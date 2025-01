Dopo un primo tempo dominato, l'Inter recita sulla falsariga dei primi 45 minuti un secondo tempo solido, maestoso e allo stesso tempo frizzante e alle due reti della prima frazione di gioco ne aggiunge altrettante con il gol del capitano Alexiou che gioisce dopo un gran colpo di testa su calcio d'angolo servito da Zanchetta e cala un tris che a poco più di dieci minuti dalla fine Topalovic trasforma in poker. Lo sloveno segna una doppietta personale e si guadagna una cascata di applausi e un commosso abbraccio con Zanchetta al momento del cambio. Niente da fare per il Genoa che trova forza e orgoglio nel finale suonando un debole squillo con Dorgu che Taho silenzia con una presa facile, riuscendo a dare il contributo personale ad una gara giocata quasi esclusivamente a trazione anteriore. Vince di forza l'Inter di Zanchetta, ora a pari punti con la Roma.

---------

TABELLINO

Marcatori: 7', 80' Topalovic (I), 14' Venturini (I), 54' Alexiou (I).

INTER (4-3-3): 12 Taho; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 17 Motta (19 Della Mora 63'); 16 Venturini, 4 Zanchetta (22 Tigani 80'), 29 Topalovic (33 Cerpelletti 80'); 30 De Pieri, 9 Lavelli (11 Spinacce, 63'), 18 Mosconi (27 Pinotti 60').

A disposizione: 32 Michielan, 6 Maye, 15 Perez, 26 Garonetti, 28 Romano, 35 Putsen.

Allenatore: Andrea Zanchetta

GENOA (3-4-3): 1 Lysionok; 72 Arata (16 Contarini 46'), 15 Ferroni, 4 Barbini (13 Klisys 46'), 3 Meconi; 36 Arboscello (28 Pinto 63'), 8 Rossi (30 Pagliari 80'), 73 Grossi; 71 Carbone; 9 Nuredini, 17 Papastylianou (19 Dorgu 46').

A disposizione: 27 Magalotti, 14 Fazio, 24 Mendolia, 29 Doucoure, 37 Colonnese, 45 Deseri.

Allenatore: Jacopo Sbravati

Ammoniti: Barbini (G), Arboscello (G), Rossi (G).

Arbitro: Milone

Assistenti: Cardona-Marchese

-----------------

LIVE

INTER-GENOA 4-0 (Topalovic 7'; 78'; Venturini 14'; Alexiou 53')

93' - Non c'è più tempo al Konami Centre: Milone fischia tre volte e manda le squadre sotto la doccia. L'Inter batte il Genoa per 4-0 e porta a casa altri tre fondamentali punti.

91' - Taho porta a casa la pagnotta: dopo 91 minuti da spettatore non pagante esibisce un gran riflesso sulla conclusione ravvicinata di Dorgu.

90' - Il team manager Riccardo Gatto segnala i tre minuti di recupero concessi dal direttore di gara.

90' - Dopo qualche momento di apprensione, rientra in campo l'11 di Zanchetta.

86' - Rimane a terra Spinaccé. Necessario l'intervento dello staff medico e l'uscita dal campo.

80' - Cambio anche per il Genoa: Pajari subentra a Rossi.

79' - Doppio cambio per l'Inter: fuori proprio l'autore del gol Topalovic che cede il posto a Tigani. Fuori anche Zanchetta, al suo posto Cerpelletti. Meraviglioso l'abbraccio tra il mister e il 29 nerazzurro al momento del cambio.

GOL DI TOPALOVIC: Spinaccè riceve palla in posizione defilata in area e allora decide di mettere in mezzo dove Pinotti inganna il marcatore con un velo a favorire l'inserimento a tutto gas di Topalovic che calcia di prima intenzione infilando il pallone in rete per la quarta volta e trovando la doppietta personale.

78' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTER: TOPALOVIC CALA IL POKER e sottoscrive una doppietta personale.

77' - Momento di nervosismo per la squadra ligure che non riesce a trovare grandi spunti per impensierire l'Inter e fatica a contenerla: sale il numero di falli, Deseri trattiene Pinotti, punzione per l'Inter.

74' - Rossi stende De Pieri e Milone estrae il giallo.

73' - Altra punizione interessante a favore dell'Inter: questa volta Topalovic, alla battuta, spedisce alto sopra la traversa e non impensierisce nessuno.

71' - Fallo subito da Aidoo e punizione a favore dell'Inter battuta da Zanchetta ben respinta dalla difesa rossoblu

63' - Doppio cambio per l'Inter: escono Lavelli e Motta a favore di Spinaccé e Della Mora.

62' - Cambia pure Sbravati: esce Arboscello, prende il suo posto Pinto.

61' - Primo cambio per l'Inter: fuori Mosconi, al suo posto Pinotti.

59' - Buona azione manovrata della squadra ospite che finisce con un buon tentativo dalla distanza ma che finisce alto sopra la traversa della porta di Taho: Inter che riparte da calcio dal fondo.

Il GOL DI ALEXIOU: Zanchetta dalla bandierina destra mette in mezzo un ottimo pallone sul quale di testa colpisce di forza il capitano nerazzurro: l'Inter cala il tris.

53' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOL del CAPITANOOOOOOOOO! TROVA LA RETE ANCHE ALEXIOU: 3-0 Inter.

53' - Corner per l'Inter: alla battuta va Zanchetta.

50' - Altra grandissima occasione sfumata per De Pieri che riceve palla in corsa verso la porta, ma ben marcato da due avversari non riesce a colpire.

47' - Cosa si è divorato Giacomo De Pieri! Il 30 interista riceve uno splendido cross morbido dalla sinistra, ma ad un passo dall'estremo difensore avversario e libero da marcature, calcia alto sopra la traversa.

47' - Prima punizione a favore dell'Inter: Alexiou guadagna calcio di punizione. Azione che riparte da Taho

46' - Secondo tempo che riparte con la palla tra i piedi dei nerazzurri e con un triplo cambio per il Genoa: fuori Contarini, Barbini e Papastylianou; prendono il loro posto Arata, Klisys, Dorgu.

46' - Parte il secondo tempo di Inter-Genoa.

----

Fa tutto la squadra di Zanchetta nel primo tempo di Inter-Genoa, frazione di gara recitata da un solo protagonista. Partono subito forte i padroni di casa che dopo un più che buono approccio al match ed essere andati vicini al vantaggio con Topalovic, trovano il vantaggio proprio con lo sloveno che da punizione segna un gran gol. Qualche minuto dopo Venturini trova il gol del raddoppio ed è copione nerazzurro fino al finale, quando i rossoblu trovano un imbucata verso la porta interista con Nuredini, ma c'è fallo precedente alla rete e il gol viene annullato. Inter meritatamente avanti.

46' - Non c'è più tempo: Milone manda tutti a riposo.

46' - Dormita della difesa dell'Inter, palla che finisce sui piedi di Nuredini che trova il gol del 2-1 dal limite dell'area, ma la rete viene annullata: Milone aveva fischiato fallo per un precedente fallo a favore dei padroni di casa. Risultato che resta sul 2-0.

45' - Milone concede un minuto di recupero: si giocherà fino al 46esimo.

39' - Tentativo di rovesciata di De Pieri su un traversone ben servito dalla sinistra da Motta, ma il classe 2005 non colpisce bene e il pallone si perde sul fondo.

35' - Azione già ribaltata: nerazzurri galoppanti sulla corsia destra con Giacomo De Pieri in piena accelerata, ma il 30 interista trova ancora un resiliente Arboscello che lo ferma fallosamente.

35' - Lavelli colpisce Barbini sulle caviglie, l'arbitro ferma il gioco e riparte una timida manovra del Genoa.

32' - Trattenuta vistosa di Arboscello su Topalovic: l'Inter guadagna punizione, Milone non estrae nessun cartellino, limitandosi al richiamo verbale.

31' - Scontro di gioco tra Re Cecconi e Rossi. Il difensore nerazzurro resta per qualche attimo a terra.

27' - Buon intervento in uscita di Taho che difende bene la porta su un lancio lungo del Genoa.

23' - Primo giallo del match anche per l'Inter: Zanchetta falcia Carbone e si prende meritatatamente l'ammonizione. Punizione a favore della squadra ospite.

GOL DI VENTURINI - Mosconi punta ancora una volta l'area, trovando il passaggio Venturini, che approfitta della dormita della difesa rossoblu e punisce Lysionik.

14' - GOOOOOOOOOOOL DI VENTURIIINIIIIII!!

GOL DI TOPALOVIC: Il centrocampista sloveno si prende la standing ovation del Konami Centre con un cioccolatino calciato con precisione e forza che non lasciano scampo a Lysionok.

7' - GOOOOOOL DELL'INTER: TOPALOVIC porta in vantaggio i nerazzurri.

7' - Va Topalovic alla battuta.

6' - Fallo ai danni dell'Inter: Barbini trattiene Mosconi in corsa verso a rete, e si prende il primo giallo della partita oltre che regalare punizione ai nerazzurri da ottima posizione.

3' - Parte forte l'Inter che trova la prima occasione del match con Topalovic. Ma la palla finisce alta

13.02 - Primo pallone battuto dal Genoa.

13.00 - Milone mette il fischietto in bocca: si comincia!

12.59 - Le squadre entrano in campo in questo momento

