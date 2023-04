Un vizio di forma da dodici minuti: questa è la base dell'accoglimento del ricorso della Juventus per la cancellazione del provvedmento di chiusura della Curva Sud dell'Allianz Stadium a seguito dei cori razzisti contro Romelu Lukaku nel corso della sfida contro l'Inter di Coppa Italia. La Corte d'Appello Federale ha infatti proceduto notando che la Procura FIGC ha inviato la mail con la ratifica della chiusura alle ore 14.12, dodici minuti dopo il termine perentorio per la presentazione della richiesta; non esattamente, quindi, per premiare la collaborazione della società bianconera come da narrazione. La Procura viene inoltre ammonita a sua volta per non aver asserito motivazioni plausibili circa l'impedimento che ha portato al ritardo nell'invio.

Questo è quanto si legge nel comunicato della FIGC (Consultabile per intero cliccando qui):

"Il termine indicato quindi dall’art. 62, comma 1, CGS (le ore 14:00 del giorno feriale successivo alla gara) per la trasmissione al Giudice Sportivo dei vari rapporti, inclusi quelli della Procura federale, è perentorio (cosi come tutti gli altri termini contenuti nel Titolo I, artt. 44-62 CGS, non indicati espressamente come ordinatori). La trasmissione del rapporto della Procura federale, sulla cui sola base si è fondata la pronuncia del Giudice Sportivo qui impugnata, è avvenuta alle ore 14.12 del giorno feriale successivo alla gara Juventus-Internazionale e quindi oltre il termine (perentorio) delle ore 14.00 di cui all’art. 62, comma 1, CGS. Questa Corte ritiene poi che i motivi della tardiva trasmissione, rappresentati dalla Procura federale in sede di discussione, non costituiscano un impedimento oggettivo ed assoluto tale da giustificare il mancato rispetto del termine perentorio fissato dal Codice.

Non è stata infatti prodotta alcuna prova dei problemi di trasmissione asseritamente incontrati dal collaboratore della Procura nelle due ore precedenti l’invio del Rapporto, né è stato provato in alcun modo un suo legittimo impedimento nel superare tali asseriti problemi. La stessa relazione tecnica prodotta dalla Procura federale (“Verifica informatica sulla mancata consegna di una mail”) non è infatti idonea a dimostrare l’oggettività e l’assolutezza di tali asseriti impedimenti, limitandosi a fornire delle plausibili spiegazioni alla mancata consegna di un messaggio email. La Procura avrebbe potuto - e dovuto - produrre prove a suffragio di quanto affermato al momento stesso della (tardiva) trasmissione, in grado di giustificare il mancato rispetto del termine decadenziale dell’art. 62, comma 1, CGS. Per tutti questi motivi, la Relazione della Procura federale trasmessa al Giudice Sportivo relativamente ai cori di discriminazione raziale occorsi durante la gara Juventus/Internazionale del 04.04.2023 non può essere utilizzata.



Essendo stata la sanzione impugnata comminata dal Giudice Sportivo sulla sola base di tale relazione, e non essendoci alcuna traccia dei fatti contestati negli altri atti ufficiali della gara (a partire dal rapporto del Direttore di Gara), il ricorso va accolto e la sanzione annullata. Ogni altro motivo di gravame è assorbito. In conclusione, si accoglie il reclamo, disponendo l’annullamento della sanzione. P.Q.M. Accoglie il reclamo e, in riforma della decisione impugnata, annulla la sanzione irrogata".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!