Inzaghi: “Spiace per tifosi e squadra. Bella performance, però c’era Courtois”

Il tecnico nerazzurro nel dopo partita: "Ho chiesto ai ragazzi personalità e l'abbiamo avuta. Guardando la prova sono fiducioso"

Rodrygo piazza all'89esimo la palla vincente che condanna l'Inter ad una sconfitta immeritata contro il Real Madrid, che rende amarissimo il debutto in Champions League. Questo il primo commento in merito a quanto avvenuto questa sera a San Siro da parte del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video:

"Mi spiace tantissimo per i tifosi, la società e i giocatori che hanno dato tutto in campo. Ma purtroppo quando giochi con grandi squadre così, alla minima distrazione ti puniscono. Il calcio è questo, ma guardando la prestazione sono fiducioso per il futuro e per la qualificazione".