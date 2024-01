Momento magico per Lautaro Martinez, che lunedì sera ha guidato l'Inter alla vittoria della Supercoppa italiana sollevando nel cielo di Riyadh il primo trofeo da capitano nerazzurro. Con l'auspicio di tutto l'ambiente che sia uno dei tanti da qui ai prossimi anni, anche grazie a un rinnovo che tarda ad arrivare ma che non sembra essere in discussione, come sottolineato dal suo agente Alejandro Camano: "Lautaro è a livelli altissimi, poi trovare un accordo non è facile perché ci sono tanti aspetti di cui discutere. Oggi non c’è ancora un accordo reale - le sue parole in esclusiva a Radio Sportiva -. Siamo tranquilli e parliamo con l’Inter con costanza, ora l’importante è la squadra, il momento, e lui è felice. Lautaro è arrivato che era un ragazzo ed cresciuto tanto, oggi è un giocatore fatto e finito. E' il capitano, ha due anni e mezzo di contratto, c’è tanto tempo per parlare, però trattiamo; oggi il focus è sulla serie A e sulla Champions. Sono vicine le idee, per adesso non c’è un accordo e lavoriamo per questo".

Nel corso della chiacchierata, il procuratore ha avuto modo anche di esaltare ulteriormente il suo assistito mettendolo nell'élite dei bomber europei: "Lautaro è importante nel calcio italiano ed europeo, oggi credo che con Haaland siano i migliori due centravanti del vecchio continente: lui è migliorando tanto come l'Inter, che è la seconda squadra d’Europa con un livello calcistico incredibile. Siamo molto felici".

