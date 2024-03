Sono elettriche, le serate di Champions League. La cornice costantemente in bilico, il ritrovo fuori dal Wanda Metropolitano per il corteo dei cuori nerazzurri in giro per Madrid. Il clima caliente di un'atmosfera caldissima. Dinamismo, all'ordine del minuto. Coreografie da brividi, una pressione progressiva che sale come un climax ascendente. Atletico-Inter è subito incentrata sull'aggressività incessante dell'appuntamento. Sistema 1, sistema 2, attivazione di impulso e calcolo, di cuore e razionalità. Partite che si preparano da sole, modus operandi funzionale alla verticalità. Lo stadio spinge fortissimo per i colchoneros. Il giusto mezzo. Avete presente quella virtù che indica il punto di equilibrio tra due poli opposti? Un lungo esercizio di volontà, desiderio e talento puro. Prima d'ogni cosa, però, c'è l'autocontrollo razionale, impregnato di passioni monitorate con una complessa valutazione dal faro interista. Ma è battaglia nuda e cruda sin dal calcio d'avvio perché i biancorossi spingoo sull'acceleratore, con Lino che impegna Sommer alla parata con il tiro in diagonale. Attivismo etlettico, si gioca a viso aperto e nessuno specula. Non importa chi sei o cosa fai, quando entri nei cerchi della Champions occorre sempre essere attenti e proiettati all'attacco.

CI SI GIOCA TUTTO IN POCHI ISTANTI. Si gioca a viso aperto, dicevamo. La risoluzione della concretezza. Il profluvio di qualità persiste, ma talora vale la pena correre un pericolo. Ebbene sì, l'Inter naviga negli spazi e costruisce con intensità e dinamismo. Qualche errore posizionale, forse dovuto alla tensione, e anche alla qualità degli avversari. Quando l'Inter s'accende tra le linee per l'Atleti diventa molto pericoloso il contrasto a viso aperto. Sin dai primi istanti il comando è bi-direzionale. L'universo dei vortici, che ricadono sempre lì, d'altronde non si può sempre brillare. Fare di necessità virtù è il punto prominente, quello di svolta (il turning point) delle grandi squadre. Restare in quella terra di mezzo è la categoria della proiezione. Proiezione che è arte quando si collegano le traiettorie dei passaggi. Per i nerazzurri solitamente appare noioso restare lì dietro in incognito, asserragliati nello studio comprensivo dei colpi d'autore. Si sa, il Superuomo non vaga nell'indefinito, occupa terreni gerbidi, oscuri boschi, s'arrangia in mezzo alle storture. E allora sganciamento dai blocchi: Bastoni per Barella, quella catena di sinistra contingente, Dimarco a centro-area trafigge Oblak spezzando l'equilibio. La differenza del vantaggio, che dura poco, perché Griezmann raccoglie un rimpallo e deposita nel sacco alle spalle di Sommer, pareggiando i conti. La sospensione della qualità: fa sempre la differenza. Puntualmente, precisamente. È sempre una questione di attimi, di istanti, tutti da esplorare.

L'INERZIA DELLE CONTINGENZE EUROPEE. Benedetti episodi, sono sempre quelli a tratteggiare l'identità della Champions League. Il ritmo è una parvenza dello spazio, da divorare per colpire nel migliore dei modi. La caparbietà di tenere il risultato è altissima. Ma il precario equilibrio corre sempre su quel filo che è pronto a spezzarsi, da una parte all'altra. I sensi di corrispondenza di chi fornisce i contributi eccellenti alla causa nerazzurra. Tutti sono determinati al massimo per lottare su tutti i palloni, così Depay entra e decide di mutare l'inerzia delle contingenze negli spazi. In una gara a eliminazione diretta i dettagli fanno sempre e comunque la differenza. L'olandese prima spacca il palo, poi s'infila in mezzo alla linea difensiva interista e trafigge Sommer con un diagonale vincente. Allora ogni considerazione viene rimandata ai supplementari, anche se nel finale dei regolamentari Riquelme spreca una chance davvero ghiottissima, perché Griezmann gli aveva servito su un piatto d'argento la possibilità del vantaggio e della qualificazione. L'appannamento non è concesso, ma sussiste sempre. Assalti confusionari, ma tocca anche sapersi difendere. Solidità, compattezza e forza energica del collettivo quando la tensione ti divora ogni istante che passa. I rigori sono una lotteria, l'Inter ne sbaglia troppi. La battaglia la vince l'Atletico. L'Inter esce amaramente dalla Champions.