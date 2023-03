"Stiamo parlando, non abbiamo fissato una deadline ma devo essere onesto e dico che non c'è pressione. Ci saranno altri incontri, senza fretta: Calha è felice, è contento di come gioca, di come sta all'Inter". Parole e musica di Gordon Stipic, agente di Hakan Calhanoglu intervistato dai colleghi di TMW sul rinnovo del centrocampista turco: "Si sente benissimo, ha un ruolo importante ed è felice. A marzo ci vedremo, ci sentiremo e ne parleremo ancora", assicura il procuratore dell'ex Milan, che nella chiosa della chiacchierata ribadisce che Calha "è molto felice di come stanno andando le cose".