Il sesto posto in classifica resta una meta irraggiungibile per l'Inter Primavera che, a tre giornate dalla fine della regular season, potrebbe vedere l'obiettivo playoff allontanarsi di quattro punti. I campioni d'Italia ora sono appesi ai risultati di Juve e Frosinone, domani in campo per sfidare rispettivamente Napoli e Atalanta, e intanto devono prendersela in primis con se stessi per non essere riusciti a portare a casa l'intera posta in palio dal Vismara contro un Milan che, al 72', era sotto di un gol e anche di un uomo per via dell'espulsione di Casali. Inspiegabile quanto successo nell'ultima porzione di gara, a partire dall'errore di valutazione di Kassama che ha aperto la strada al gol di Cuenca che ha fissato il risultato sul 2-2. Raggiunto il pari, i rossoneri hanno addirittura rischiato di colpire per la terza volta, in contropiede, ma El Hilali si è dovuto arrendere al ritorno difensivo di Andersen. L'uomo che poteva cambiare l'epilogo della gara per i nerazzurri nell'altra metà campo: due occasioni in mezzora abbondante per il danese, che non è riuscito nella zampata decisiva. Aumentando i rimpianti degli ospiti, che a cavallo dei due tempi, dopo il botta e risposta firmato Esposito-Eletu-Owusu, avevano visto infrangersi il loro desiderio andare sul +2 contro i pali colti da Stankovic ed Esposito. Per non parlare dell'occasione fallita da Kamate all'inizio della ripresa. Flash che si perdono in una gara senza un filo logico, proprio come l'intera stagione dei ragazzi di Chivu.

94' - Non c'è più tempo, cala il sipario al Vismara! L'Inter Primavera butta via due punti facendosi raggiungere nel derby sul 2-2 dal Milan che era rimasto con l'uomo in meno al 72'. I campioni d'Italia non riescono a scattare al sesto posto e forse, a tre giornate dalla fine della regular season, devono rinunciare al sogno playoff. Non bastano i gol di Esposito e Owusu, inframezzati da quello di Eletu, Cuenca condanna i nerazzurri a una brusca frenata in classifica.

93' - OCCASIONE INTER! Vasquez esce a vuoto, la palla danza nell'area piccola, Andersen si avventa ma manda alto di testa, anche perché disturbato da Eletu.

92' - Storie tese tra Owusu e Sia: l'arbitro ferma il gioco e li invita a tranquillizzarsi.

91' - Calcio d'angolo per l'Inter: chance da palla inattiva per gli ospiti, a cui serve un gol per continuare a sperare nei playoff.

91' - Assegnati 4' di recupero.

90' - Cross di Berenbruch smorzato, comoda la presa di Vasquez.

89' - Chivu sfrutta gli ultimi due cambi: Berenbruch e Pozzi per Curatolo e Fontanarosa.

88' - Poche idee offensive per l'Inter, che va costantemente da Owusu, qui impreciso nel cross.

86' - Stankovic sbaglia la misura del lancio, Owusu non può arrivare sul pallone.

85' - Fontanarosa maltratta Alesi, manca un giallo per l'interista qui.

84' - Ora fase confusa del match, normale vista la stanchezza.

82' - Contromossa di Abate: Alesi per Cuenca.

82' - Chivu vuole vincerla e chiama il cambio offensivo: Sarr al posto di Kassama.

81' - Il Milan si rende ancora pericoloso dagli sviluppi di corner: palla sul secondo palo, arriva Nsiala che spara alto.

79' - ANDERSEN A UNA SPANNA DAL 3-2! Fontanarosa mette in mezzo, Zeroli allontana male sui piedi del danese che manda fuori un calcio di rigore in movimento.

78' - Abate fa un cambio difensivo: dentro Simic per El Hilali.

75' - L'Inter si sta complicando inspiegabilmente le cose! Cuenca lancia il contropiede di El Hilali, che entra in area ma deve arrendersi al recupero difensivo di Andersen. Provvidenziale, altrimenti il rossonero si sarebbe trovato tutto solo davanti a Botis.

74' - IL MILAN PAREGGIA IN 10 UOMINI, GOL DI CUENCA! Brutto errore di Kassama, Sia gli soffia il pallone e lo offre a El Hilali che in area trova il tocco vincente del 27.

73' - Ammonito anche Cuenca, in ritardo nel duello con Fontanarosa.

72' - MILAN IN 10, ESPULSO CASALI! Ingenuo qui il terzino rossonero, che si fa saltare da Owusu e lo trattiene per la maglia.

70' - Il Milan invoca un calcio di rigore per un presunto tocco di braccio in area di Kassama. L'arbitro è ben posizionato e dice che non c'è nulla.

69' - Cambio per i padroni di casa: finisce la partita di Stalmach, comincia quella di Sia.

69' - Stabile mette il piede sul tentativo di Cuenca, che comunque non aveva trovato la porta sul cross di Bozzolan.

67' - Errore tecnico di Coubis in fase di impostazione, ne approfitta l'Inter che conquista metri e una punizione dopo la linea di metà campo.

64' - Il Milan torna a mandare messaggi a Botis, anche se poco convincenti: Cuenca affila il cross dalla destra verso il secondo palo, dove El Hilali può fare poco.

63' - Chivu ha modificato 2/3 del centrocampo, l'unico superstite rispetto al 1' è Stankovic.

62' - Esposito sfiora l'incrocio dei pali su punizione. Vasquez era comunque sulla traiettoria.

62' - Doppio cambio per Chivu: Martini e Kamate lasciano il posto a Andersen e Di Maggio.

61' - Casali legge male il rimbalzo della palla, Owusu lo svernicia sulla destra costringendolo al fallo tattico. Arriva anche l'ammonizione.

60' - Scocca l'ora di gioco al Vismara e ariva il giallo per El Hilali, autore di un brutto fallo ai danni di Kassama.

59' - Gioco fermo adesso: c'è Cuenca dolorante a terra dopo un contrastro con Fontanaosa. Problema alla gamba sinistra.

58' - Il Milan pilota palla senza forzare la verticalizzazione. L'Inter non fa fatica a chiudere tutti gli spazi.

55' - KAMATE SI DIVORA IL 3-1! Inter aggressiva sulla destra: Dervishi appoggia per Curatolo, che imbuca in area per Kamate, impreciso davanti a Vasquez. Brutto errore del francese, poteva fare decisamente meglio.

54' - Owusu nel sandwich creato da Eletu e Zeroli: inevitabile il fischio in favore dell'interista.

53' - Zeroli non può raggiungere il lancio dalla retrovie di un compagno, Fontanarosa scorta l'uscita della palla in fallo laterale.

52' - Coubis calcia il pallone direttamente fuori dal centro sportivo. Distanza proibitiva, non una grande scelta del centrale rossonero.

51' - Owusu perde l'equilibrio, rimessa laterale per il Milan.

48' - Cuenca spreca una buona occasione! Il 27 milanista vince l'uno contro uno in area con Fontanarosa, ma stringe troppo la conclusione.

47' - Parte Coubis... Tiro da dimenticare, lento e impreciso.

46' - Traorè va via in dribbling sulla trequarti, Kassama gli sbarra la strada illegalmente: punizione per il Milan.

19.59 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Milan-Inter Primavera!

Primo tempo ricco di emozioni al Vismara, dove l'Inter Primavera limita a zero i danni dopo l'inizio intraprendente del Milan e colpisce alla prima occasione utile con Pio Esposito, implacabile al 10' davanti all'esordiente Devis Vásquez. I padroni di casa incassano senza vacillare, continuano a fare il loro gioco fino a rimettere tutto come era prima grazie al diagonale velenoso di Victor Eletu, sul quale Nikolaos Botis non fa una gran figura. Non è la partita dei portieri, né delle difese, si era capito subito: basta aspettare 3' che l'estremo difensore rossonero deve raccogliere un altro pallone nel sacco, scagliato da Enoch Owusu, eroe del derby d'andata. Si va sul 2-1, risultato a prova di bomba: in successione ci provano Aleksander Stankovic e ancora Pio Esposito a cambiarlo ma sbattono entrambi contro il palo. L'ultimo flash è di Dariusz Stalmach, che manda il suo colpo di testa non lontano dallo specchio. Un 2-2 sarebbe stato troppo punitivo nei confronti dei nerazzurri, meritatamente avanti di uno all'intervallo.

45' - Duplice fischio di Niccolò Turrini, finisce qui il primo tempo di Milan-Inter Primavera! Due a uno per i nerazzurri il parziale all'intervallo: Esposito ha aperto le marcature al 10', poi la reazione immediata dei rossoneri con Eletu al 16', quindi la controrisposta di Owusu tre giri d'orologio più tardi.

45' - Stalmach vicino al 2-2! Grande inserimento del 18 rossonero, che stacca in terzo tempo e non inquadra di poco la porta.

44' - Parte El Hilali... Barriera, giro dalla bandierina per il Milan.

43' - Cuenca anticipa secco Fontanarosa, obbligato a spendere il fallo. Punizione interessante per il Milan all'altezza della trequarti.

41' - ALTRO PALO DELL'INTER! Esposito calcia a colpo sicuro, la traiettoria subisce una deviazione che mette fuori causa Vásquez ma finisce sullo stesso palo colpito in precedenza da Stankovic. Che sfortuna per i nerazzurri.

39' - STANKOVIC SPACCA IL PALO! Da distanza siderale, il 4 interista calcia con la caviglia ferma scheggiando il legno alla destra di Vásquez che sembrava spacciato.

39' - Si riparte subito, Owusu si è già rimesso in piedi. Sportivamente, il Milan restituisce il pallone all'avversario.

38' - Owusu a terra dopo un contrasto ruvido con Casali. Stankovic mette il pallone fuori per accertarsi che le condizioni del compagno siano ok.

37' - Si alza la bandierina dell'assistente: Curatolo pizzicato in posizione di offside.

36' - Casali si allunga troppo il pallone: non vale il suo cross, si riparte con la rimessa dal fondo di Botis.

34' - L'Inter prova ad abbassare un po' i ritmi, ma non può accontentarsi del possesso palla orizzontale perché il pressing del Milan è feroce.

32' - Spara ancora a salve il Milan, questa volta con Cuenca: soluzione troppo complicata per impensierire Botis.

32' - El Hilali gira improvvisamente verso la porta interista: tutto facile per Botis.

30' - Martini centra l'esterno della rete! Il Milan si fa trovare impreparato ancora una volta sulla sinistra, con Fontanarosa che crea scompiglio prima di servire il compagno, non preciso al momento del face to face con Vásquez.

29' - Zeroli conclude alto! Bozzolan sgasa sulla sinistra, supera di slancio Dervishi poi crossa troppo forte contro i piedi di El Hilali. Sul pallone vagante si avventa Zeroli che alza la mira.

28' - Chivu telecomanda i suoi dalla panchina. Non una novità, il tecnico romeno partecipa sempre molto attivamente dalla partita.

26' - Non vale il cross di El Hilali, che con il tacco si era portato la palla oltre la linea di fondo.

25' - Kamate vicino al tris! Brutto pallone perso in uscita da Bozzolan, se ne impossessa Kamate che lo porta fino al limite dell'area, scambia con Owusu e alla fine calcia di prima alzando di poco sopra la traversa.

23' - Stankovic con un retropassaggio killer va vicino al clamoroso autogol: 'solo' corner per il Milan, che stava pareggiando grazie al regalo del figlio di Deki.

22' - Stalmach non riesce a inquadrare lo specchio di testa. Ma ogni azione succede qualcosa, non ci si annoia questa sera.

19' - OWUSU COLPISCE COME ALL'ANDATA, TORNA AVANTI L'INTER! Emozioni a non finire al Vismara, gli ospiti si riportano in vantaggio con il numero 30 che 'gioca' di sponda con Zeroli e dal limite dell'area fa partire un tiro a giro che non lascia scampo a Vásquez.

17' - Martini interrompe l'azione di Eletu sgambettandolo nei pressi del cerchio di centrocampo: il 7 interista è il secondo giocatore a finire sul taccuino dell'arbitro alla voce 'ammoniti'.

16' - PAREGGIA SUBITO IL MILAN, GOL DI ELETU! Il Milan sfonda sulla sinistra con Stalmach, bravo a guadagnare il fondo prima di crossare a rimorchio verso il 22 rossonero, il cui diagonale fulmina un Botis non proprio reattivo.

14' - Bel movimento qui di Curatolo, che si apre bene sulla destra e poi crossa al centro. Dove ci sono solo maglie rossonere.

13' - Stalmach si tuffa in area: l'arbitro è vicino all'azione e lo punisce con un'ammonizione per simulazione.

11' - Inter cinica, Esposito non perdona e sale a quota 16 gol in tutte le competizioni aggiungendo anche il Milan alle sue tante vittime in stagione.

10' - ESPOSITO LA SBLOCCA, INTER IN VANTAGGIO ALLA PRIMA OCCASIONE! Fontanarosa si sgancia bene sulla sinistra, conduce bene palla prima di spedirla in mezzo in direzione di Curatolo, la cui sponda viene corretta in rete dall'implacabile Esposito. Porta spaccata, Vasquez non ha nemmeno il diritto di replica.

8' - Primo avvertimento dell'arbitro per Fontanarosa, che ha fatto sentire i tacchetti a Cuenca: il difensore interista qui ha rischiato il cartellino giallo.

7' - Martini capisce tutto in anticipo e interrompe il giro palla del Milan nel cerchio di centrocampo.

6' - Kamate si aggrappa a Stalmach a centrocampo: si riparte con un calcio di punizione in favore del Milan.

5' - Milan più aggressivo in questi primi minuti, buon approccio dei ragazzi di Abate.

4' - Eletu scodella un pallone sul secondo palo, apparentemente innocuo, ma Botis non si fida della presa e smanaccia in corner.

3' - Il primo tentativo è del Milan. Debole la conclusione di Cuenca, Botis accompagna con lo sguardo la palla che varca la linea di fondo.

1' - E' il Milan Primavera, oggi con la tradizionale maglia rossonera, a dare il primo giro al pallone del match. L'Inter veste la seconda maglia da trasferta.

19.00 - Fischio d'inizio al Vismara, comincia in questo momento Milan-Inter Primavera!

18.58 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

18.57 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo del 'Puma House of Football' centro Vismara di Milano preceduti dalla terna arbitrale.

18.55 - Dirige l'incontro l'arbitro Niccolò Turrini di Firenze, che avrà l'assistenza di Maicol Ferrari (Rovereto) e Andrea Torresan (Bassano del Grappa).

18.53 - Non riesce il colpaccio alla Samp, riacciuffata sul 2-2 dal Torino nel recupero, su rigore: i blucerchiati falliscono il sorpasso all'Inter.

18.50 - La Lega Serie A ha ufficializzato il programma del prossimo turno, infrasettimanale per l'occasione: l'Inter ospiterà la Samp mercoledì 17, alle ore 18.

18.45 - L'Inter ha a disposizione quattro giornate prima della fine della regular season per entrare in zona playoff: al momento, i campioni d'Italia sono ottavi a -2 dal sesto posto occupato dalla Juventus. Un gradino sotto c'è il Frosinone, ma con gli stessi punti.

18.40 - Ancora 20 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Milan-Inter Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

18.35 - Serie di risultati utili consecutivi nel torneo anche per i rossoneri, reduci dal pari ottenuto nei minuti finali col Napoli dopo aver conquistato tre successi in fila (Torino, Lecce e Atalanta). In mezzo anche la dolorsa eliminazione dalla Youth League, in semifinale, per mano dell'Hajduk Spalato.

18.30 - Sul campo del Milan, 12esimo in classifica a quota 40 punti, l'Inter vuole scattare al sesto posto, l'ultimo che regala un pass per i playoff, andando alla caccia della quinta vittoria consecutiva in campionato dopo aver superato Frosinone, Juve, Udinese ed Empoli.

18.25 - Classico 4-3-3 per Abate, praticamente a specchio rispetto ai cugini: Cuenca e Traoré ai lati dell'unica punta El Hilali in attacco. In mezzo Stalmach-Eletu-Zeroli, in difesa davanti a Vasquez linea a quattro composta da Casali, Coubis, Nsiala e Bozzolan.

18.20 - Senza Valentin Carboni (al Mondiale Under 20) e Mattia Zanotti, che deve scontare l'ultima giornata di squalifica, Chivu deve rinunciare anche a Matjaz (infortunato) e Akinsanmiro (turno di stop): al posto di questi ultimi due, il tecnico sceglie Stabile e Martini. In attacco tocca a Curatolo completare il tridente assieme a Owusu ed Esposito, confermatissimi.

18.15 - FORMAZIONI UFFICIALI:

MILAN: Vasquez: Casali, Coubis, Nsiala, Bozzolan; Stalmach, Eletu, Zeroli; Cuenca, El Hilali, Traore. A disposizione: Bartoccioni, Nava, Simic, Alesi, Gala, Foglio, Andrews, Malaspina, Sia, Paloschi, Longhi Bartesaghi. Allenatore: Ignazio Abate.

INTER: Botis; Dervishi, Kassama, Stabile, Fontanarosa; Martini, Stankovic, Kamate; Curatolo, Esposito, Owusu. A disposizione: Zamarian, Tommasi, Grygar, Di Maggio, Sarr, Andersen, Biral, Nezirevic, Stante, Di Pentima, Pelamatti, Berenbruch, Pozzi. Allenatore: Cristian Chivu.

18.10 - Le sette giornate di Milano, città sospesa da mercoledì scorso fino a martedì prossimo tra i due euroderby di Champions League, propone in cartellone la stracittadina anche nel campionato Primavera. Stasera non c'è in palio la finale di Champions, ma più modestamente un posticino ai prossimi playoff scudetto, un progetto concreto per i nerazzurri che i cuginetti cercheranno di rovinare in un clima di rivalità sentita anche in questa categoria. Dal 'Puma House of Football' centro Vismara di Milano, benvenuti a Milan-Inter Primavera, 31esima giornata del campionato Primavera (fischio d'inizio ore 19).