Il progetto per la ristrutturazione dello stadio di San Siro presentato dallo studio Arco Associati ha superato quest'oggi un primo ostacolo: ha infatti ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza, come spiegato ai microfoni di Open dall'architetto Giulio Fenyves: "Hanno apprezzato il progetto. Ho sempre espresso un parere contrario alla demolizione del Meazza. Questo progetto è pensato innanzitutto come una risposta della città di Milano". La Soprintendenza si è espressa favorevolmente perché nelle intenzioni dello studio c'è la volontà di mantenere il 95% delle attuali strutture per la realizzazione di uno stadio da 75mila posti con alcune novità come la creazione di un nuovo anello da 5mila posti e la costruzione di due torri adiacenti all'impianto, destinate alle attività del club. Il costo si aggirerebbe sui 300 milioni di euro, che comprendono sia la ristrutturazione interna sia il ripensamento dell’area esterna limitrofa.

Secondo Fenyves, il sindaco di Milano Beppe Sala "è rimasto colpito e contento. Il progetto viene dalle opposizioni ma è stato ben accolto anche dalla maggioranza. Per questo ci è stato chiesto di portarlo avanti". L’architetto spiega di non essere in contatto direttamente con le squadre, ma rivela che l’Inter potrebbe essere la più prossima a considerare il progetto. Dichiarazione che però trova la smentita del club nerazzurro, interpellato sempre dalla testata Open: "Noi di questo progetto non sappiamo niente. Non siamo stati contattati da nessuno. Per fare un progetto serio è imprescindibile coinvolgere le squadre, altrimenti resta solo un pourparler. Il nostro obiettivo numero uno resta lo stadio a Rozzano".

