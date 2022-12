46' - Duplice fischio di Lorenzo Maggioni, finisce qui il primo tempo di Sassuolo-Inter! Zero a zero il parziale all'intervallo.

17.46 - Davanti a 6371 spettatori, Sassuolo e Inter non riescono a trovare il gol nei primi 45' dell'ultimo test del 2022. I padroni di casa perché di occasioni vere non ne costruiscono neanche una, i nerazzurri per colpa della mira difettosa dei suoi attaccanti Dzeko e Lukaku. Negli highlights del primo tempo ci finisce di diritto anche Mkhitaryan, che al 20' sbaglia clamorosamente l'ultima scelta non servendo Big Rom tutto solo davanti alla porta, poi si vede annullare l'1-0 per un fuorigioco dubbio nove giri d'orologio più tardi.

49' - Cambio forzato per Inzaghi: Mkhitaryan non ce la fa, dentro Gagliardini.

51' - Gioco fermo: a terra c'è Pinamonti, che ha avuto la peggio in conseguenza di un contrasto con Bastoni in area.

51' - Tutto ok per Pinamonti che, pur dolorante, si è rialzato.

18.14 - Niente di grave per Mkhitaryan, sostituito in via precauzionale per una leggera lombalgia.

63' - GOL DI DZEKO, L'INTER LA SBLOCCA! Anticipo secco sulla trequarti di Bastoni, poi bravo a imbucare per Dzeko che questa volta non perdona Pegolo battendolo nel faccia a faccia.

70' - Non fa troppa strada il cambio di gioco di Barella: interviene di testa Tressoldi, in netto anticipo su Lukaku.

80' - Tressoldi si oppone per la seconda volta a Lukaku, che qui ci aveva provato col destro da posizione defilata in area. Corner per l'Inter.

83' - Altri cambi nell'Inter: Inzaghi manda in campo i giovani Zanotti e Carboni richiamando in panchina Barella e Lukaku.

85' - Darmian commette fallo su Thorstvedt, poi non nasconde di non essere d'accordo con la decisione arbitirale dando un pugno al pallone.

90' - Harroui si mette in proprio, e vedendo l'esito non è stata una grande idea: il suo tiro termina altissimo sopra la traversa.

94' - Non c'è più tempo, cala il sipario al Mapei Stadium! L'Inter chiude il 2022 battendo in amichevole il Sassuolo 1-0: di Dzeko il gol che vale la vittoria più che meritata. Da segnalare gli 83' giocati da Lukaku e la leggera lombalgia di Mkhitaryan che ha invitato Simone Inzaghi a toglierlo a titolo precauzionale a inizio secondo tempo.

Il gol di Edin Dzeko , in forma fisica invidiabile, gli 83 minuti messi nel motore da Romelu Lukaku e i ritorni in campo di Dumfries, D'Ambrosio e Correa: la fine dell'anno porta questi appunti sparsi a Simone Inzaghi , dopo la prova generale vinta col Sassuolo 1-0 in vista del big match contro il Napoli del 4 gennaio. Materiale per essere ottimisti in casa nerazzurra c'è, al netto del contrattempo occorso a Mkhitaryan a inizio secondo tempo: l'armeno è stato sostituito in via precauzionale per una leggera lombalgia, un infortunio che comunque non preoccupa.

42' - Preme forte l'Inter: terzo corner in pochi secondi. Anche questa volta non sfruttato, nonostante l'interessante sponda di Acerbi in area.

41' - Brivido per il Sassuolo! Cross tagliato in area da Calhanoglu, la palla attraversa lo specchio senza incontrare deviazioni.

41' - Altro calcio d'angolo per l'Inter, anche se Pinamonti non sembra d'accordissimo.

40' - L'Inter conquista un corner: Lukaku appoggia per Dimarco, il cui tiro viene sporcato oltre la linea di fondo.

39' - Rogerio da fuori! Ceide tocca per Rogerio che spara col mancino alto sopra la traversa.

38' - Sterzata improvvisa di Ceide, sgambettato da Skriniar al limite dell'area di rigore. Lo slovacco ha qualcosa da ridire ai compagni per come hanno difeso in questa situazione.

37' - Dimarco pizzicato in fuorigioco sul lancio di Calhanoglu: qui la posizione era nettamente irregolare.

36' - Matheus Henrique arriva come un treno nel contrasto con Dimarco, che resta a terra dolorante. Solo un richiamo per il brasiliano del Sassuolo, che avrebbe meritato l'ammonizione.

35' - Altro corner, il secondo consecutivo per i padroni di casa: l'ultimo tocco è stato di Bastoni.

35' - Secondo giro dalla bandierina per il Sassuolo: sul punto di battuta Traoré.

34' - Dzeko chiede troppo a Lukaku con un lancio in profondità decisamente fuori misura.

33' - Traoré è il ammonito del match: giallo meritato per il 23 neroverde, che ha abbattuto Barella, prima protagonista di un bello slalom vicino alla sua area.

33' - Rischia più di qualcosa Calhanoglu con un retropassaggio sul quale Acerbi, per fortuna del turco, non fa una piega allontanando con un rilancio.

30' - Non si sblocca il risultato al Mapei Stadium: Sassuolo-Inter ferma sullo 0-0 dopo mezzora.

29' - NON VALE IL GOL DI MKHITARYAN! L'armeno batte Pegolo dopo uno scatto sul filo del fuorigioco. Per l'assistente, l'ex Roma è partito oltre la linea, ma i dubbi vedendo il replay rimangono. Oggi, essendo un'amichevole, non c'è il Var, strumento che avrebbe spazzato via tutti i punti di domanda.

29' - Pinamonti mastica la conclusione dopo un flipper in area: Onana, protetto da due difensori, si sdraia e fa sua la palla senza problemi.

28' - Bellanova troppo irruento: netta la spinta ai danni di Rogerio, punizione sulla trequarti interista per il Sassuolo.

27' - Toljan è attento in copertura e legge bene la sventagliata di Barella che voleva premiare lo sganciamento sulla sinistra di Dimarco. Palla tra i guantoni di Pegolo.

26' - Cross dalla bandierina di Traoré troppo corto, Dzeko risolve tutto intercettando la palla all'altezza del primo palo.

25' - Possesso palla insistito del Sassuolo, alla fine Rogerio tenta il cross in area. Acerbi mura mandando in corner.

24' - Pinamonti trova la porta, ma il suo tiro è praticamente un retropassaggio che Onana deve raccogliere da terra.

23' - Dopo 23' sono già quattro le situazioni offensive costruite dall'Inter da appuntare sul taccuino: le conclusioni di Lukaku, Dzeko Dimarco, oltre all'occasione potenziale di 3' fa cestinata da Mkhitaryan.

22' - Calhanoglu dalla distanza! Conclusione imprecisa, la palla esce potente dal mancino del turco e si impenna sopra la traversa.

20' - L'INTER SPRECA CON MKHITARYAN! Fuga verso la porta di Pegolo dell'armeno, che entra in area e sbaglia un comodo suggerimento che avrebbe permesso a Lukaku di calciare a porta vuota.

19' - Barella si lamenta per il fischio di Maggioni, ma lo sgambetto del centrocampista sardo ai danni di Ceide è netto.

18' - Bellanova, dimenticato sul lato destro dai difensore del Sassuolo, tentenna troppo e si fa rimontare da Ceide. L'Inter però resta in attacco, costringendo gli avversari all'errore.

17' - Acerbi allunga il piede e ferma sul nascere l'inserimento in area di Frattesi, una specialità del centrocampista scuola Roma.

15' - Splendido lavoro difensivo di Calhanoglu, abile a destreggiarsi nel traffico dell'area interista evitando che la palla finisca a un avversario in agguato per concludere a rete.

14' - DIMARCO! Toljan svirgola il pallone messo in area da Calhanoglu, si intromette il canterano nerazzurro che schiaccia troppo la conclusione mandandola sui cartelloni pubblicitari.

13' - Rogerio, in netto vantaggio geografico, arriva prima sul pallone del velocissimo Bellanova.

12' - LUKAKU! Azione caparbia di Skriniar, che arriva al cross dal fondo per Big Rom, la cui girata di destro finisce a lato senza deviazioni.

10' - Non riesce il duetto tra Lukaku e Dzeko ai bordi dell'area neroverde. Il belga, finalmente coinvolto dai compagni, aveva provato la sponda per il compagno di reparto, poi anticipato.

9' - Ferrari si appoggia su Pegolo per allentare il pressing di Barella.

8' - Recupero palla di Barella viziato da un fallo: arriva un altro fischio contro l'Inter di Maggioni.

7' - Bellanova commette fallo in attacco in attacco, secondo Maggioni: rivedendo il replay, sembrava un normale spalla a spalla con Traoré, sorpreso dallo sganciamento dell'ex Cagliari fino all'area neroverde.

6' - Dimarco interrompe la comunicazione tra Pinamonti e Frattesi poco prima della trequarti nerazzurra.

5' - Pinamonti non riesce a intervenire col tacco sul traversone calibrato in area dalla sinistra. La palla attraversa tutto lo specchio di porta e poi viene recuperata dall'Inter.

3' - DZEKO! Il bosniaco promuove l'azione con una sponda per Barella e poi la conclude con poca accuratezza calciando in bocca a Pegolo, sprecando un bel servizio di Dimarco in area.

2' - Lancio sbilenco di Barella: palla direttamente in fallo laterale.

2' - Riconquista palla l'Inter, che ora la manovra con i suoi difensori.

1' - Inzaghi subito attivo in panchina a dare le prime indicazioni ai suoi.

1' - E' il Sassuolo, oggi nel tradizionale neroverde, a dare il primo giro al pallone del match. L'Inter veste la maglia bianca con la stampa del planisfero in colore light acqua.

17.01 - Fischio d'inizio al Mapei Stadium, comincia in questo momento Sassuolo-Inter!

16.59 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

16.58 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo di gioco del Mapei Stadium preceduti dalla terna arbitrale.

16.56 - Scambio di targhe commemorative tra Marotta e Carnevali a pochi minuti dal fischio d'inizio. Gli ad di Inter e Sassuolo, amici di lunga data, poi si abbracciano davanti ai fotografi.

16.40 - La direzione dell'incontro amichevole è stata affidata a Lorenzo Maggioni, assistito da Saccenti e Marchi. Prontera veste i panni del quarto ufficiale.

16.30 - Quella di stasera è la quinta amichevole dell'Inter in previsione della seconda parte di stagione: il bilancio recita tre vittorie (6-1 al Gzira United, 4-0 vs Red Bull Salisburgo 4-0, 2-0 alla Reggina) e un pari, l'1-1 sul campo del Betis Siviglia.

16.15 - Ultimo appuntamento del 2022 per l'Inter, che in casa del Sassuolo farà le prove generali in vista della ripresa del campionato fissata per il 4 gennaio, quando a San Siro si presenterà il Napoli capolista. Senza Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij, Simone Inzaghi punta su Acerbi in difesa e affida le chiavi del centrocampo a Calhanoglu; la novità di formazione rispetto alle indicazioni della vigilia è sulla corsia destra, dove agirà Bellanova e non Dumfries che va in pachina. In attacco, come già successo nel test amichevole contro la Reggina, largo alla coppia Dzeko-Lukaku.

16.10 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

SASSUOLO: (4-3-3) Pegolo; Toljan, Tressoldi, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Henrique, Traorè; Defrel, Pinamonti, Ceide. A disposizione: Zacchi, Russo, Marchizza, Ayhan, Harroui, Alvarez, Obiang, Antiste, Romagna, D'Andrea, Thorstvedt, Kyriakopoulos. Allenatore: Alessio Dionisi.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Bellanova, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lukaku. A disposizione: Handanovic, Brazao, Dumfries, Gagliardini, Gosens, Correa, Asllani, D'Ambrosio, Darmian, Curatolo, Carboni, Zanotti, Fontanarosa, Stankovic. Allenatore: Simone Inzaghi.