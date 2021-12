Inzaghi: “Salah tra i migliori al mondo. Hakimi mi manca, gli auguro di avere successo”

Intervista del tecnico nerazzurro ad Al Ain Sport con promessa ai tifosi dei Paesi arabi: "Faremo di tutto per rendervi felici"

Il sorteggio in due atti degli ottavi di Champions League ha consegnato all'Inter probabilmente la formazione più temibile del lotto, il Liverpool di Jurgen Klopp trascinato in campo da Mohamed Salah. Proprio dell'attaccante egiziano, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ebbe modo di parlare nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente araba Al Ain Sport. Nell'intervento, risalente allo scorso mese di settembre, Inzaghi si è soffermato in particolare sul futuro dell'egiziano in scadenza di contratto a giugno 2023 coi Reds: "Per me Salah è uno dei migliori giocatori al mondo. L'ho visto da vicino quando ero agli esordi da allenatore della Lazio, ed era un giocatore della Roma. Salah è un giocatore meraviglioso e il mio consiglio è di pensare con il cuore prima di fare il passo successivo e di scegliere il meglio per se stesso".