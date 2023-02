Tante occasioni, ma poca lucidità a parte rare circostanze. L'Inter non riesce a sfondare malgrado le numerose occasioni avute, peraltro mai davvero sfruttate fino in fondo, e alla fine lascia due punti in quel di Marassi, dove la Sampdoria di Dejan Stankovic strappa uno 0-0 che sicuramente fa molto dal punto di vista del morale pur non spostando molto in classifica. I nerazzurri partono bene ma progressivamente perdono la bussola dell'incontro, peccando di cattiveria e perdendosi in qualche arzigogolo di troppo. Nel finale, Emil Audero trova la parata clamorosa sul tiro di Francesco Acerbi. Punto che lascia l'Inter a -15 dal Napoli e che permette solo un piccolo allungo sulle inseguitrici: chance gettata male, ha prevalso la determinazione dei blucerchiati.

SAMPDORIA-INTER 0-0

96' - Finisce qui: Sampdoria e Inter chiudono sullo 0-0, diventano tre i punti di vantaggio su Atalanta, Roma e Milan.

95' - Lautaro ha un ottimo pallone in mezzo all'area, ma non lo controlla e finisce col commettere fallo su Murru.

94' - Dimarco crossa, Dzeko arriva malissimo sul pallone mandando fuori.

92' - Audero toglie la soddisfazione del gol ad Acerbi: tiro velenoso del difensore, respinto sulla traversa dal portiere.

90' - Saranno cinque i minuti di recupero.

90' - Valentin Carboni carta per l'assalto finale, fuori Mkhitaryan.

89' - Scontro tra Rincon e Lautaro, l'argentino a terra dolorante.

87' - Prova l'affondo proprio Quagliarella su errore dell'Inter da rimessa, tiro che però non inquadra la porta.

85' - Paoletti e Quagliarella ultimi cambi Samp: fuori Zanoli e Lammers.

85' - Contrasto Dumfries-Sabiri, Maresca fischia fallo contro l'olandese dopo che questi era partito in avanti.

84' - Ammonito Lammers

83' - Ancora ghiotta occasione per Calhanoglu, che sullo scarico di Dzeko calcia a giro: palla fuori di nulla.

81' - Zanoli non si intende con Lammers e serve Onana, sfuma una bella azione per la Samp.

79' - Calcia Dimarco, pallone che non si abbassa e termina fuori.

78' - Fallo su Lautaro, giallo per Amione e punizione per l'Inter.

77' - Ottimo riflesso di Audero che para a terra un tiro potente di Calhanoglu.

76' - C'è fallo su Calhanoglu, Inzaghi davanti alla panchina si sbraccia nelle indicazioni.

72' - La Sampdoria si affida a Rincon e Murru, fuori Djuricic e Gabbiadini.

70' - Dumfries calcia al volo, si protesta per un tocco di mano in area ma Winks colpisce nettamente con la spalla.

68' - Tacco pericoloso di Djuricic, Mkhitaryan con grande freddezza recupera il pallone.

66' - Arrivano i cambi di Inzaghi: Brozovic per Barella, Dumfries per Darmian e Dzeko per Lukaku.

65' - Sabiri dalla distanza trova la deviazione in corner, il pubblico di Marassi spinge mentre Inzaghi prepara due cambi.

64' - Ancora troppa confusione negli attacchi interisti, poi Lautaro viene ammonito per avere trattenuto Djuricic.

60' - Cross da quinto a quinto, Darmian alza per Dimarco che al volo colpisce l'esterno della rete.

59' - Corner Samp, svetta Gabbiadini che davanti ad Onana non inquadra la porta.

58' - Primo cambio anche per la Sampdoria: Sabiri rileva Cuisance.

57' - Azione in velocità dell'Inter, vanificata dal fuorigioco di Dimarco.

54' - Dimarco prova col tiro a giro, pallone alto. Lukaku fa ancora una buona sponda ma non trova Lautaro né Calhanoglu.

51' - Primo ammonito del match: Nuytinck interviene in ritardo su Darmian, Maresca estrae il giallo.

51' - Ripartenza al veleno della Sampdoria, Djuricic strappa e serve Lammers. Cross dell'ex Atalanta per Gabbiadini che da ottima posizione manda fuori.

50' - Inserimento di Dimarco su assist di Calhanoglu, Murillo manda in corner. Battuta immediata, colpo di testa di De Vrij che finisce fuori.

48' - Due calci d'angolo a breve distanza per l'Inter.

21.53 - Primo pallone della ripresa per la Sampdoria: PARTITI!

21.53 - Entra Federico Dimarco, che rileva Gosens.

21.52 - Le due squadre tornano in campo per l'inizio della ripresa.

21.48 - Accelera la fase di riscaldamento Federico Dimarco, sarà lui il primo cambio di Inzaghi?

46' pt - Finisce il primo tempo: Sampdoria e Inter a riposo sullo 0-0

45' - Un minuto di recupero.