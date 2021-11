Inzaghi: “Stasera voglio una prova di maturità. Ecco perché Bastoni centrale”

Il tecnico nerazzurro: "Voglio valutare di partita in partita, ho una rosa competitiva"

"Ho fatto la formazione che mi sembrava più idonea, poi i cambi vanno a seconda del risultato. Ho fatto qualche cambio in attacco e in difesa. Cercherò di valutare di partita in partita. Ho una rosa competitiva e farò dei cambi come stasera".