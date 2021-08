Inzaghi: “Stasera i cambi ci han dato qualcosa in più. Felice di guidare l’Inter”

Il tecnico nerazzurro a Sky Sport: Ringrazio i tifosi, mi hanno adottato nel migliore dei modi. La vittoria è anche merito loro"

Una partita che sembrava in salita, ma che poi l'Inter riesce a rimettere sui binari giusti grazie al gol di Lautaro Martinez e alla prodigiosa doppietta di Joaquin Correa . Simone Inzaghi , tecnico nerazzurro, esprime il proprio parere sull'andamento del match del Bentegodi contro il Verona anche ai microfoni di Sky Sport:

"E' stata una vittoria sofferta. Abbiamo approcciato bene il match, poi abbiamo preso il gol e fatto poco nell'ultima mezz'ora per demeriti nostri. Anche se va dato merito al Verona per l'ottimo primo tempo. Poi ci siamo riorganizzati, siamo stati bravi a trovare il pari con Lautaro, poi i cambi ci hanno dato qualcosa in più".