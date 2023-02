13.47 - E' successo tanto nel primo tempo di Interello tra Inter e Bologna Primavera che, alla fine dei conti, dopo 45' a ritmi frenetici possono guardarsi negli occhi per dirsi che l'1-1 è il risultato più corretto. Partono decisamente meglio i padroni di casa che costruiscono tre occasioni in 11 minuti passando all'incasso solo una volta, al 6', grazie all'avvitamento in area di Esposito che converte in rete di testa l'ottimo invito di Valentin Carboni. Dopo il vantaggio, i nerazzurrini non si fermano ma pagano l'imprecisione nell'azione in cui vanno a sbattere contro il muro rossoblu per tre volte. Dopo il triplo spavento, gli ospiti finalmente si svegliano con Corazza che manda il suo tiro a giro a cm dal palo. Sono le prove generali per il pareggio, firmato Raimondo, che, se possibile, rende la partita ancor più imprevedibile. Da un lato del campo Martini si mangia la possibilità del nuovo vantaggio allungandosi la palla nel tu per tu con Franzini, dall'altro la squadra di Vigiani reclama un rigore per un presunto fallo di Nezirevic su Urbanski. Pari anche nei rimpianti, la sentenza è giustamente rimandata alla ripresa.

47' - Valentin Carboni fa girare il mancino dopo l'erroraccio di Bynoe in fase di impostazione! La palla non si abbassa, Franzini graziato.

49' - CALLIGARIS DICE NO AD ANATRIELLO! Il Bologna non sta a guardare: il numero nove si apparecchia bene la tavola per calciare con il mancino a giro da fuori area. Vola al sette il portiere interista che nega il 2-1.

52' - RAIMONDO PERDONA L'INTER! Il tracciante mancino di Anatriello affetta la difesa interista e manda in porta Raimondo che, dopo essere scappato via a Kassama, angola troppo il suo diagonale mandando a lato.

63' - Contromosse di Vigiani: Wallius e Anatriello vegnono richiamati in panchina, al loro posto entrano in campo Mercier e Mazia.

74' - PROTESTE DEL BOLOGNA! Calligaris in uscita spericolata manca il pallone perché disturbato da Kassama, alle sue spalle Mazia non riesce a trovare la porta per la deviazione di un avversario. Con la mano, sostiene Mazia, ma l'arbitro assegna solo corner al Bologna.

85' - Pelamatti sporca il cross di Stivanello in corner: chance su palla inattiva per il Bologna.

90' - Cammeo per Mmaee, in campo al posto di Rosetti. Intanto vengono assegnati 3' di recupero.

93' - Non c'è più tempo, cala il sipario al 'Konami Youth Development Centre' di Milano! L'Inter Primavera riparte piano dopo la delusione europea: solo 1-1 con il Bologna. Non basta Esposito, Raimondo impone il pari ai nerazzurrini.

Comincia con un pareggio il girone di ritorno di campionato dell' Inter Primavera , ancora convalescente dopo la delusione atroce provocata dall'eliminazione ai rigori in Youth League. Le scorie europee sembrano non farsi sentire nel primo pomeriggio milanese di Interello, dove i campioni d'Italia approcciano la partita mettendo alle corde il Bologna , punito già al 6' da Pio Esposito , al secondo gol in tre giorni dopo quello al Rukh Lviv. L'avvio, insomma, è promettente, ma alla lunga si rivela insufficiente per avere la meglio su un avversario tostissimo, capace di trovare il pari con Raimondo al 27'. L'1-1 genera un equilibrio instabile che resiste, non si sa come, fino al triplice fischio. Succede tutto il contrario di tutto, tanto che alla fine entrambe possono raccontare di avere rimpianti per aver lasciato sul campo due punti, al netto delle tante occasioni sprecate.

42' - Kassama interrompe l'azione del Bologna fermando il pallone con il braccio: l'arbitro vede tutto e assegna la punizione al Bologna.

41' - Curatolo non ci arriva di un soffio! Cross tagliato di Martini verso il primo palo, spizzata di Esposito che Curatolo non riesce a trasformare nel 2-1 anche per il disturbo di un avversario.

41' - Spinge l'Inter, alla ricerca del nuovo vantaggio prima del duplice fischio. Ora i padroni di casa beneficeranno di un corner.

39' - Resta in canna il colpo a Martini: ennesima chance cestinata dal numero 7, che calcia tra le mani di Franzini.

38' - Ritmi frentici a Interello, non c'è un attimo di respiro. Tanti errori che portano ad altrettante occasioni: insomma, è impossibile annoiarsi.

37' - Altro errore in conduzione di palla per l'Inter: questa volta è Curatolo che spreca tutto dopo un buon break sulla trequarti bolognese.

34' - IL BOLOGNA CHIEDE UN RIGORE! Dopo una sterzata improvvisa che mette a sedere Fontanarosa, Urbanski entra in area e prova la conclusione. Da dietro rinviene Nezirevic che gli rovina i piani. Forse con un fallo, forse no. Per l'arbitro lo svedese ha preso la palla, infatti assegna corner per gli ospiti.

31' - Il Bologna risponde colpo su colpo: dopo lo spavento di qualche secondo fa, gli ospiti costruiscono subito i presupposti per segnare il 2-1 mandando Urbanski alla conclusione dal limite dell'area. Soluzione timida, Calligaris raccoglie il pallone da terra.

30' - CHE OCCASIONE PER MARTINI! Motolese si addormenta sulla trequarti con la palla tra piedi, il numero 7 dell'Inter gliela scippa e corre veloce verso la porta. Troppo veloce, perché si dimentica di controllare la palla favorendo l'uscita di Franzini.

27' - PAREGGIA IL BOLOGNA, HA SEGNATO RAIMONDO! Ottavo gol in campionato per il 10 degli ospiti, letale nel concludere un'azione diretta partita da Motolese e rifinita da Urbanski. Splendido il diagonale di Raimondo, Calligaris non può farci nulla.

24' - MARTINI ALZA SOPRA LA TRAVERSA! L'Inter sviluppa bene a sinistra, arriva il cross nel cuore dell'area, dove irrompe fin troppo velocemente il numero 7 che non riesce a contenere la forza del suo colpo di testa.

23' - IL BOLOGNA A TANTO COSì DAL PARI! Tanto spazio per Corazza che se lo prende tutto prima di far girare il suo destro a centimetri dal palo. L'impressione è che Calligaris non ci sarebbe arrivato.

22' - Curatolo prova il gol da casa sua. L'attaccante vede fuori dai pali Franzini, ma il suo tiro è a corto raggio.

21' - OCCASIONE MULTIPLA PER L'INTER! Tiro di Carboni respinto, Curatolo tenta una rovesciata ambiziosa che confonde Franzini anche perché subisce una deviazione. L'azione prosegue, alimentata da Esposito, e termina con il terzo tiro di un nerazzurro in 10 secondi, questa volta di Grygar, che sbatte contro il muro felsineo.

20' - Il Bologna, dopo un'azione infinita, chiede un corner all'arbitro per un presunto tocco di testa di Pozzi. Il quale si discolpa giurando di un aver neanche sfiorato la palla.

19' - Si lotta a centrocampo, anche Valentin Carboni dà una mano in fase difensiva rubando per un attimo il pallone a Urbanski che se lo va a riprendere con forza.

17' - Retropassaggio strano di Esposito, praticamente un tiro verso la sua area. Per sua fortuna, Fontanarosa addomestica il pallone ed evita guai peggiori.

15' - Nezirevic non riesce a frenare la sua corsa e tampona l'avversario vicino alla linea laterale: punizione sulla trequarti per gli ospiti, sprecata da Wallius.

14' - Nezirevic sbaglia completamente la misura del cross: traiettoria fuori la portata di tutti i compagni appostati in area.

12' - Sono già tre le occasioni costruite dai nerazzurri fino a qui: due tiri dentro l'area terminati fuori e il gol di Esposito che sta marcando la differenza tra le due squadre.

11' - DI MAGGIO NON TROVA LA PORTA! Iniziativa personale di Curatolo che sfonda centralmente, poi offre al centrocampista, bravo a liberarsi di Bynoe ma poco accurato al momento della conclusione. La palla si impenna sopra la traversa.

10' - Qualche scintilla tra Fontanarosa e Anatriello dopo un corpo corpo vinto dal difensore con Raimondo. Semplici screzi, l'arbitro riporta subito la calma.

9' - Nezirevic raccoglie il cross troppo profondo di Anatriello, poi svuota l'area rilanciando lungo. Esposito non può arrivarci, recupera palla il Bologna.

6' - ESPOSITO LA SBLOCCA DI TESTA, INTER GIA' AVANTI! Dopo aver chiesto l'uno due a Martini, Valentin Carboni va via sulla destra, guadagna il fondo, scarta l'avversario con un doppio passo prima di mettere in mezzo un cross da spingere in rete per Esposito. Bravo ad avvitarsi per beffare Franzini.

5' - Spinta a due mani di Pozzi ai danni di un avversario: si riparte con un calcio di punizione in favore del Bologna nei pressi della linea di metà campo.

3' - MARTINI SI DIVORA IL GOL DEL VANTAGGIO! Azione viziata da un tocco di mano proprio del numero 7, che qualche secondo dopo, grazie al bel lavoro palla al piede di Carboni ed Esposito, arriva a concludere da dentro l'area in corsa: palla altissima sopra la traversa.

2' - Contrasto tra Martini e Diop vicino alla linea laterale: l'ultimo tocco è del giocatore nerazzurro, rimessa con le mani per il Bologna.

1' - E' l'Inter Primavera, che oggi veste la classica maglia nerazzurra, a muovere il primo pallone del match. Bologna in completo bianco da trasferta.

13.02 - Fischio d'inizio, comincia in questo momento Inter-Bologna Primavera!

13.01 - Si osserva un minuto di silenzio per ricordare le vittime del terremoto in Turchia e Siria.

13.00 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

12.59 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo di Interello preceduti dalla terna arbitrale.

12.50 - La direzione del match è stata affidata ad Adolfo Baratta della sezione di Rossano, i suoi assistenti sono Giovanni dell'Orco (Policoro) e Santino Spina (Palermo).

12.45 - Ancora 15 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Inter-Bologna Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

12.40 - Il Bologna si trova due posizioni più su rispetto all'avversario di giornata con 28 punti totalizzati in 17 partite: gli ultimi tre sono arrivati domenica scorsa grazie al 3-2 imposto al Cesena, fanalino di coda della classifica.

12.35 - Esiliata dall'Europa, l'Inter deve riprendere a correre in campionato, dove è reduce dal successo rotondo per 4-0 sul Napoli. La risalita verso il sesto posto, minimo sindacale per giocarsi le proprie carte una volta finita la regular season, è ancora lunghissima: attualmente i nerazzurrini sono 11esimi, a quota 21 punti, otto in meno della Fiorentina, che attualmente sarebbe l'ultima squadra a giocarsi i playoff.

12.30 - Nella logica del turnover, Chivu apporta qualche modifica all'11 tipo schierando a sorpresa Pozzi come terzino sinistro: si tratta dell'esordio assoluto dal 1' per lui. Sulla corsia opposta riecco Nezirevic, già in campo come titolare a Bogliasco subito dopo il suo arrivo; nel cuore della difesa gli inseparabili Fontanarosa-Kassama. In mezzo, centrocampo tutto nuovo: spazio al trio Martini-Grygar-Di Maggio. In attacco spicca Valentin Carboni, che dovrebbe agire da trequartista alle spalle delle due punte Curatolo ed Esposito.

12.25 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER: Calligaris; Nezirevic, Kassama, Fontanarosa, Pozzi; Martini, Grygar, Di Maggio; Valentin Carboni; Esposito, Curatolo. A disposizione: Botis, Zamarian, Stankovic, Stabile, Kamate, Biral, Dervishi, Stante, Owusu, Pelamatti. Allenatore: Cristian Chivu.

BOLOGNA: Franzini, Wallius, Anatriello, Raimondo, Corazza, Bynoe, Diop, Stivanello, Rosetti, Motolese, Urbanski. A disposizione: Raffaelli, Verardi, Laureana, Mercier, Maltoni, Mazia, Baroncioni, Mmaee, Busato, Crociati, Menegazzo. Allenatore: Luca Vigiani.

12.20 - Dalla Polonia al Bologna, l'Inter Primavera riprende il filo con il campionato dopo aver percorso una strada lunga tre giorni costellata da rimpianti complice l'eliminazione in Youth League ai rigori per mano del Rukh Lviv. L'amarezza di aver abbandonato il palcoscenico europeo in quel modo ora deve essere trasformata dai nerazzurrini in rabbia verso l'obiettivo principale della stagione: la conquista dei playoff scudetto. Dal Konami Youth Development Centre di Milano, benvenuti a Inter-Bologna Primavera, prima giornata del girone di ritorno del campionato di categoria. Il fischio d'inizio è programmato per le 13.