Vantaggio importante, sicuramente non decisivo ma importante. L'Inter chiude il primo round di questa semifinale di Champions League con un prezioso vantaggio di due reti e fa un passo in avanti verso la finale di Istanbul. Finisce 2-0 un derby particolarmente intenso, che la squadra di Simone Inzaghi è brava a indirizzare con due gol nel breve volgere di tre minuti con Edin Dzeko prima ed Henrikh Mkhitaryan, rischiando anche di dilagare negli istanti successivi per poi gestire le folate degli avversari che a parte un palo colpito da Sandro Tonali non riescono a creare seri pericoli per André Onana. L'Inter festeggia un colpo importante, ma fra sei giorni ci sarà il secondo round e sarà lì che dovrà chiudere i conti per staccare il pass per la Turchia.

IL TABELLINO

MILAN-INTER 0-2

MARCATORI: 8' Dzeko, 11' Mkhitaryan

MILAN: 16 Maignan; 2 Calabria (82' 20 Kalulu), 24 Kjaer (59' 28 Thiaw), 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 33 Krunic, 8 Tonali; 10 Brahim Diaz (82' 32 Pobega), 4 Bennacer (18' 30 Messias), 56 Saelemaekers (59' 27 Origi); 9 Giroud.

In panchina: 83 Mirante, 92 Nava, 5 Ballo-Touré, 12 Rebić, 46 Gabbia, 90 De Ketelaere.



Allenatore: Stefano Pioli

INTER: 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu (78' 5 Gagliardini), 22 Mkhitaryan (63' 77 Brozovic), 32 Dimarco (70' 6 De Vrij); 9 Dzeko (70' 90 Lukaku), 10 Lautaro Martinez (78' 11 Correa).

In panchina: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 8 Gosens, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D'Ambrosio, 46 Zanotti.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Gil Manzano. Assistenti: Barbero - Nevado. Quarto uomo: Sanchez. VAR: Martinez Munuera. Assistente VAR: Hernandez

Note

Spettatori: 75.532. Incasso: 10.461.000 euro

Ammoniti: Krunic (M), Mkhitaryan (I), Tomori

Corner: 2-4

Recupero: 1°T 4', 2°T 4'.

RIVIVI IL LIVE

95' - ED E' FINITA!!! L'INTER SI AGGIUDICA IL PRIMO ROUND DI QUESTA SEMIFINALE SUPERANDO IL MILAN 2-0!!!

94' - Scaduto il recupero, l'arbitro allunga.

93' - Gagliardini colpito alla testa, Gil Manzano ferma il gioco.

92' - Pobega prova di prima intenzione, Onana controlla il pallone poi si accuccia per prendere tempo.

91' - Saranno quattro i minuti di recupero anche per il secondo tempo.

90' - Cross di Brozovic molto lento, facile per Maignan leggere la traiettoria e bloccare in presa alta.

88' - Bravo Dumfries a mettersi tra pallone e Origi, prendendo fallo dall'ex Liverpool.

87' - Colpo duro su Bastoni che resta dolorante qualche istante a terra, poi si rialza.

85' - Conclusione di Theo Hernandez completamente da dimenticare, palla fuori.

84' - Punizione interessante per il Milan.

83' - Pallone invitante di Barella per Gagliardini che però si dimentica di tirare in porta con tutto lo specchio libero e viene anticipato.

82' - Nel Milan, Pobega e Kalulu rilevano Diaz e Calabria.

81' - Messias si accentra e tira, Darmian ci mette il piede e smorza la conclusione controllata da Onana.

78' - Esce Calhanoglu, colpito da un problema muscolare, tra i fischi e gli insulti dei milanisti: in campo Gagliardini. Dentro anche Correa per Lautaro.

75' - A terra Bastoni, colpito durante l'occasione del corner da Krunic con un pugnetto...

74' - Grande azione di fisico di Lukaku, palla in mezzo respinta dalla difesa. Sugli sviluppi, Darmian prende un corner su deviazione di Thiaw.

73' - Theo Hernandez crossa, Onana legge la traiettoria e blocca.

70' - Arrivano i cambi: De Vrij e Lukaku per Dimarco e Dzeko. Cartellino giallo per Tomori.

68' - Sortita improvvisa di Acerbi che calcia dalla distanza, Maignan blocca.

68' - A bordocampo Lukaku e De Vrij, pronti all'ingresso in campo.

66' - Nerazzurri chiusi dall'iniziativa del Milan, i rossoneri ora sono in fiducia.

63' - Palo di Tonali! Azione orchestrata da Origi, passaggio per Giroud che appoggia per il centrocampista che parte di potenza e prende la base del palo di destra con una sporcata di Bastoni non rilevata da Gil Manzano.

63' - Sostituzione anche per l'Inter: fuori Mkhitaryan, in campo Brozovic.

61' - Dimarco compie una grande diagonale e anticipa Krunic che si era involato in avanti. Poi c'è fallo di Giroud su Mkhitaryan.

59' - Doppio cambo per Pioli: Origi e Thiaw entrano al posto di Saelemakers e Kjaer.

58' - Cross di Saelemakers troppo su Onana che blocca.

57' - Bel suggerimento di Dzeko per Lautaro che salta Theo Hernandez ma si allunga la palla consentendo il recupero di Kjaer.

56' - Tiro sballato dalla distanza di Tonali, palla ampiamente fuori.

53' - Maignan toglie a Dzeko il gol del 3-0! Bastoni arriva da solo a ridosso dell'area e serve il bosniaco, che non controlla benissimo ma trova la conclusione deviata in corner dal francese.

53' - Recrimina Lautaro per un blocco di Tomori giudicato legittimo da Gil Manzano.

51' - Tonali salta Dimarco e lancia Messias, che in campo aperto calcia mandando fuori.

49' - Brahim Diaz! Primo tiro nello specchio del Milan da parte dello spagnolo che non inquadra la porta dalla distanza.

48' - Problemi per Dumfries che ha preso una gomitata da Giroud. L'olandese si rialza e si chiarisce col francese.

47' - Brahim Diaz prende fallo da Mkhitaryan e ringrazia l'arbitro con un applauso.

-----

22.06 - Sarà del Milan il primo pallone del secondo tempo: PARTITI!

22.05 - Inter che rientra in campo per la ripresa, seguita poco dopo dal Milan.

22.02 - Sono 75.532 gli spettatori al Meazza per il match di questa sera. Nuovo record di incasso con 10.461 milioni di euro.

-----

50' pt - Finisce qui il primo tempo: Inter in vantaggio al riposo per 2-0 sul Milan. Alla fine, c'è stata l'ammonizione per Mkhitaryan.

49' pt - Cross pericoloso di Messias, palla che sguscia attraversando l'area prima di finire fuori.

47' pt - Barella crede nel pallone rimpallato da Dzeko, Krunic lo spinge di mestiere mandando fuori l'avversario con la sfera annessa.

46' pt - Conclusione impossibile per Giroud, servito da Saelemakers: palla fuori.

46' pt - Fallo su Saelemakers di Mkhitaryan, Krunic reclama il giallo per l'armeno ma viene ammonito lui.

46' pt - Iniziano i quattro minuti di recupero.

45' - Slalom gigante di Saelemakers che salta due difensori ma viene fermato da Dumfries.

43' - Bella palla per Giroud che al momento di calciare svirgola. Poi Bastoni guadagna fallo.

42' - Brahim Diaz salta Darmian, bravo Acerbi ad arrivare in aiuto del compagno.

39' - Theo Hernandez in modo brusco su Dumfries, Gil Manzano fischia con Lautaro che reclama il giallo.

38' - Mkhitaryan di mestiere ferma Brahim Diaz negando un contropiede al Milan. Per Gil Manzano non c'è fallo, lo spagnolo si dispera.

35' - Dimarco in mezzo, Dumfries non ci arriva per poco.

34' - Inter che torna in avanti: conclusione di Dimarco rimpallata che finisce a Lautaro. Controllo e tiro dell'argentino, palla alta.

33' - Gil Manzano dopo on field review cambia la decisione: niente rigore, tolto anche il giallo a Kjaer.

32' - Attenzione, Gil Manzano va al VAR per una verifica...

31' - Calcio di rigore per l'Inter: Kjaer affossa Lautaro in area dopo che il Toro era andato via a Tomori, il danese viene ammonito.

30' - Squillo Milan: bella giocata sulla destra con colpo di tacco finale di Calabria che va sull'esterno della rete.

28' - Scintille tra Bastoni e Diaz dopo un bel controllo del difensore nerazzurro sullo spagnolo, comunque vanificato da un offside.

27' - Numero di Lautaro sul lancio di Dzeko, al Toro non riesce però l'uno-due col compagno: anticipa Kjaer. Poi fallo di Barella su Saelemakers e punizione che è quasi un corner corto per il Milan.

25' - Saelemakers vince un duello con Dumfries e guadagna un fallo. La punizione è però gettata al vento da Theo Hernandez.

25' - Dumfries abbatte Diaz nel cerchio di centrocampo, punizione Milan.

24' - Ancora il bosniaco punta Tomori, poi calcia da posizione angolata ignorando Barella. Tiro che finisce fuori.

23' - Dzeko si beve in un sol sorso Tomori, ma poi l'inglese è bravo ad intercettare l'assist per Lautaro.

21' - Dzeko lancia Dimarco, il cui cross è intercettato da Maignan.

20' - Tonali atterrato a ridosso dell'area, Gil Manzano davanti all'azione fa proseguire.

18' - Primo cambio per il Milan: Messias rileva Bennacer, problemi anche per Maignan che però si riprende.

16' - Palo di Calhanoglu! Conclusione potente dalla distanza del turco, palla sul legno. L'azione prosegue con Barella che prima appoggia per Mkhtiaryan il cui tiro è respinto da Maignan prima che Barella calci alto.

15' - Bennacer non ce la fa, dolore al ginocchio. Dovrebbe uscire.

14' - Cadono in due del Milan in area nerazzurra, Gil Manzano si sbraccia per dire che non c'è rigore.

13' - Prova a reagire il Milan, che guadagna il corner. Problemi per Bennacer.

IL GOL DI MKHITARYAN: Corsa di Dimarco sulla sinistra, pallone lungo che Lautaro lascia scorrere favorendo l'inserimento di Mkhitaryan che entra come un razzo in area e fa secco Maignan in uscita.

11' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRR!! HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKHHHHHHHHHHHHHH MKHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITAAAAAAAAAAAAAAAARYAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNN!!!

IL GOL DI DZEKO: Corner di Calhanoglu, la palla spiove e arriva perfetta sul bosniaco che si inventa una clamorosa volée a beffare Calabria e lasciare sul posto Maignan.

8' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRR!!! EDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNN DZEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

7' - Calcia Dimarco, Acerbi viene contrastato da un difensore che manda in corner.

6' - Lancio di Bastoni controllato da Dzeko che subisce fallo da Tomori.

5' - Erroraccio di Kjaer che sbaglia completamente un lancio lungo, palla a Onana. Poi però sbaglia anche Dimarco che manda in fallo laterale...

4' - Incomprensione Barella-Calhanoglu, palla che si perde in fallo laterale.

3' - Bene Krunic in anticipo su Dumfries, bravo Barella ad evitare una ripartenza. Poco dopo, Acerbi regala una rimessa.

1' - Subito scontro tra Dumfries e Theo, il fallo è del rossonero dopo che l'olandese lo aveva anticipato.

----

21.00 - Sarà dell'Inter il calcio d'inizio del match: PARTITI, E' COMINCIATO L'EURODERBY!

20.59 - Calabria e Lautaro davanti a Gil Manzano per il sorteggio del campo.

20.57 - Milan e Inter entrano in campo per il rituale pre-partita. Coreografia che coinvolge tutto lo stadio, la Curva Sud espone un diavolo gigante.

20.55 - Coreografie in via di esibizione da ambedue le Curve.

20.47 - Squadre negli spogliatoi, fra pochi minuti calcio d'inizio dell'Euroderby.

----

