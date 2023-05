Stati Uniti come opzione prediletta? Sembrava fatta la scelta dell'Inter per il prossimo precampionato. Da qualche mese la società nerazzurra, invece, sta variando i programmi per l'estate e il cambio di destinazione adesso appare sempre più probabile. Lo rivela Gazzetta.it, spiegando che non sono stati trovati spazi interessanti in ottica mercato commerciale.

Considerando la contemporaneità del Soccer Champions Tour e della Leagues Cup 2023, a livello di infrastrutture sarebbe assai complicato trovare degli impianti in cui poter giocare. Ecco perché al vaglio ci sarebbe una nuova destinazione, il Giappone, le cui quotazioni sono in netto rialzo rispetto a quelle degli Usa. Nei prossimi giorni, comunque, ci saranno senz'altro novità in merito e ogni contingenza prospettica verrà sicuramente chiarita.