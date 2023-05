A Milano bussa l'estate con i suoi 25 gradi, ma è il -2 dal sesto posto che regala un brivido di adrenalina all'Inter Primavera, che arriva al rush finale per i giochi playoff di slancio con la quarta vittoria consecutiva. I campioni d'Italia, nella gara da dentro o fuori di Interello, 'eliminano' l'Empoli dalla corsa grazie alla precisione dagli undici metri di Pio Esposito e Valentin Carboni, freddi nel convertire in gol dal dischetto la superiorità netta sugli avversari. Vicini a rimettere in piedi la contesa solo nel lungo recupero del primo tempo, poco dopo il vantaggio firmato dal capocannoniere nerazzurro. La ripresa è tutta per i padroni di casa, che trovano le rete della sicurezza dal loro asso, prestato da Simone Inzaghi per l'occasione. Due a zero il risultato finale, il modo migliore per avvicinarsi alla gara contro il Milan di venerdì, che va a incastonarsi perfettamente tra i due storici euroderby che vedranno impegnata la prima squadra nell'andata e ritorno della semifinale di Champions League.

93' - Non c'è più tempo, cala il sipario! L'Inter Primavera 'elimina' l'Empoli dai giochi playoff mandandolo al tappeto 2-0 grazie ai due rigori trasformati da Esposito e Carboni. Ora i nerazzurri sono a -2 dal sesto posto.

92' - Scatta ancora la trappola del fuorigioco interista: Seck è oltre la linea difensiva di Chivu.

91' - Conclusione troppo stretta di Owusu: la palla va a sbattere direttamente con i cartelloni pubblicitari.

91' - Assegnati 3' di recupero.

90' - Boli lamenta un colpo al volto da parte di Owusu, l'arbitro è costretto a fermare il gioco. Scontro testa contro testa fortuito, si può ricominciare.

88' - Imprendibile il pallone per Boli, si riparte con la rimessa in gioco di Botis.

87' - L'Inter non riesce ad arrotondare il punteggio: Stankovic praticamente calcia da fermo e senza ritmo costringendo Stubljar ad alzare il pallone sopra la traversa.

87' - Gioco spezzettato in questi ultimi minuti: altro fischio dell'arbitro, questa volta per evidenziare il fuorigioco di Curatolo.

86' - Kamate scomposto su Degli Innocenti: inevitabile il cartellino giallo per il francese.

84' - Si alza la bandierina dell'assistente: Ekong pizzicato in offside.

81' - Carboni ha finito la benzina, Chivu correi subito ai ripari mandando in campo Curatolo. Minuti anche per Nezirevic, richamato in panchina l'ottimo Dervishi.

80' - L'Empoli esce dla guscio dopo diversi minuti, Dervishi è costretto a rifiugiarsi in corner per evitare guai peggiori.

78' - Tacco lussuoso di Owusu per Carboni, che corre per via centrali prima di scaricare il destro sopra la traversa.

78' - Buscè chiama altri due cambi: Dragoner e Seck rilevano Marianucci e Renzi.

77' - Liscio incredibile a porta semispalancata di Kamate! Il francese va sul pallone col piede sbagliato, ma doveva fare decisamente meglio, anche perché era tutto solo e a pochi metri dal traguardo.

74' - Simulazione sfacciata di Akinsanmiro in area: l'arbitro non ci casca e lo ammonisce giustamente.

73' - Akinsanmiro vicino al tris! Deja-vu sulla fascia sinistra: Owusu fa ancora la differenza in velocità, poi innesca con un tocco preciso il nigeriano che, giunto in area, trova la porta blindata da Stubljar.

71' - Ekong si aiuta con la mano, l'arbitro è vicino all'azione e si accorge della scorrettezza: sfuma l'azione offensiva degli ospiti.

68' - L'Empoli ha avuto una fiammata nel recupero del primo tempo dove avrebbe meritato il pari, una fiammata che si è lentamente spenta nella ripresa, dominata dall'Inter che ha legittimato la supremazia nelle occasioni con il raddoppio di Carboni.

67' - Dopo il doppio vantaggio, Chivu richiama in panchina Martini ed Esposito mandando in campo Kamate e Sarr.

66' - RADDOPPIA L'INTER, CARBONI REALIZZA DAGLI UNDICI METRI! Cambia il rigorista, non l'epilogo rispetto al primo tempo: l'argentino mira il sette, Stubljar tocca il pallone ma non riesce a impedire che entri in porta.

65' - SECONDO CALCIO DI RIGORE PER L'INTER! Ingenuo Marianucci che falcia letteralmente Akinsanmiro in area

64' - Stabile, accompagnato a bordocampo dallo staff medico, si è già ripreso. Tra pochi secondi riprenderà la sua posizione in difesa.

63' - Stabile colpito in maniera involontaria al volto da Nabian: l'arbitro interrompe subito il gioco, come da regolamento, per agevolare i soccorsi.

62' - Esposito sbaglia il tocco di ritorno per Dervishi che si era ancora sganciato bene sulla destra.

61' - Riprende il gioco, nulla di serio per Indragoli che si è rimesso in piedi subito.

60' - Indragoli termina a terra dopo uno scontro con Esposito, l'Inter mette sportivamente la palla in fallo laterale.

60' - Scocca l'ora di gioco a Interello, resiste il vantaggio interista firmato Esposito.

58' - Doppio cambio per Buscè: Degli Innocenti e Barsi prendono il posto di Zenelaj e Guarino

56' - Va Stankovic... Palla fuori. Il tiro del figlio di Deki esce dritto per dritto dal suo piede, la palla non gira mai e termina a lato.

55' - Marianucci rovina addosso ad Akinsanmiro qualche metro fuori dall'area empolese: punizione niente male per il destro di Stankovic.

53' - Leggermente lungo il tocco di Owusu che voleva premiare l'inserimento profondo di Akinsanmiro in area. L'Inter cestina un'altra possibiltà su cui potrebbe costruire dei rimpianti.

52' - Impefetta la respinta con i pugni di Botis dopo un cross telefonato dalla destra. Per sua fortuna, nei paraggi c'è un compagno di squadra che allontana la minaccia.

51' - Fontanarosa segue a uomo Nabian, poi riesce a sporcargli il cross: rimessa laterale per l'Empoli vicino alla bandierina del corner.

49' - Esposito non riesce a fare bis! Incredibile occasione sciupata dal bomber nerazzurro, che a un passo dal traguardo alza sopra la traversa, anche perché disturbato da un difendente empolese. Da segnalare la sgasata di Owusu, che aveva bruciato Boli prima di accomodare in mezzo per il compagno.

47' - Zenelaj mette in mezzo di prima un cross telefonato che è facile preda di Martini, che va al lancio lungo.

46' - Nessun cambio all'intervallo, si riparte con gli stessi 22 che hanno chiuso la prima frazione di gara. Per la cronaca, Chivu era stato costretto al 28' a inserire Stabile per Matjaz, infortunato.

16.05 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Inter-Empoli Primavera!

48' - Duplice fischio di Daniele Virgilio, finisce qui il primo tempo di Inter-Empoli Primavera! Il parziale a Interello dopo 48' di gioco è favorevole ai nerazzurri, che vanno negli spogliatoi con il vantaggio minimo. L'1-0 è un affare per la squadra di Cristian Chivu, visti i rischi corsi ripetutamente nel corso del recupero (autotraversa di Martini e parata di Botisu su Marianucci) dopo aver messo la testa avanti grazie al rigore trasformato dal solito Esposito al 43'.

47' - AUTOTRAVERSA DI MARTINI! Che rischio per l'Inter, il numero 7 quasi fa autogol senza nemmeno accorgersene colpito sulla spalla da un pallone vagante in area. L'azione non finisce, il tentativo di Marianucci sembra quello giusto per l'Empoli, ma Botis ha buoni riflessi.

47' - Altre due deviazioni nerazzurre, terzo corner consecutivo per gli ospiti che stanno chiudendo l'avversario nella sua area.

46' - L'Empoli reagisce dopo lo svantaggio: Ignacchiti si incunea in area e, da posizione defilata, obbliga Botis alla respinta in corner.

45' - Recupero robusto: si giocherà fino al 48'.

43' - ESPOSITO NON SBAGLIA, L'INTER PASSA IN VANTAGGIO! Il capocannoniere nerazzurro va per la soluzione centrale e fa bene perché Stubljar battezza il lato sinistro e viene spiazzato.

42' - CALCIO DI RIGORE PER L'INTER! Fallo di mano di Guarino, scomposto nell'intervenire sul cross di Dervishi. L'arbitro, prima concede il vantaggio a Esposito, che spreca tutto a un metro dalla rigore, poi indica il dischetto e ammonisce l'empolese.

41' - Renzi alza troppo la mira dopo la respinta coi pugni di Botis: la palla vola alta sopra la traversa.

40' - Angori si allunga il pallone in fallo laterale perdendo il duello personale con Dervishi.

39' - Esposito allarga troppo l'alettone nel tentativo di vincere il duello aereo con Guarino: l'arbitro estrae giustamente il giallo in direzione del capitano nerazzurro.

38' - Cross sbilenco di Boli: Botis controlla che la palla superi per linea di fondo campo.

36' - Uscita forte di Stabile su Alessio, troppo forte per l'arbitro: fischio contro la difesa.

35' - Owusu, sempre più coinvolto nell'azione interista, in questa circostanza eccede in autostima tentando un tiro dai 30 metri. La palla fa poca strada, si alza il muro empolese.

34' - Owusu tenta l'imbucata per Dervishi in area, l'Empoli si chiude bene anche in questo caso.

33' - Carboni, costantemente raddoppiato, qui deve accontentarsi di una rimessa laterale vicino alla linea di metà campo.

32' - Dervishi legge tutto in anticipo e fa la diagonale difensiva puntuale disinnescando l'offensiva empolese.

30' - Primo spunto di Esposito, dopo il solito prezioso contributo di Akinsanmiro, il migliore in campo fin qui: il capocannoniere nerazzurro riceve, in area ma non ha la prontezza di calciare a rete. Recupera l'Empoli, Stubljar blocca in presa bassa.

28' - Gioco fermo, problema per Matjaz che si è sdraiato a terra per evidenziare il guaio muscolare. Chivu prende subito provvedimenti: dentro Stabile.

27' - Owusu, in posizione irregolare, non può raggiungere il pallone che gli aveva recapitato Esposito con un lungolinea.

26' - Cross tagliato di Angori verso il secondo palo, dove spunta la testa di Ignacchiti: palla a lato.

25' - Matjaz spende un fallo tattico per fermare Alessio, che stava scappando sulla corsia sinistra: inevitabile il cartellino giallo per il centrale di Chivu.

24' - L'Empoli risponde con Nabian! Ai bordi dell'area interista, l'87 empolese riesce a girarsi e a scagliare una fiondata non lontanissima dallo specchio di porta difeso da Botis.

23' - L'Inter ci sta provando decisamente di più, pur senza spaventare seriamente Stubljar, fin qui autore di una sola parata, perealtro non impossibile.

22' - OWUSU DA FUORI! Solo potente la conclusione del numero 30 interista, Stubljar controlla in due tempi dopo aver sbagliato inizialmente la presa.

22' - Kassama svuota l'area di rigore rilanciando lungo il pallone.

20' - Akinsanmiro non sa che farsene del pallone e tenta un tiro da distanza siderale: respinge un avversario. L'Inter recupera e rimane in proiezione offensiva, alla fine riceve Carboni che strozza il tiro sul fondo.

19' - Nabian spara contro il muro nerazzurra, la palla finisce in corner dopo che Botis, invano, aveva provato a tenerlo in campo.

18' - L'Empoli ha preso campo negli ultimi minuti, puntando sul proverbiale giro palla.

15' - Anche l'Empoli fa il primo giro dalla bandierina, ma sostanzialmente non lo sfrutta ricavando semplicemente un rimessa laterale in zona d'attacco.

14' - Carboni riceve con i piedi sulla riga, poi prova a guadagnare l'interno del campo ma l'Empoli intuisce le sue intenzioni.

13' - Come prevedibile, si sente la tensione di una gara praticamente a eliminazione diretta: chi perde oggi può dire addio ai sogni playoff. Pure un pari non servirebbe a nessuno.

12' - Corto il calcio d'angolo battuto da Martini, l'Empoli allontana in maniera definitiva in due tempi.

11' - Primo giro dalla bandierina per l'Inter dopo una bella iniziativa di Carboni che si è infranta contro un avversario.

8' - L'Inter si è fatta preferire in questi primi 8', creando anche l'unica occasione degna di nota pochi secondi fa.

7' - Dervishi calcia alto! Azione interessante dell'Inter, che sviluppa sulla sinistra per poi arrivare sull'altro lato: Carboni per Fontanarosa, cross arretrato su cui si avventa l'albanese che spara sopra la traversa.

6' - Botis, con sangue freddo, gestisce un retropassaggio scomodo di Dervishi.

5' - Owusu tamponato da Marianucci a centrocampo: si riparte con un calcio di punizione in favore dell'Inter.

4' - Martini non riesce a scappare via sulla destra, capisce tutto Guarino. Poi l'Empoli, con qualche affanno, completa il disimpegno difensivo.

3' - Carboni subisce il secondo fallo in 3' da Zenelaj, che lo sta seguendo praticamente a uomo.

2' - Akinsanmiro sporca il cross di Renzi, la palla dopo un rimbalzo finisce tra i guantoni di Botis.

1' - Carboni subito attivo in zona palla: arriva la trattenuta di Zenelaj, c'è fallo sull'argentino.

1' - E' l'Empoli Primavera, oggi in total white da trasferta, a dare il primo giro al pallone del match. L'Inter veste il nerazzurro.

15.00 - Fischio d'inizio, comincia in questo momento Inter-Empoli Primavera!

14.59 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

14.59 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo del 'Konami Youth Development Centre di Milano', preceduti dalla terna arbitrale.

14.51 - Finita a Vercelli: il Torino consolida il secondo posto travolgendo 3-0 il Frosinone, che ora deve guardarsi le spalle con il rischio di perdere i playoff.

14.50 - Dirige l'incontro l'arbitro Daniele Virgilio di Trapani, i suoi assistenti sono Davide Santarossa (Pordenone) e Matteo Nigri (Trieste).

14.45 - Dallo stadio Piola di Vercelli arrivano ottime notizie per Inter ed Empoli: il Frosinone, infatti, a pochi minuti dalla fine sta perdendo 3-0 contro il Torino. Il che vuol dire che, con una vittoria, il gap sul sesto posto si ridurrebbe a due punti.

14.40 - Ancora 20 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Inter-Empoli Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

14.35 - Da par suo, l'Empoli ha interrotto un momento negativo che durava da due giornate (sconfitte con identico punteggio per 2-0 con Samp e Sassuolo) avendo ragione del Bologna 3-2 nell'ultimo turno.

14.30 - Striscia aperta di tre vittorie consecutive per l'Inter che, dopo il pesante ko con la Fiorentina, è letteralmente rinata battendo in serie Frosinone (2-1), Juve (1-0) e Udinese (2-0).

14.25 - Buscè punta sul classico 4-3-3 schierando in attacco il trio Boli-Alessio-Nabian.

14.20 - Senza lo squalificato Zanotti, Chivu completa la linea a quattro con Dervishi terzino destro che va ad aggiungersi a Matjaz, Kassama e Fontanarosa. Dalla cintola in su tutto confermato: in mezzo trio Martini-Stankovic-Akinsanmiro che guarda le spalle a Carboni, trequartista dietro la coppia Owusu-Esposito.

14.15 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (4-3-3): 1 Botis; 27 Dervishi, 15 Kassama, 5 Matjaz, 3 Fontanarosa; 45 Akinsanmiro, 4 Stankovic, 7 Martini; 10 Carboni, 23 Esposito, 30 Owusu. A disposizione: 12 Bonardi, 41 Tommasi, 8 Grygar, 13 Stabile, 14 Kamate, 16 Di Maggio, 18 Sarr, 22 Curatolo, 25 Biral, 26 Nezirevic, 33 Pelamatti, 38 Pozzi. Allenatore: Cristian Chivu.

EMPOLI (4-3-3): 40 Stubljar; 14 Guarino, 4 Marianucci, 6 Indragoli, 30 Angori; 25 Ignacchiti, 22 Zenelaj, 27 Renzi; 20 Boli, 9 Alessio, 87 Nabian. A disposizione: 1 Fantoni, 28 Vertua, 2 Barsi, 5 Degli Innocenti, 7 Magazzu, 13 Seck, 16 Stassin, 18 Vallarelli, 36 Lanza, 67 Bonassi, 73 Tropea, 80 Ekong, 90 Obeng, 98 Dragoner. Allenatore: Antonio Buscè.

14.10 - I playoff prima dei playoff. Inter ed Empoli Primavera, appaiati a quota 42 punti in classifica, si sfidano in una specie di gara a eliminazione diretta che deciderà chi al termine dei 90' di gioco chi potrà ambire ancora al sesto posto, l'ultimo che regala il pass per giocare la post-season. Con i mezzi passi falsi di Juve e Samp, fermate sul pari rispettivamente da Lecce e Cesena, per le due formazioni oggi in campo a Interello una chance imperdibile di scalare posizioni e avvicinare l'obiettivo. Dal 'Konami Youth Development Centre di Milano', benvenuti a Inter-Empoli Primavera, 30esimo turno del campionato di categoria (fischio d'inizio alle ore 15).