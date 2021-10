Jacobs: “Pif-Suning, discorsi non avanzati: gli ostacoli rimangono. C’è un aspetto da considerare”

L'opinione su Twitter di uno dei maggiori esperti sulle vicende del fondo arabo

Tra i giornalisti che nel recente passato hanno scritto e parlato del possibile affare Pif-Inter c'è Ben Jacobs, firma importante nel mondo dello sport con particolare interesse per la zona mediorientale. "In molti mi chiedono di Pif e Inter - scrive su Twitter - Le discussioni con Suning non sono nuove. Quando sono iniziate, l'intento di Pif era un investimento di minoranza e le parti ne hanno parlato diverse volte. La valutazione di Suning era di un miliardo e non è cambiata. La Serie A ha un grande appeal per Pif. E l'Arabia ospiterà la Supercoppa Italiana. Ma come ho detto una vendita non è certa e le discussioni non sono particolarmente avanzate. Gli ostacoli che hanno fermato le trattative prima rimangono: il prezzo, la riluttanza di Zhang a vendere e il debito dell'Inter. Le parti stanno parlando ancora. Suning aveva davvero bisogno dei soldi della Superlega e senza quelli potrebbe essere più morbida sulla vendita. Ma ad oggi non c'è alcun accordo. Le discussioni suggeriscono che Pif potrebbe investire in più club. Un altro punto chiave: le parti hanno parlato a metà settembre, quando Pif non aveva le idee chiare sull'acquisto del Newcastle. Questo dimostra l'inaspettata velocità con cui le cose possono cambiare dopo che è sparito il problema BeIn/pirateria. Molte cose sono cambiate nell'ultimo mese".