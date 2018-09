Intervistato in esclusiva da Sky Sport, Joao Mario parla del suo rapporto deteriorato con il popolo interista, affermando di voler provare a ricucire lo strappo: "Il mio pensiero adesso è cambiare i fischi in applausi, è sempre difficile quando i tuoi tifosi ti fischiano ma riesco a capire anche il perché - ha spiegato il centrocampista portoghese -. Credo che ci sia un problema di linguaggio del corpo, ogni tanto sembra che non ci sono (in campo ndr): è una cosa che devo migliorare perché ho la volontà di fare bene. Devo dare il massimo perché non ci sono scuse per gli atteggiamenti: sono quelli che devono cambiare".

Sul suo spazio nella fila dell'Inter in questa stagione, Joao Mario aggiunge: "Sono tranquillo, sto lavorando bene e sono a disposizione di mister Spalletti. Aspetto un'opportunità per aiutare la squadra. Sono rimasto qua, conosco l'allenatore, i giocatori e il club, non ci sono problemi e la cosa più importante adesso è raggiungere il massimo della forma per dare il mio contributo".

L'ex Sporting Lisbona ha chiarito il suo punto di vista sulle polemiche nate dopo l'intervista rilasciata qualche tempo fa, nella quale diceva di non voler più ritornare a Milano: "Quando ho parlato dei problemi della mia esperienza all'Inter, sono stato male interpretato da chi mi ha intervistato. Non è stato facile il mio primo anno all'Inter, era il primo fuori dal Portogallo e in quella stagione la squadra ha cambiato tanto".

A fine intervista, JM parla della decisione di lasciare Milano in prestito per accasarsi al West Ham: "Quando lo scorso inverno ho scelto di andare via è solo perché non volevo rischiare di perdere il Mondiale, non perché c'erano stati dei problemi nei rapporti con il mister o i compagni. Ora sono più maturo rispetto a quando sono arrivato, ho un bellissimo rapporto con il gruppo dal primo giorno, in particolare Miranda, D'Ambrosio, Handanovic e Perisic mi hanno aiutato tanto nell'inserimento. Mi sto allenando bene e cerco di farmi trovare pronto per dare la miglior risposta possibile quando verrò chiamato in causa".

VIDEO - 20/09/2006 - FANTASTICO CRESPO, L'INTER ESPUGNA L'OLIMPICO