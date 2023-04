Tutto in famiglia. Con un gol di Francesco Pio Esposito e Aleksandar Stankovic, l'Inter Primavera liquida la pratica Udinese e infila la terza vittoria consecutiva rosicchiando due punti al Frosinone, l'ultima squadra che si qualificherebbe ai playoff se il campionato finisse oggi. La serie di risultati pieni dei nerazzurrini era cominciata proprio con i ciociari, è proseguita in casa con la Juve ed è stata allungata oggi pomeriggio allo stadio Comunale 'Ammiraglio D. Simonetti' di Gemona Del Friuli, dove i campioni d'Italia sono stati padroni della situazione per tutta la partita, finita praticamente dopo i primi 45' grazie ai gol del capocannoniere nerazzurro e del figlio di Deki, che ha imitato il padre con un missile terra-aria sulla sirena del primo tempo. La ripresa, cominciata con la traversa scossa dal sinistro poderoso di un Carboni voglioso ma impreciso, gli ospiti l'hanno portata a termine mettendo il pilota automatico, praticamente senza mai dare modo ai friulani di rientrare in corsa, neanche quando Zanotti è stato espulso all'82'. Ora la squadra di Chivu ha tutto nelle proprie mani: le sfide con Empoli e Samp, intervallate dal derby, decideranno il destino delle inseguitrici al sesto posto che possono reclamare il diritto di giocarsi la post-season.

RIVIVI IL LIVE DI UDINESE-INTER PRIMAVERA 0-2

96' - Non c'è più tempo, cala il sipario! L'Inter Primavera fa il suo dovere imponendosi 2-0 sul campo dell'Udinese: decidono i gol di Esposito e Stankovic arrivati nel primo tempo. I nerazzurri restano aggrappati al treno playoff, ora sono a -5 dal Frosinone sesto in classifica.

94' - Si aspetta solo il triplice fischio, la vittoria dell'Inter non è più in discussione.

92' - Nezirevic trattiene Centis per la maglia: ammonito.

90' - Scaramelli manda alto sopra la traversa il suo colpo di testa. Segnalati i minuti di recupero: saranno 5.

88' - Castagnaviz richiamato in panchina, Bozza prende il suo posto. Intanto Matjaz, dopo il colpo alla testa subito, è già pronto a far il suo ritorno in campo.

86' - Troppo lungo il cross di Centis: pallone fuori dalla portata delle torri friulane salite per colpire in area.

85' - Chivu corre ai ripari: fuori Carboni, dentro Nezirevic che andrà ad occupare il vuoto lasciato da Zanotti a destra.

82' - INTER IN DIECI, ESPULSO ZANOTTI!

80' - Chiusura puntuale di Matjaz, che di testa fa prima di Scaramelli, pronto a colpire a rete a due passi dalla porta.

79' - Botis si prende un rischio inutile uscendo dalla sua area per colpire di testa un cross innocuo, la palla diventa buona per De Crescenzo che non trova la porta dai 35 metri.

79' - Finisce la partita di Iob, manciata di minuti per Scaramelli.

77' - Guessand, rientrato in campo giusto in tempo, ferma lo scatto di Zanotti per poi rifugiarsi in fallo laterale.

76' - Guessand a bordocampo per le cure mediche del caso dopo il colpo al volto: Udinese momentaneamente in dieci.

74' - Solo esterno della rete per Sarr! L'attaccante nerazzurro sgasa sulla sinistra, entra in area e calcia da posizione defilata trovando le gambe di Di Bartolo. Corner.

72' - Ancora Akinsanmiro! Seconda occasione per il tris in meno di un minuto per il centrocampista, che qua non trova la porta da posizione privilegiata.

71' - AKINSANMIRO NON LA CHIUDE! Carboni scippa palla e punta l'area di rigore, ma al momento del dunque anziché tirare appoggia per il nigeriano che spara addosso a Di Bartolo.

70' - Centis riempie l'area interista con un cross arcuato: non ci arriva nessuno dei suoi compagni, sfuma l'azione dell'Udinese.

69' - Chivu effettua i primi due cambi: Sarr e Kamate rilevano Owusu e Martini.

67' - Centis è l'ultimo a mollare: qua il numero 7 vince di forza e classe il duello con Zanotti, obbligandolo a spendere un fallo.

66' - Cross sbilenco di Iob: palla direttamente in fallo di fondo.

64' - Secondo cambio per i padroni di casa: Pejicic alza bandiera bianca, al suo posto De Crescenzo.

62' - Piccolo brivido per l'Inter! Centis pennella verso il secondo palo, Fontanarosa non riesce ad allontanare in acrobazia ma confonde Guessand che alle sue spalle manca il colpo di testa.

61' - Zanotti pasticcia col pallone tra i piedi, poi ricorre al fallo per evitare che Centis scappia via sulla fascia sinistra.

59' - Fallo in attacco di Esposito, si riparte con un calcio di punizione per l'Udinese.

58' - Castagnaviz è il primo ammonito della partita: tackle fuori tempo massimo del capitano dell'Udinese su Martini, provvedimento giusto.

56' - Owusu a terra dolorante dopo che Abankwah gli ha timbrato la coscia con i tacchetti: manca un calcio di punizione per l'Inter, errore grossolano dell'arbitro.

55' - Guessand schiaccia il pallone di testa: conclusione non lontana dalla porta, con Botis comunque a presidiare il primo palo.

54' - Udinese decisamente più propositiva rispetto al nulla offerto nel primo tempo. Qui Esposito, in ripiegamento difensivo, commette fallo su Abdalla regalando agli avversari la possibilità di battere un corner corto.

52' - Martini travolto da Russo: inevitabile il fischio dell'arbitro, nonostante l'incredulità del neo entrato.

50' - Alto il destro di Stankovic dal limite dell'area! Buona azione dell'Inter condotta da Owusu e rifinita da Carboni.

47' - Risponde l'Udinese! Centis, a colpo sicuro, manda a tanto così dal palo un invito interessante dalla destra. Il 7 friulano era stato lasciato inspiegabilmente da solo a centro area.

46' - TRAVERSA DI CARBONI! Il 10 interista si presenta così dopo l'intervallo: tiro da fermo dalla distanza, senza ritmo, che si infrange sul legno più alto. Questa volta ci sarebbe stato poco da fare per Di Bartolo.

46' - Cambio nelle fila friulane: in campo Russo.

16.00 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Udinese-Inter Primavera!

15.51 - Duplice fischio di Aleksandar Djurdjevic, finisce il primo tempo di Udinese-Inter Primavera! Monologo nerazzurro allo stadio Comunale 'Ammiraglio D. Simonetti' di Gemona Del Friuli, dove i nerazzurrini fanno il bello e il cattivo tempo colpendo due volte i friulani, a cui rimane giusto il rimpianto di non aver sfruttato l'unico minuto di sbandamento degli avversari a cavallo tra il 42' e il 43'. Per il resto, recitano solo i protagonisti con il tricolore sul petto: apre il solito Esposito di testa, specialità della casa, chiude il missile terra-aria alla Deki di Stankovic. In mezzo due occasioni clamorose sciupate da Carboni, che vorrebbe lasciare il segno nel tabellino ma risulta troppo impreciso davanti a Di Bartolo che lo ipnotizza in entrambe le circostanze.

45' - STANKOVIC SPARA SOTTO L'INCROCIO DEI PALI, L'INTER RADDOPPIA! Sassata imprendibile del figlio di Deki, che imita il papà dopo aver raccolto il tiro di Owusu respinto miracolosamente da Di Bartolo.

43' - Prima parata di Botis, momento di difficoltà dell'Inter! I friulani occupano la metà campo nerazzurro con continuità nell'ultimo minuto, la palla diventa buona per Semedo che calcia in controbalzo trovando l'intervento del portiere greco.

42' - Prima fiammata dell'Udinese! Guessand promuove il contropiede, Iob punta l'area, salta sull'interno Stankovic e calcia fuori.

42' - Carboni sbaglia l'ennesima giocata, ora non deve innervosirsi.

41' - L'Udinese non esce più dalla sua trequarti, bombardata dai cross che arrivano da entrambe le fasce.

40' - Si alza il muro difensivo dell'Udinese sul mancino di Carboni dopo la battuta del calcio d'angolo.

39' - Esposito non riesce a girarsi in area, alla fine si accontenta di un corner.

37' - Si gioca in una sola metà campo, quella dell'Udinese, che deve ringraziare Carboni se si trova sotto solo di un gol dopo 37' di assedio nerazzurro.

36' - Carboni si divora il raddoppio! Controllo con l'addome dell'ex Catania, che praticamente all'altezza del dischetto del rigore spara addosso a Di Bartolo in uscita disperata. Secondo errore in 4' dell'argentino.

35' - Carboni si lascia cadere ancora troppo facilmente ai bordi dell'area dell'Udinese: l'arbitro, vicinissimo all'azione, fa segno che non c'è nulla.

32' - Carboni alza troppo la mira! Super chance per l'Inter: l'argentino fa un movimento perfetto che lo porta a tu per tu con Di Bartolo, graziato da un tiro non degno del sinistro del 10 nerazzurro.

30' - Esposito svetta in area! Cross di Zanotti in zona prima palo, il bomber nerazzurro, nonostante il disturbo di Abankwah, riesce a colpire la palla senza indirizzarla tra i pali.

30' - Carboni nasconde la palla a Castagnaviz, che non può fare altro che commettere fallo.

28' - Stankovic cerca l'imbucata geniale per Akinsanmiro, che si era spinto fino alle porte dell'area friulana. Capisce tutto la retroguardia di casa.

27' - L'Udinese, timidamente, prova ad alzare il baricentro ma continua a faticare in fase di palleggio. Troppi errori tra le fila friulane per provare a impensierire l'Inter.

25' - Carboni cambia marcia in area, poi finisce a terra senza subire contatti.

25' - Guessand svirgola il cross di Martini: corner regalato all'Inter.

23' - Spallata di Abankwah sulla schiena di Esposito: qui l'arbitro valuta male facendo correre l'azione.

20' - PALO DI OWUSU! Inter a un passo dal raddoppio, con il numero 30 nerazzurro che si invola sulla sinistra saltando il diretto avversario, poi, una volta entrato in area, calcia d'interno centrando il legno alla sinistra di Di Bartolo, a quel punto fuori causa.

18' - Senza strafare, l'Inter si trova in vantaggio contro un'Udinese sempre più in difficoltà.

17' - Esposito timbra ancora: 14esimo gol stagionale, 13esimo in campionato e il secondo all'Udinese, sua seconda vittima in questa stagione.

16' - INTER IN VANTAGGIO, SEMPRE ESPOSTO! Alla prima, vera occasione utile, il capocannoniere nerazzurro, appostato sul secondo palo, fa centro sfruttando una sponda aerea di Martini per appoggiare di testa a porta vuota.

15' - Carboni non riesce a sfondare sul versante destro dopo una serie di finte. Il raddoppio difensivo dell'Udinese funziona.

14' - Zanotti non trova Esposito nel cuore dell'area. L'Udinese allontana la palla ma resta rannicchiata nella sua metà campo.

12' - Esposito fa ancora la differenza da centravanti boa e fa guadagnare all'Inter una rimessa laterale in zona offensiva. Gli ospiti provano ad alzare i giri del motore.

10' - Zero occasioni nei primi 600 secondi, periodo di gioco in cui l'Inter si è fatta apprezzare maggiormente rispetto all'Udinese a livello di iniziativa.

8' - Fontanarosa arriva con un tempo di ritardo: sgambetto netto che fa cadere Iob, arriva l'intervento dell'arbitro.

7' - Esposito si arrampica in area per colpire di testa il cross di Fontanarosa, ma per l'arbitro si è aiutato con le mani nel duello con Guessand.

6' - Spinta a due mani di Owusu ai danni di Iob: fallo in attacco.

5' - Esposito fa un bel lavoro spalle alla porta, poi Carboni apre a memoria per Fontanarosa che spara il pallone direttamente in fallo laterale.

4' - Zanotti non riesce a frenare la sua corsa e frana sui piedi di Zunec: fischio dell'arbitro.

2' - Stankovic toccato duro da Centis: punizione sulla trequarti bianconera per gli ospiti.

1' - Iniziativa dalla sinistra di Owusu, che poi decide di mettere il pallone in mezzo dove ci sono solo maglie friulane.

1' - E' l'Inter Primavera, che oggi veste la maglia nerazzurra, a muovere il primo pallone del match. Udinese nei tradizionali colori bianconeri.

15.00 - Fischio d'inizio, comincia in questo momento Udinese-Inter Primavera!

14.58 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

14.57 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo dello stadio Comunale 'ammiraglio D. Simonetti' di Gemona Del Friuli preceduti dalla terna arbitrale

14.45 - Dirige l'incontro Aleksandar Djurdjevic della sezione di Trieste, i suoi assistenti sono Daniele Sbardella (Belluno) e Nidaa Hader (Ravenna).

14.40 - Ancora 20 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Udinese-Inter Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

14.35 - Dal canto suo, l'Udinese può scongiurare la retrocessione solo con una vittoria che rinvierebbe un giudizio che sembra ormai definitivo: i friulani, penultimi della classe, infatti sono a -15 punti dal Napoli a sei gare dalla fine della regular season.

14.30 - Come detto nell'introduzione, l'Inter non ha alternative oggi: Esposito e compagni devono portarsi a casa l'intera posta in palio anche in previsione dei prossimo turni che, curiosamente, la metteranno di fronte a Empoli e Samp, le due squadre che in questo momento la precedono in classifica. In mezzo il derby di Milano.

14.25 - Un solo cambio di formazione per Chivu rispetto all'undici schierato con la Juve: c'è Owusu al posto di Curatolo nell'attacco completato da Carboni ed Esposito. Poi tutto invariato: conferma sia per la linea a 4 difensiva, composta da Zanotti, Matjaz, Kassama e Fontanarosa, che per il trio di centrocampo che prevede la presenza di Akinsanmiro, Stankovic e Martini.

14.20 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

UDINESE: Di Bartolo, Guessand, Abankwah, Centis, Castagnaviz, Ulineia, Iob, Semedo, Zunec, Abdalla, Pejicic. A disposizione: Mosca, Scaramelli, Pafundi, Di Lazzaro, Bozza, Panagiotakopolous, Nwachukwu, Nijon, Russo, Nuredini, De Crescenzo, Lozza. Allenatore: Jani Sturm.

INTER: Botis; Zanotti, Matjaz, Kassama, Fontanarosa; Akinsanmiro, Stankovic, Martini; Carboni; Owusu, Esposito. A disposizione: Zamarian, Tommasi, Grygar, Stabile, Kamate, Di Maggio, Sarr, Andersen, Biral, Nezirevic, Dervishi, Pelamatti, Berenbruch, Pozzi. Allenatore: Cristian Chivu.



14.15 - Speranze di sesto posto ancora vive per l'Inter Primavera, che è rimasta aggrappata alla possibilità di salire sull'ultimo vagone playoff grazie alle due vittorie consecutive con Frosinone e Juve. Questo pomeriggio, neanche a dirlo, il successo con l'Udinese, con un piede e mezzo in Primavera 2, è d'obbligo anche per rispondere a Empoli e Sampdoria, che sono scattate a +3 sui nerazzurri centrando le vittorie rispettivamente con Bologna e Napoli. Dallo stadio Comunale 'ammiraglio D. Simonetti' di Gemona Del Friuli, benvenuti a Udinese-Inter Primavera, gara con fischio d'inizio alle ore 15.