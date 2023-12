Se ci sarà il passaggio di testimone lo sapremo solo a giugno, dopo le finali scudetto, intanto l'Inter Primavera si 'accontenta' di chiudere il 2023 al primo posto in classifica, con 31 punti conquistati, dopo aver battuto nettamente i campioni d'Italia del Lecce sul loro campo per 4-1. Al Comunale di San Pietro in Lama, i ragazzi di Cristian Chivu trovano l'antidoto alla pareggite che li affliggeva da cinque turni, scacciando via i fantasmi dell'ennesimo 1-1 con un secondo tempo in cui vengono trascinati ai tre punti dai loro uomini migliori. Trovato il pareggio lampo con Pascalau, ad annullare la perla su punizione di Stankovic arrivata alla mezzora, i salentini si arrendono alla superiorità ospite, certificata dalle giocate di Di Maggio e Kamate. Di Akinsanmiro il punto del poker, un gol di natica sugli sviluppi di un corner che è pura fortuna. Il resto, però, è soprattutto merito di una squadra che alla fine della 15esima giornata dovrà semplicemente contare quanti punti di vantaggio avrà sulle agguerrite inseguitrici.

RIVIVI IL LIVE DI LECCE-INTER PRIMAVERA 1-4

93' - Non c'è più tempo, cala il sipario al Comunale di San Pietro in Lama! L’Inter Primavera guarisce dalla pareggite superando 4-1 il Lecce grazie a quattro marcatori diversi, Stankovic, Kamate, Di Maggio e Akinsanmiro. Cristian Chivu chiude il 2023 da solo in testa alla classifica.

92' - Spalla a spalla Matjaz-Burnete nell'area interista: l'arbitro indica rimessa dal fondo, l'ultimo tocco è dell'attaccante leccese.

91' - Si giocherà almeno fino al 93', sono stati assegnati 3' di recupero.

89' - Chivu, per non correre rischi inutili, sostituisce l'ammonito Di Maggio mandando in campo Ricordi.

87' - Di Maggio va a prendersi un giallo evitabilissimo, visto il punteggio, trattenendo vistosamente per la maglia Pascalau.

85' - Diallo sbaglia lo stop di coscia sprecando un potenziale contropiede avviato da Di Maggio.

84' - Triplo cambio per Chivu: Vedovati, Diallo e Bovo entrano al posto di Kamate, Spinaccè e Stankovic.

80' - AKINSANMIRO CALA IL POKER, PARTITA CHIUSA! Sugli sviluppi di un corner, la palla arriva sul secondo palo a Kamate che, tutto libero, calcia in girata trovando la natica di Akinsanmiro. Gol, è proprio il caso di dirlo, fortunoso dei nerazzurri.

80' - Berenbruch non riesce a far filtrare la palla in area. Si dovrà accontentare di un calcio d'angolo.

78' - Lampo di Samek! Destro troppo stretto, Calligaris - sulla traiettoria - decide saggiamente di non intervenire.

75' - Calligaris questa volta esce con buon tempismo, Helm arriva con un pizzico di ritardo e lo travolge. Gioco fermo per permettere i soccorsi al portiere dell'Inter.

75' - Fallo in attacco di Di Maggio nel tentativo di avventarsi su un pallone interessante. sulla trequarti leccese.

74' - Cocchi scorta l'uscita del pallone in fallo di fondo. Con molta calma, Calligaris si appresta al rilancio lungo.

73' - Esposito tampona Spinaccè a centrocampo: si riparte con un calcio di punizione per l'Inter.

72' - L'Inter tratta il pallone senza ansie, ma poi perde il possesso in maniera banale. Possibilità per il Lecce di imbastire un'azione offensiva.

70' - Doppio cambio nelle fila del Lecce: Corfitzen fa posto a Helm, Esposito sostituisce Pacia.

69' - Minerva maltratta Kamate vicino alla bandierina del corner, arbitro e assistente non ravvisano irregolaerità.

68' - Blocco irregolare di Pacia ai danni di Akinsanmiro: inevitabile l'ammonizione per il 16 del Lecce.

65' - Partita nervosa adesso: Burnete allarga troppo il braccio e colpisce sul volto Di Maggio. Ammonizione per il nove di casa, che ha rischiato anche di finire anzitempo sotto la doccia.

64' - Corfitzen spintona Quieto che stava lasciando il campo, a suo dire, perdendo troppo tempo. L'arbitro ammonisce il giocatore del Lecce prima dell'ingresso di Berenbruch.

63' - Il Lecce non dà l'idea di volersi arrendere: qua va al tiro con Burnete, la palla non gira abbastanza.

62' - Spinaccè si è rimesso in piedi, da capire se riuscirà a continuare.

61' - Spinaccè si è seduto nel cerchio di centrocampo, problema fisico per il centravanti nerazzurro. Staff medico in campo.

60' - Scocca l'ora di gioco al Comunale di San Pietro in Lama. Ripresa a ritmi folli, in 15' è successo di tutto. Pari Lecce e risposta dell'Inter che ha allungato sul +2.

59' - Pascalau imita Stante e in scivolata evita il peggio sull'affondo di Quieto. Lecce ora lunghissimo, a rischio imbarcata.

58' - Ora sembra una partita di basket: azioni da una parte e dell'altra. Attacco contro difesa.

57' - Stante provvidenziale! Recupero decisivo del numero 15 interista, che in scivolata sradica il pallone dai piedi di Burnete in piena area di rigore nerazzurra.

55' - CHE GOL DI DI MAGGIO, L'INTER CALA IL TRIS! Fa tutto bene il centrocampista nerazzurro, che ruba palla sulla trequarti, la conduce bene fino al limite dell'area prima di incastonarla al sette non lasciando il diritto di replica a Borbei.

53' - Kamate tenta il bis, con un'azione fotocopia rispetto al 2-1 di due minuti fa: tiro pigro e impreciso, peraltro scoccato in fuorigioco.

51' - TORNA SUBITO AVANTI L'INTER, HA SEGNATO KAMATE! Blitz dalla destra dei nerazzurri, Kamate entra in area senza incontrare opposizione, si presenta davanti al portiere e lo batte con un diagonale preciso che va a insaccarsi nell'angolo opposto.

50' - Agrimi non va lontano dal 2-1! Burnete non ci arriva, Agrimi sì ma senza inquadrare lo specchio.

50' - Ora l'inerzia è tutta per i padroni di casa, che ora andranno a fare un giro dalla bandierina. Occhio agli accoppiamenti in area.

47' - PAREGGIA IL LECCE, PASCALAU ANTICIPA CALLIGARIS A E FA 1-1! Errore vistoso in uscita del portiere interista, basta una spizzata di Pascalau per mandare il pallone in porta. Comincia come peggio non si potrebbe la ripresa dell'Inter.

47' - Aidoo ferma il pallone con il braccio: il Lecce apre la ripresa con un calcio di punizione sulla trequarti.

46' - Nessun cambio all'intervallo, si riparte con gli stessi 22 che hanno chiuso la prima frazione di gara.

13.30 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Lecce-Inter Primavera!

13.15 - Per il gioco corale si prega di ripassare. L'Inter Primavera viene a capo di un primo tempo spigoloso, contro un Lecce che fa buona opposizione difensiva, grazie a un lampo di Stankovic su punizione, allo scoccare della mezzora. L'1-0 sblocca il risultato, ma anche i ragazzi di Chivu, che da quel momento in poi accarezzano l'idea del raddoppio per due volte. Prima con Spinaccè, che non trova di un soffio il pallone su un corner, poi con Akinsanmiro che scavalca Borbei ma non l'ultimo baluardo salentino che salva prima della linea.

45' - Duplice fischio di Claudio Giuseppe Allegretta, finisce qui il primo tempo di Lecce-Inter Primavera! Zero a uno il parziale dopo i primi 45', decide la punizione chirurgica di Stankovic alla mezzora.

45' - Il pubblico accoglie con un applauso il cartellino giallo per Stante, che ha giocato tutto il primo tempo al limite.

43' - Inter vicina al 2-0! Sfruttando un lancio lungo, Akinsanmiro arriva nell'area leccese e scavalca con un pallonetto Borbei. Salva tutto un difensore alle sue spalle, prima della riga di porta.

42' - Burnete ancora a terra nell'area di rigore dell'Inter, l'arbitro vede bene e lascia correre.

42' - Alza il baricentro l'Inter dopo aver riconquistato palla. L'idea è di trovare il raddoppio prima del duplice fischio.

41' - Minerva litiga col pallone, poi è obbligato a ricominciare da capo andando dal portiere. Perde inerzia l'azione del Lecce.

40' - Pascalau ricaccia fuori il pallone dall'area respingendo un cross troppo soft di Di Maggio.

36' - Cross telefonato di Agrimi, Calligaris esce in presa alta e fa sua la palla.

35' - Spinaccè non ci arriva di un soffio sul corner battuto dalla destra. Il Lecce ribalta il campo in un battito di ciglia, arrivando in area con Burnete, poi braccato da due difensori. L'attaccante di casa finisce a terra dopo un contatto minimo, sul quale l'arbitro decide di sorvolare.

32' - Ha fatto qualcosa di più l'Inter fino a qui, il vantaggio provvisorio non è demeritato. D'altronde, quando manca il gioco, bisogna affidarsi alle giocate.

31' - Si infiammano gli animi vicino alla panchina del Lecce dopo un pestone di Burnete ai danni di Akinsanmiro. Torna subito il sereno, anche grazie alla sportività dei protagonisti.

30' - PUNIZIONE PERFETTA DI STANKOVIC, INTER IN VANTAGGIO! Il figlio d'arte fa girare il tiro sopra la barriera, con la palla che si infila in rete dopo aver baciato la parte inferiore della traversa. Borbei immobile, anche perché non ha visto partire la palla.

29' - Extra pass di Akinsanmiro col tacco, poi fallo di mano al limite dell'area leccese. Doppia soluzione: Stankovic col destro o Kamate col mancino.

28' - Il Lecce prova a dar continuità alla sua azione offensiva, ma pecca di imprecisione. La palla arriva tra i piedi di Calligaris.

27' - Pessima esecuzione del calcio d'angolo da parte di Vulturar: la palla si perde oltre il secondo palo, raccolta da Spinaccè, poi atterrato fallosamente.

26' - Il Lecce risale la corrente dopo un momento di difficoltà e conquista un corner. Chance dalla bandierina per i padroni di casa, che mandano a saltare tutte le loro torri.

24' - Vulturar, già ammonito, rischia tantissimo andando dritto su Stankovic: l'arbitro lo grazia e decide di non estrarre il secondo giallo.

23' - Buon momento per l'Inter, che due situazioni per passare in vantaggio le ha create. Nulla di che, ma in questa partita è oro colato.

21' - Spinaccè! Flipper strano in area di rigore, con il centravanti di Chivu si ritrova il pallone sulla testa e non riesce a spingerlo in porta. Borbei raccoglie senza problemi una specie di retropassaggio.

20' - Sale in cattedra Aidoo, che sguscia via tra due prima di essere atterrato fallosamente. Corner corto per l'Inter.

20' - Break a centrocampo di Aidoo, che allarga per Kamate, il cui cross in zona prima palo viene intercettato da Pacia.

18' - Di Maggio tira più per far statistica che per reale convinzione: il pallone si impenna sopra la traversa.

15' - Scocca il quarto d'ora al campo Comunale di San Pietro in Lama. Zero gol tra Lecce e Inter, mai in grado di creare preoccupazioni ai rispettivi portieri.

14' - Per nulla coinvolto fino a qui Spinaccè, che sta soffrendo di solitudine dal fischio d'inizio. Non sta andando molto meglio al centravanti del Lecce, Burnete, trovato giusto una volta da un rinvio del portiere.

13' - Vulturar spende un fallo tattico per fermare la ripartenza veloce di Quieto: dal taschino dell'arbitro esce il primo giallo del match.

12' - Matjaz accompagna fuori dal campo Mcjannet, che aveva provato ad accendersi per la prima volta durante la partita. Rimessa laterale per l'Inter vicino alla bandierina del corner.

9' - Gara spezzettata nell'ultimo minuto, altro intervento del direttore di gara contro l'Inter. Poco dopo, Quieto protegge bene il pallone vicino alla sua area di rigore e porta a casa un calcio di punizione.

8' - Stante travolto da Burnete, arriva puntuale il fischio dell'arbitro. Calcio di punizione appena dietro la linea della trequarti interista.

6' - Buoni ritmi al Comunale di San Pietro in Lama, anche se di occasioni da gol neanche l'ombra.

5' - Corfitzen ne salta uno, ma non riesce a spezzare il raddoppio ai bordi dell'area interista. Si perde in un nulla di fatto la ripartenza leccese.

3' - L'Inter prova a sfondare ancora sulla sinistra, con la sovrapposizione di Matjaz che porta per un attimo la superiorità numerica. La gestione del pallone non è adeguata, però, Quieto si fa recuperare.

2' - Risponde l'Inter, affidandosi alla discesa sulla sinistra di Cocchi. Cross in mezzo troppo prevedibile, respinge la difesa di casa.

1' - Lecce subito intraprendente con Corfitzen, che crea un minimo di apprensione nella retroguardia interista. La quale se la cava grazie all'intervento di Stante.

1' - Il Lecce, oggi in giallorosso, dà il primo giro al pallone del match. L’Inter veste la divisa bianca da trasferta.

12.30 - Fischio d’inizio di Claudio Giuseppe Allegretta, comincia in questo momento Lecce-Inter Primavera!

12.29 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

12.28 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo del Comunale di San Pietro in Lama preceduti dalla terna arbitrale.

12.25 - Dirige l'incontro l’arbitro Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta, i suoi assistenti sono Giovanni dell’Orco (Policoro) e Stefano Vito Martinelli (Potenza).

12.20 - Ancora 10 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Lecce-Inter Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

12.15 - Imbattuta nel torneo, l'Inter non vince da cinque partite di fila, tutte terminate curiosamente con il risultato di 1-1. L'ultima X è arrivata nel derby, con un pari raggiunto quando il Milan era stato ridotto per tutto il secondo tempo in dieci uomini. L'Under 19 nerazzurra manca i tre punti addirittura dal 4 novembre, quando si impose 2-0 sul Genoa.

12.10 - 4-3-3 per il Lecce di Coppitelli, che in avanti schiera il tridente Corfitzen-Burnete-Agrimi per allungare a cinque la sua striscia di risultati utili consecutivi in campionato. I salentini, infatti, sono reduci da due vittorie di fila (Fiorentina ed Empoli) dopo il pari pirotecnico con l'Atalanta successivo al 3-2 col Bologna.

12.05 - Chivu apporta una sola modifica rispetto all'undici titolare sceso in campo nel derby pareggiato con il Milan: al centro dell'attacco non c'è Sarr, prestato a Inzaghi, ma Spinaccè, ai cui lati agiranno i soliti Quieto e Kamate. Tutto confermato il resto della formazione: linea difensiva a 4 davanti a Calligaris composta da Aidoo, Stante, Matjaz e Cocchi, mentre a centro campo si schiera il trio Akinsanmiro-Stankovic-Di Maggio.

12.00 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

LECCE (4-3-3): 20 Borbei; 29 Minerva, 5 Pascalau, 16 Pacia, 4 Addo; 7 Mcjannet, 8 Vulturar, 6 Samek; 26 Corfitzen, 9 Burnete, 17 Agrimi. A disposizione: 1 Lampinen, 12 Leone, 15 Gromek, 21 Davis, 22 Borgo, 23 Zivanovic, 35 Helm, 50 Kongslev, 77 Jemo, 78 Esposito, 99 Vescan-Kodor. Allenatore: Coppitelli

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 27 Aidoo, 15 Stante, 19 Matjaz, 3 Cocchi; 44 Akinsanmiro, 4 Stankovic, 8 Di Maggio; 10 Kamate, 22 Spinacce, 11 Quieto. A disposizione: 12 Tommasi, 21 Raimondi, 5 Bovo, 13 Motta, 14 Berenbruch, 16 Guercio, 17 Vedovati, 24 Ricordi, 26 Miconi, 29 Diallo, 33 Alexiou. Allenatore: Cristian Chivu.

11.55 - Squadra campione d'Italia contro squadra prima in classifica. Se sarà un passaggio di consegne in chiave scudetto, lo scopriremo solo a giugno. Intanto chi comanda il campionato, ovvero l'Inter Primavera di Cristian Chivu, vuole regalarsi una fine di 2023 ancora guardando tutti dall’alto verso il basso battendo il Lecce, che in questa stagione naviga in acque pericolose, in zona retrocessione. Dietro la capolista spingono in tante squadre, dal Milan al Sassuolo, passando per Roma e Lazio, tutte raccolte in un punto dal secondo al quinto posto. Dal Comunale di San Pietro in Lama, benvenuti a Lecce-Inter Primavera, gara valida per la 15esima giornata del campionato (kick-off ore 12.30).