L'Inter Primavera trova la forza nei cambi avendo ragione di un Genoa che cede di schianto nel finale facendosi colpire al cuore due volte nel giro di quattro minuti, tra 79' e 82'. Dopo un primo tempo da sbadigli, dove gli attacchi migliori del torneo si inceppano, la ripresa è magicamente più aperta tatticamente con le occasioni che finalmente vedono la luce da una parte e dall'altra. Il primo a rendersi pericoloso è Berenbruch, il migliore in campo per continuità, che sbatte contro Calvani inaugurando una seconda parte decisamente divertente. I grifoncini rispondono con Bornosuzov, vicinissimo due volte all'1-0 prima di spegnersi perché dalla panchina non esce letteralmente nessuna energia nuova. Dal lato opposto, invece, Cristian Chivu manda in campo l'artiglieria pesante inserendo Zuberek e Owusu. Tempo dieci secondi e Cocchi si inventa un cross in controbalzo che Di Maggio, anche lui new entry, scaraventa in rete con una grande incornata. Un gol che sa di sentenza definitiva, emessa per sicurezza da Akinsamiro pochi attimi più in là con la trasformazione del rigore in movimento dopo lo spunto di Zuberek (bentornato). Il raddoppio assicura ai nerazzurrini i tre punti e il primato, da capire se condiviso col Milan o solitario.

RIVIVI IL LIVE DI INTER-GENOA PRIMAVERA 2-0

94' - Non c'è più tempo, cala il sipario al 'Konami Youth Development Centre'! L’Inter Primavera la vince con i cambi: 2-0 al Genoa che cede di schianto nel finale. L’uno-due letale di Di Maggio e Akinsamiro tra 79’ e 82’ frutta i tre punti che valgono il sorpasso in vetta sul Milan, ora in campo a Empoli per rispondere ai cugini.

94' - Calvani evita un passivo peggiore respingendo in uscita la soluzione di Zuberek.

93' - Zuberek commette fallo in attacco: sfuma la ripartenza dell'Inter, che ora pensa più che altro a far scorrere i secondi sul cronometro.

91' - Assegnati 4' di recupero.

90' - Manciata di secondi, poi sarà solo recupero. Ma i titoli di coda corrono già dal minuto 82', dopo il gol del ko di Akinsanmiro.

85' - Gambe tagliate per il Genoa, stordito dai due gol presi in 4'. Ora i primi cambi di Agostini: dentro Meconi e Papastylianou.

82' - AKINSANMIRO LA CHIUDE, RADDOPPIO NERAZZURRO! Uno-due letale dell'Inter, che colpisce al cuore il Genoa con il rigore in movimento trasformato da Akinsanmiro dopo un'azione travolgente del neo entrato Zuberek.

80' - Quarto gol stagionale per Di Maggio, già a segno con Cagliari, Frosinone e Torino.

79' - DI MAGGIO LA SBLOCCA, INTER IN VANTAGGIO! I padroni di casa passano in vantaggio pochi secondi dopo gli ultimi due cambi: è Cocchi a inventarsi un cross in controbalzo che diventa ghiotto per Di Maggio, il cui inserimento è vincente grazie al colpo di testa con timing perfetto che sorprende Calvani.

77' - Omar Shakur è troppo irruento, ravvisato un fallo dall'arbitro. Prima di battere, l'arbitro ferma il gioco per accordare i due cambi interisti: Zuberek e Owusu per Sarr e Berenbruch.

75' - Scaravilli fa buona guardia sulla destra: Di Maggio non passa.

72' - Dopo i due spaventi corsi attorno al 60esimo, è l'Inter che ha preso l'iniziativa negli ultimi minuti. Qui Berenbruch va a battere il calcio d'angolo che si risolve in un nulla di fatto.

71' - Chivu richiama in panchina Quieto per mandare in campo Diallo.

70' - Matjaz esce con eleganza dalla difesa, si fa tutto il campo con la palla al piede, resiste anche a una scivolata fallosa prima di crossare in area. Dove nessun compagno è pronto ad approfittarne.

69' - Sarr, di testa, non riesce a correggere il cross calibrato ad altezza primo palo da Quieto.

67' - Akinsanmiro si prepara bene il pallone per la conclusione dal limite, ma poi spara a salve: Calvani ringrazia e para senza problemi.

66' - Fuori misura il suggerimento di Akinsanmiro, non proprio brillantissimo oggi.

64' - Torna a farsi vedere in attacco l'Inter! Bello spunto di Nezirevic sulla destra, palla a Di Maggio che mette a rimorchio per il tiro di prima di Quieto. Murato.

61' - Deja-vu Bornosuzov! Altra palla invitante in area per il bulgaro che, da posizione defilata come 3' fa, calcia in diagonale mandando questa volta fuori di poco.

59' - Genoa ancora pericoloso! Fa tutto bene Romano, bravo a condurre palla per una trentna di metri prima di scaricare sulla sinistra per Bornosuzov che calcia di prima. Tiro alto.

58' - L'arbitro vuole far quattro chiacchiere con Chivu: solo richiamo per l'allenatore romeno, che schiva il giallo.

57' - Chivu chiama due cambi: fuori Aidoo e Spinaccè per Nezirevic e Di Maggio.

56' - Brivido per l'Inter! Papadopoulos la mette in mezzo col contagiri, ci arriva prima di tutti Bornosuzov che la pizzica mandando fuori di un niente.

55' - Matjaz interviene ancora in ritardo concedendo un calcio di punizione per il Genoa dai 35 metri.

54' - Calvani para in bagher il tiro centrale scoccato da Spinaccè dall'interno dell'area di rigore. Non viene punito l'errore in fase di impostazione del portiere genoano.

53' - Stante rimedia al buco difensivo di Matjaz fermando Romano che minacciava di entrare in area.

51' - Sarr non riesce a gestire un pallone semplice a metà campo. Deve alzare il livello il numero 9, così non è d'aiuto alla squadra.

50' - La partita si è magicamente aperta a livello tattico dopo un primo tempo in cui non era praticamente successo nulla.

49' - Il Genoa reagisce subito, chiamando in causa Calligaris per una facile respinta coi pugni.

47' - Berenbruch sbatte contro Calvani dopo uno stop lussuoso in area. Il rimpallo non lo favorisce, ma gli dà la possibilità di andare dalla bandierina. Il corner produce un'altra situazione per l'Inter: Spinaccè anticipa tutti di testa, ma manda a lato.

46' - Nessun cambio all'intervallo, si riparte con gli stessi 22 che hanno chiuso la prima frazione di gara.

12.05 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Inter-Genoa Primavera!

11.50 - I due migliori attacchi del campionato si sono inceppati nei primi 48 minuti di Interello, dove Inter (senza il capocannoniere Kamate fuori per precauzione) e Genoa non sono riusciti a produrre neanche un'occasione degna di tale nome. Ne è venuta fuori una mattinata stranamente tranquilla per i portieri Calligaris e Calvani, che tornano negli spogliatoi con i guanti ancora intonsi. L'augurio degli spettatori presenti e per quelli che sono a casa sul divano è che qualcosa cambi nella ripresa, per vedere un minimo di spettacolo che non si è assolutamente visto nella prima frazione.

48' - Duplice fischio di Zago, finisce il primo tempo a Interello! Zero a zero il parziale all'intervallo, nulla di fatto nei primi 48 minuti.

47' - Si va oltre il minuto di recupero assegnato. L'Inter a momenti trova l'1-0: iniziativa di Sarr sulla destra, la palla in un qualche modo finisce a Spinaccè che batte a rete incontrando la deviazione di un difendente in maglia bianca.

46' - Assegnato un minuto di recupero, mentre Papadopoulos pennella verso Bornosuzov che sfiora appena di testa mandano a lato non di molto.

45' - Stante stende Papadopoulos con una scivolata spericolata affondata sulla trequarti interista: sanzione disciplinare inevitabile per il centrale di casa.

44' - Quieto si intestardisce nel dribbling anziché servire Berenbruch ben appostato in area. Palla persa, poi Calligaris deve uscire dalla sua area per mettere una pezza sul buco di Aidoo.

43' - L'Inter ricava un calcio d'angolo, seconda chance da palla inattiva consecutiva.

42' - Quieto, caparbiamente, va a riciclare un pallone che sembrava morto dopo la spazzata di Stante. Arriva la punizione per l'Inter, si incarica della battuta proprio l'11 interista.

40' - Aidoo si rifugia in calcio d'angolo. Batte veloce il Genoa, portando al tiro Romano: Calligaris para senza problemi.

39' - Gioco pericoloso di Bornosuzov: troppo alta la gamba del bulgaro, che va a graffiare la fronte di Stante. L'arbitro decide di esrtrarre il cartellino giallo.

36' - Chance potenziale per l'Inter! Grande imbucata di Berenbruch a liberare in area Sarr, che sul più bello perde incredibilmente l'equilibrio.

35' - Pessima esecuzione della punizione da parte di Quieto: la palla finisce addirittura in fallo laterale.

34' - Finalmente uno spunto di Aidoo, incontenibile per Sarpa che deve arrangiarsi con una trattenuta vistosa. Manca il giallo qui.

33' - Berenbruch si incarica della battuta del calcio d'angolo: cross verso Spinaccè, che non riesce ad arrivare sul pallone.

32' - Spazi non ce ne sono per l'Inter, in realt- qualche spiraglio si apre a destra ma Aidoo finora non è mai riuscito a sfruttarlo.

31' - Papadopoulos prende palla ma anche la gamba di Akinsanmiro: intervento giudicato da cartellino giallo dall'arbitro.

30' - La partita è entrata nel 30esimo minuto di gioco, il parziale è ancora inchiodato sullo 0-0.

29' - Rientro difensivo prezioso di Aidoo, che interrompe la comunicazione tra due genoani che poteva aprire uno scenario pericoloso per l'Inter.

28' - Il Genoa butta via un'azione potenzialmente minacciosa per l'Inter: imprecisa l'apertura a memoria di Bornosuzov sulla sinistra, palla in fallo laterale.

26' - Bornosuzov tenta una girata da fuori area dal coefficiente di difficoltà altissimo: il suo tiro termina larghissimo.

25' - L'arbitro ha qualcosa da dire a Quieto, autore di un fallo tendente al colore giallo del cartellino.

24' - Ora l'Inter spinge forte! L'insidia per il Genoa arriva ancora dalla destra, l'azione si sviluppa poi centralmente fino a che Stankovic spara dal limite dell'area. C'è una deviazione, giro dalla bandierina per i padroni di casa.

23' - Berenbruch va a terra in area dopo un contatto lievissimo con Papadopoulos: non c'è traccia di fallo per l'arbitro, giusto non assegnare il rigore.

20' - Primo messaggio offensivo dell'Inter! Buco difensivo sul centro destra del Genoa, Berenbruch ne approfitta crossando rasoterra verso il secondo palo. Lì, per un soffio, non ci arriva Sarr in scivolata. Aidoo prova a chiudere l'azione, ma è troppo defilato per centrare lo specchio: esterno della rete.

17' - Copione della gara molto chiaro: il Genoa lascia fare la gara all'Inter, cercando di approfittare dell'errore altrui per pungere in fase di rimessa.

16' - Errore da matita blu in fase di costruzione di Akinsanmiro, che poi spende il fallo tattico per fermare sul nascere la ripartenza veloce genoana. Cartellino giallo per il 44 nerazzurro.

15' - Nulla di fatto dopo il primo quarto d'ora di gioco: le due squadre non hanno creato praticamente nulla, 0-0 logica conseguenza di questo avvio.

13' - Aidoo non può tenere in campo il pallone sul cambio di fronte da sinistra verso destra. Si riparte con la rimessa dal fondo di Calvani.

11' - Il Genoa si fa vedere per la prima volta sulla trequarti interista: qui Sarr abbraccia irregolarmente Omar che lo aveva dribblato sull'interno. Punizione interessante per gli ospiti.

8' - Aidoo perde una palla banale sulla fascia destra, poi rovina addosso Bornosuzov nel tentativo di recuperarla. Puntuale il fischio dell'arbitro.

7' - Il Genoa prova ad abbassare i ritmi tenendo il possesso palla, intenzione che dura molto poco. L'Inter ha già la sfera tra i piedi.

6' - Partenza aggressiva dell'Inter, il Genoa per ora resiste senza fare una piega.

5' - Ci prova due volte Berenbruch! Prima il 14 interista spara sulla barriera, poi alza troppo la mira spedendo altissimo.

4' - Prima di battere il calcio di punizione, ci sono sono da verificare la condizioni di Sarpa, colpito da una pallonata. Nulla di grave, si può ripartire.

3' - Respinto il cross dalla bandierina di Berenbruch, che va a recuperare la palla e a guadagnare un calcio di punizione ghiotto appena fuori dall'area di rigore genoana.

3' - Aidoo arriva a tutta velocità sul fondo, Sarpa gli sporca il cross in corner.

2' - Si lotta a centrocampo, l'arbitro deve intervenire due volte. Si riparte con una punizione in favore dell'Inter vicino alla linea di metà campo.

1' - L’Inter Primavera, oggi con la classica divisa nerazzurra, dà il primo giro al pallone del match. Genoa in completo bianco da trasferta.

11.03 - Fischio d’inizio, comincia in questo momento Inter-Genoa Primavera!

11.01 - Minuto di silenzio per le vittime del maltempo che ha colpito l'Italia in questi giorni.

11.00 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

10.59 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo del 'Konami Youth Development Centre’ preceduti dalla terna arbitrale.

10.55 - Dirige l'incontro l’arbitro Francesco Zago della sezione di Conegliano Veneto, i suoi assistenti sono Emanuele Renzullo di Torre del Greco e Alberto Rinaldi di Pisa.

10.50 - Dopo questo impegno di campionato, l'Inter cercherà di rimettere in piedi il discorso qualificazione agli ottavi di Youth League a Salisburgo provando a muovere la classifica del girone D che la vede terza a quota due punti dopo tre giornate.

10.45 - Ancora 15 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Inter-Genoa Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

10.40 - Momento positivo anche per il Genoa, reduce da due vittorie consecutive, compresa quella ai rigori contro la Reggiana in Coppa Italia. Nello scorso turno di campionato, i grifoncini avevano superato nettamente il Cagliari 4-0 portandosi al nono posto in classifica, ad appena due punti dalla zona playoff.

10.35 - Dopo il primo ko stagionale per mano del Salisburgo, l'Inter si è subito rialzata battendo il Bologna a domicilio, un successo che le ha permesso di mantenere il passo da capolista al pari del Milan.

10.30 - Chivu rivoluziona l'undici titolare rispetto all'ultima uscita di sabato scorso, dove era arrivata la vittoria al fotofinish sul campo del Bologna: in difesa l'unico superstite è Stante, accompagnato questa mattina da Matjaz al centro e ai lati da Aidoo e Cocchi. Berenbruch, match winner coi rossoblu, si riprende un posto dal 1' completano il trio di metà campo con Stankovic e Akinsanmiro. In attacco, vista l'assenza di Kamate, spazio a Spinaccè con i soliti Sarr e Quieto.

10.25 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER: Calligaris; Aidoo, Stante, Matjaz, Cocchi; Berenbruch, Stankovic, Akinsanmiro; Sarr, Spinaccè, Quieto. A disposizione: Raimondi, Nezirevic, Bovo, Stabile, Owusu, Di Maggio, Motta, Guercio, Zuberek, Ricordi, Diallo. Allenatore: Cristian Chivu.

GENOA: Calvani, Scaravilli, Abdellaoui, Bornosuzov, Omar, Romano, Arboscello, Sarpa, Cissè, Kuavita. Papadopoulos. A disposizione: Consiglio, Tosi, Rossi, Ferroni, Pinto, Meconi, Barbini, Pittino, Papastylianou, Bosia, Thorsteinsson. Allenatore: Alessandro Agostini.

10.20 - Prosegue il testa a testa avvincente in vetta alla classifica del campionato Primavera 1 tra Milan e Inter, praticamente in fuga a braccetto dopo otto giornate nelle quali hanno accumulato già cinque punti di vantaggio sulla Lazio, prima inseguitrice. Questa mattina, a Interello, i nerazzurrini inaugurano il nuovo turno del torneo sfidando il Genoa con un unico obiettivo in testa: la vittoria per allungare momentaneamente a +3 sui cugini, impegnati tra due ore sul campo dell'Empoli. Dal 'Konami Youth Development Centre' di Milano, benvenuti a Inter-Genoa Primavera, con kick-off programmato alle ore 11.