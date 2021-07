Joao Mario saluta l’Inter: “Grazie mille, in bocca al lupo per il futuro”

Il portoghese manda un messaggio al suo ex club dopo la risoluzione del contratto

Atterrato all'aeroporto di Tires intorno alle 19 con un volo proveniente da Milano, dove oggi si è recato per risolvere il suo contratto con l'Inter , Joao Mario ha dribblato le domande dei cronisti che gli chiedevano conferme sul suo trasferimento ormai scritto al Benfica : " Non posso parlare" , ha tagliato corto il centrocampista portoghese, prima di salire in macchina e proseguire.

Poco dopo, il giocatore ha preso in mano il cellulare per dedicare un messaggio al suo ex club su Twitter: "Grazie mille Inter, in bocca al lupo per il futuro", ha scritto. Allegando la foto della sua prima volta a San Siro.