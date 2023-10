Il pari mattutino del Milan a Trigoria dà slancio all'Inter Primavera, che esce dai blocchi della sosta azionando i cingoli per travolgere 4-0 il malcapitato Sassuolo, che pure arrivava a Interello da quinta forza del torneo. Lo scontro diretto si trasforma presto in una sfida impari, anche se serve un autogol sfortunato di Cannavaro al 34' per sbloccare il risultato al termine dell'assedio nerazzurro durato 5'. L'1-0 apre la strada allo show dei ragazzi di Chivu che vanno al riposo sopra di due reti grazie al sigillo di Sarr arrivato nel recupero. Un colpo di grazia per i neroverdi, che al rientro dagli spogliatoi incassano il 3-0 da Akinsanmiro dopo appena tre giri d'orologio. Il poker lo serve Kamate, diventando il capocannoniere di una squadra che in nove partite stagionali è ancora imbattuta.

93' - Non c'è più tempo, cala il sipario a Interello! L’Inter Primavera manda un messaggio forte e chiaro al campionato travolgendo 4-0 il Sassuolo grazie ai gol di Sarr, Akinsanmiro e Kamate dopo l’autogol di Cannavaro che aveva sbloccato il risultato. La vittoria odierna dei nerazzurrini vale l’aggancio al Milan in vetta alla classifica a quota 17 punti dopo 7 giornate.

92' - Russo alza troppo la mira: il suo tiro da fuori area non trova la porta.

90' - Assegnati 3' di recupero.

88' - Akinsanmiro tenta uno scavetto difficile per superare Schacchetti, che gli chiude la porta in faccia. Inter vicina al pokerissimo.

88' - Matjaz ancora perfetto: non si passa oggi se nei paraggi c'è il difensore sloveno.

84' - Cartellino giallo per Cinquegrano, colpevole di essere intervenuto in netto ritardo su Miconi.

83' - Si guadagna il voto in pagella Raimondi, alzando il tiro di Caragea sopra la traversa con una bella parata.

82' - Sassuolo alla ricerca del gol della consolazione: Petrosino ci prova da fuori, pallone deviato in corner.

81' - Lungo il cross di Caragea per Cinquegrano, che si era inserito coi tempi giusti sul secondo palo. Resiste il clean sheet di Raimondi, di fatto inoperoso questo pomeriggio.

80' - Spinaccè commette fallo ai danni di Cannavaro nel cerchio di centrocampo, proprio sotto gli occhi dell'arbitro.

78' - Stankovic spara ancora una volta a salve: conclusione rivedibile del figlio d'arte, che con quel piede destro può fare decisamente meglio.

75' - Il Sassuolo manda in campo Moriano per Leone. Due facce nuove nell'Inter: in campo Diallo e Miconi per Quieto e Motta.

73' - La partita si sta trascinando stancamente verso il triplice fischio. I fuochi d'artificio sembrano finiti, l'Inter è entrata in modalità risparmio energetico avendo un margine sul Sassuolo più che rassicurante.

70' - L'Inter non vuole lasciare neanche le briciole al Sassuolo: grande uscita difensiva di Matjaz che blocca sul nascere l'iniziativa di Russo.

68' - Esce il migliore in campo del Sassuolo Kumi, al suo posto Petrosino.

67' - Conclusione masticata di Leone, Raimondi non deve neanche intervenire. Il portiere, poi, mette fuori il pallone con fair play perché c'è un avversario a terra.

65' - Akinsanmiro si fa ingolosire dal tiro, ma la distanza è troppa per sorprendere Schacchetti.

61' - Chivu pensa al Salisburgo e chiama in panchina tre titolari: Kamate, Berenbruch e Sarr fanno posto a Vedovati, Bovo e Spinaccé.

59' - Con questo gol, Kamate diventa il capocannoniere dei nerazzurri con 5 realizzazioni.

58' - KAMATE FA 4-0! L'Inter arrotonda ulteriormente il risultato grazie al putt golfistico di Kamate, che deve solo spingere in porta il pallone dopo la respinta di Schacchetti sul tiro di Quieto.

54' - Altro cambio per il Sassuolo: finisce la partita di Knezovic, inizia quella di Caragea.

53' - Schacchetti vola sul cross di Motta tagliando fuori due interisti in area pronti a colpire di testa.

52' - Parte Stankovic... Palla alta sopra la traversa.

51' - Kumi prende per il braccio Berenbruch trascinandolo a terra: punizione per l'Inter.

49' - Akinsanmiro sale a quota due gol in stagione: il nigeriano non segnava dalla partita con l'Empoli.

48' - TRIS DELL'INTER CON AKINSANMIRO! Nerazzurri dilaganti, 3-0 a inizio ripresa. Quieto riceve sulla sinistra, si accentra esplodendo il tiro. Schacchetti respinge così così sul piede di Akinsanmiro che deve solo appoggiare in porta.

46' - Quieto si esibisce in una semirovesciata da urlo, ma manca il pallone.

46' - Un cambio all'intervallo per Bigica: Baldari ha preso il posto di Neophytou.

14.07 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Inter-Sassuolo Primavera!

13.48 - L'Inter Primavera chiude con il doppio vantaggio un primo tempo giocato a un livello superiore rispetto al Sassuolo, che si è limitato a fare da spettatore a eccezione di due situazioni create da Kumi, il migliore della squadra di Emiliano Bigica. Che avrà molto da ridire ai suoi nell'intervallo per come è stato gestito il minuto di recupero: sotto di un gol per l'autogol sfortunato di Cannavaro al 34' dopo un assedio che durava da cinque minuti, i neroverdi si sono fatti infilare su una situazione di gioco leggibile, con Sarr letale nel battere Schacchetti punendo un buco difensivo sempre di Cannavaro su invito di Berenbruch.

48' - Duplice fischio di Andrea Ancora, finisce qui il primo tempo di Inter-Sassuolo Primavera! Due a zero il parziale in favore dei nerazzurri all'intervallo: equilibrio sbloccato da un autogol di Cannavaro al 34', poi Sarr firma il raddoppio nel minuto di recupero assegnato dall'arbitro.

47' - INTER LETALE, ARRIVA IL RADDOPPIO DI SARR NEL RECUPERO! Berenbruch inventa, Sarr mette alle spalle di Scacchetti approfittando di un buco difensivo di Cannavaro in area di rigore. Esterno dolce del numero nove nerazzurro, che da pochi passi non poteva sbagliare.

46' - Assegnato un minuto di recupero.

45' - L'Inter chiude in attacco: Kamate strappa sulla destra e porta a casa un corner.

44' - Sportivamente, Kumi mette palla in fallo laterale per consentire a Quieto di riprendersi dopo la ginocchiata presa alla schiena.

42' - Il gol subito sembra aver svegliato il Sassuolo, molto attivo negli ultimi minuti dopo essere stato a lungo spettatore in questo primo tempo.

40' - Kumi trattiene vistosamente Motta per la maglia a centrocampo: l'arbitro assegna il calcio di punizione all'Inter senza ammonire il giocatore del Sassuolo.

39' - Il Sassuolo prova a dare continuità alla sua azione offensiva, con l'Inter chiamata a proteggere il gol di vantaggio prima del duplice fischio dell'arbitro.

37' - Reazione Sassuolo: dopo il gol incassato, gli ospiti sviluppano l'azione offensiva sulla sinistra, arrivando a crossare per il colpo di testa innocuo di Neophytou.

34' - INTER AVANTI MERITATAMENTE! Anche con fortuna, i nerazzurri si portano sull'1-0 grazie alla deviazione di Cannavaro che beffa Scacchetti dopo un tocco di Sarr conseguente a un bello spunto di Quieto sulla linea di fondo.

33' - Stankovic calcia direttamente in porta: tiro troppo soft, Scacchetti ha visto tiri più pericolosi.

32' - Loeffen spende un fallo tattico per fermare Sarr, altrimenti lanciato a tutta velocità verso la porta. Giusto non dare il rosso perché il portiere era pronto a intervenire.

31' - Altra super occasione per l'Inter! Quieto disegna sul secondo palo, Stante fa la torre per Sarr che non ci arriva per centimetri, lamentandosi di una trattenuta.

29' - Schacchetti salva il Sassuolo! Bel riflesso del portiere del Sassuolo, che con una mano riesce a togliere letteralmente dalla porta il pallone spinto di testa da Berenbruch.

28' - Secondo corner consecutivo per l'Inter: Kamate fa girare il pallone verso il secondo palo, dove sbuca Berenbruch con un colpo di testa che finisce largo.

27' - Cannavaro anticipa Akinsanmiro in area di rigore rifugiandosi in calcio d'angolo.

27' - Stankovic mette in mezzo, la difesa del Sassuolo non si scompone e spazza via.

26' - Loeffen interviene con una scivolata ruvida ai danni di Quieto: inevitabile il fischio dell'arbitro contro il difensore del Sassuolo. Corner corto a disposizione dell'Inter.

23' - Partita movimentata a Interello, ma il risultato rimane inchiodato sullo 0-0.

22' - Non vale il gol di Sarr, peraltro arrivato nettamente dopo il fischio dell'arbitro per segnalare l'offside del centravanti interista.

21' - Schacchetti smanaccia non proprio in bello stile un cross calibrato in area dalla sinistra. Respinta efficace, Inter ricacciata indietro.

19' - Kumi spaventa l'Inter! Grande coordinazione del numero 8 del Sassuolo, bravo a raccogliere la sponda di Russo per sparare in controbalzo verso la porta di Raimondi. Conclusione sporcata da un nerazzurro, giro dalla bandierina per gli ospiti.

18' - A Sarr non riesce l'aggancio volante, Cannavaro ha tanto vantaggio sul senegalese ma preferisce appoggiarsi sul portiere.

17' - Berenbruch pizzicato in offside sul servizio in lungolinea di Quieto. Si alza la bandierina dell'assistente.

16' - Quieto cincischia troppo col pallone vicino alla linea laterale di sinistra e regala la rimessa con le mani agli ospiti.

14' - Akinsanmiro si mette in proprio sul lato destro, calcia col mancino e colpisce l'esterno della. C'è un tocco di un difensore del Sassuolo, corner per l'Inter.

12' - Rientro difensivo provvidenziale di Motta, che toglie la palla a Kumi pronto a calciare a colpo sicuro davanti a Raimondi. Primo rischio, e che rischio, corso dai padroni di casa.

11' - L'Inter fa girare palla nella trequarti del Sassuolo, tutto rannicchiato negli ultimi 30 metri. Alla fine, Kamate prova a soluzione personale calciando la palla contro i cartelloni pubblicitari.

10' - Russo cade in area di rigore dopo un tocco sospetto di un difendente interista: l'arbitro è abbastanza vicino all'azione e fa proseguire.

9' - Sarr sfiora appena e non riesce a correggere verso la porta il traversone di Berenbruch. Solo Inter in campo nei primi 9'.

8' - Cannavaro si arrangia con le cattive: fallo netto su Sarr, si riparte con un calcio di punizione a centrocampo per l'Inter.

7' - Due errori consecutivi in fase di impostazione, la palla torna a disposizione del Sassuolo.

5' - Scacchetti non deve intervenire sul sinistro al veleno di Berenbruch. Palla fuori non di molto, con il portiere del Sassuolo in controllo sul primo messaggio mandato dall'Inter.

5' - Motta spara il suo tiro-cross contro la schiena di Kumi. L'Inter resta in attacco, una situazione che si sta ripetendo praticamente dal fischio d'inizio.

4' - Capisce tutto Cannavaro, bravo a schermare il passaggio di Kamate diretto a Sarr in area.

3' - Kamate non arriva di un soffio sul cross calibrato dalla sinistra. Spinge forte l'Inter in questi primi minuti.

2' - Non passa il filtrante di Berenbruch in area: la difesa del Sassuolo si chiude a riccio e allontana la minaccia.

1' - Neophytou non frena in tempo e travolge Stankovic, dolorante a terra per un pestone.

1' - E' l'Inter, oggi in tenuta classica nerazzurra, a muovere il primo pallone del match. Sassuolo in divisa da trasferta bianca con fascia neroverde.

13.02 - Fischio d'inizio a Interello, comincia in questo momento Inter-Sassuolo Primavera!

13.00 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

12.59 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo di Interello preceduti dalla terna arbitrale.

12.55 - Dirige l'incontro l’arbitro Andrea Ancora della sezione di Roma 1, i suoi assistenti sono Manuel Marchese (Pavia) e Stefano Peletti (Crema).

12.52 - A Trigoria, il Milan non va oltre lo 0-0 con la Roma. Questo vuol dire che l'Inter, in caso di vittoria con il Sassuolo, aggancerebbe i cugini in testa alla classifica a quota 17 punti.

12.45 - Ancora 15 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Inter-Sassuolo Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

12.40 - Una sola sconfitta in campionato per il Sassuolo, caduto con la capolista Milan più di un mese fa. Poi tre successi (4-2 vs Samp, 3-2 vs Atalanta. e 3-2 vs Roma) e il pari contro il Torino (1-1).

12.35 - L'Inter Primavera arriva a questo appuntamento con una striscia di imbattibilità lunga otto partite: il bilancio, tra campionato e coppa, finora recita quattro vittorie e altrettanti pareggi.

12.30 - Ci sono diverse novità nell'undici scelto quest'oggi da Chivu, a partire dal portiere: c'è infatti Raimondi tra i pali, il titolare Calligaris non è nemmeno in panchina perché fermato da un piccolo problema fisico. La linea a 4 di difesa è rivoluzionata rispetto alla gara prima della sosta: l'unico 'superstite' è Aidoo, terzino destro in un pacchetto completato da Matjaz, Stante e Motta. In mezzo al campo manca Di Maggio, ma torna a comandare le operazioni Stankovic, ai cui lati si schierano Berenbruch e Akinsanmiro. Davanti tutto confermato: spazio al tridente Kamate-Sarr-Quieto.

12.25 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (4-3-3): 21 Raimondi; 27 Aidoo, 15 Stante, 19 Matjaz, 13 Motta; 44 Akinsanmiro, 4 Stankovic, 14 Berenbruch; 10 Kamate, 9 Sarr, 11 Quieto. A disposizione: 12 Tommasi, 2 Nezirevic, 5 Bovo, 16 Guercio, 17 Vedovati, 22 Spinaccè, 24 Ricordi, 26 Miconi, 28 Mazzola, 29 Diallo, 33 Alexiou. Allenatore: Cristian Chivu.

SASSUOLO (4-3-1-2): 22 Scacchetti; 2 Cinquegrano, 2 Loeffen, 28 Cannavaro, 37 Falasca; 10 Leone, 27 Pigati, 8 Kumi; 17 Knezovic; 9 Russo; 29 Neophytou. A disposizione: 12 Zouaghi, 3 Piantedosi, 11 Baldari, 18 Lopes, 19 Rovatti, 24 Caragea, 33 Ioannou, 48 Petrosino, 64 Corradini, 97 Moriano, 99 Parlato. Allenatore: Emiliano Bigica.

12.22 - A quattordici giorni dalla frenata prima della sosta, l’Inter Primavera vuole tornare a correre veloce per provare a guadagnare terreno sul Milan, nel testa a testa in vetta alla classifica che la vede attardata di due punti dopo sei giornate. Dopo il big match tra i rossoneri e la Roma che apre questo turno, i nerazzurrini scendono in campo per sfidare un avversario tosto come il Sassuolo, quinta forza del torneo. Dal 'Konami Youth Development Centre’, benvenuti a Inter-Sassuolo Primavera (kick-off previsto per le ore 13).