area... Ma non c'e nulla, secondo l'arbitro. Il bulgaro ha semplicemente perso l'equilibrio da solo dopo un contatto con Bartesaghi.

48' - Esposito gira di testa a lato! Pelamatti pennella dalla sinistra in area per il 23 nerazzurro, che taglia bene sul primo palo, anticipa il suo marcatore, ma non riesce a inquadrare la porta.

48' - Botis evita il corner sul cross di Gala deviato da un nerazzurro.

47' - Fase confusa del gioco, poi lancione lungo dalle retrovie del Milan che finisce dalle parti di Botis.

46' - Nessun cambio all'intervallo, si riparte con gli stessi 22 che hanno chiuso la prima frazione di gara.

15.35 - Ripartiti! Comincia il secondo tempo di Inter Primavera-Milan!

----------------

15.18 - Se Nava, portiere del Milan, è di gran lunga il migliore tra i 22 in campo, allora non ci sono dubbi sulla legittimità del vantaggio dell'Inter dopo il primo tempo del derby Primavera. Il figlio d'arte comincia la sua giornata da quasi insuperabile con un parata pazzesca d'istinto puro sul tiro a colpo sicuro Di Pentima, poi si ripete al 24' nello spazio di pochi secondi su Martini e Owusu. Il quale, nove minuti più tardi, ha bisogno di una deviazione di Bartesaghi per battere il Superman rossonero, salvato in precedenza dalla traversa sulla staffilata di Kamate. Gli ospiti sono praticamente solo le giocate di El Hilali, l'unico a insidiare Botis, pur senza obbligarlo ai miracoli del collega. Alla fine è 1-0, con la sensazione che questa partita abbia ancora molto da dire.

46' - Duplice fischio di Kevin Bonacina, finisce qui il primo tempo di Inter-Milan Primavera! Il derby per ora è nerazzurro: il parziale all'intervallo dice 1-0 per i padroni di casa grazie al gol segnato da Owusu al 33'.

45' - Conclusione senza senso di Simic da posizione siderale mentre viene assegnato 1' di recupero.

44' - Comincia l'ultimo minuto del primo tempo con Botis che si appresta a battere il rinvio dal fondo.

44' - Non riesce il break a Martini, che si fa rimontare da un Gala generoso dopo aver recuperato palla nella sua trequarti.

43' - Il Milan attacca alla ricerca del pari che cambierebbe le prospettive del secondo tempo.