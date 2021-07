Joao Mario-Inter, incontro in sede: il portoghese firma la risoluzione

Il centrocampista, il suo agente Pastorello e i dirigenti nerazzurri hanno definito gli ultimi aspetti del trasferimento al Benfica

Joao Mario è sempre più vicino all'addio all'Inter. Come riferisce Gianlucadimarzio.com, è appena terminato l'incontro in sede tra il giocatore portoghese, il suo agente Federico Pastorello e i dirigenti nerazzurri per firmare la risoluzione del contratto e definire gli ultimi aspetti del suo trasferimento al Benfica.