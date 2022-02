Inzaghi: “Roma forte, c’è voglia di rivalsa. E dobbiamo tenere a mente una cosa”

Le parole dell'allenatore dell'Inter a Sport Mediaset alla vigilia dei quarti di Coppa Italia

Stefano Bertocchi

Dopo l'amaro ko nel derby l'Inter cerca di rialzarsi subito in Coppa Italia, dove domani sera è in programma il quarto di finale contro la Roma. Simone Inzaghi inquadra l'impegno di San Siro nella classica giornata di vigilia: "Incontriamo una squadra forte che può battere qualsiasi avversario sempre, hanno tanti giocatori di qualità e un grande allenatore come José (Mourinho, ndr) - dice il tecnico dell'Inter a Sport Mediaset -. Noi dobbiamo essere bravi ad avere quella voglia di rivalsa dopo un derby perso immeritatamente. Sappiamo che il calcio è fatto di episodi e anche la Roma non sarà contenta perché viene da un pareggio interno con il Genoa sicuramente immeritato".

L'obiettivo di Inzaghi resta il passaggio del turno: "La Coppa Italia è un obiettivo molto importante per noi, deve essere nel DNA dell’Inter. Adesso siamo nei quarti di finale, abbiamo questa partita importante domani. Sappiamo che con due passaggi diretti dopo l’Empoli e la partita di domani, che sarà molto difficile, si ha la possibilità di arrivare in semifinale velocemente. Ci sentiamo sempre a casa con i nostri tifosi. Domani è un turno infrasettimanale ma sappiamo che ci saranno e che cercheranno di trascinarci come hanno fatto dall’inizio dell’anno ad oggi, quindi speriamo di regalare loro una qualificazione".

"Io ho la fortuna di avere una squadra forte e competitiva che dall'inizio dell'anno mi ha dimostrato - chi per 15', chi per 10', chi per 45', chi per 90' - di darmi grande disponibilità - aggiunge l'allenatore nerazzurro -. Abbiamo avuto una brutta sconfitta ma dobbiamo essere bravi e razionali a sapere che, anche se è successo, dobbiamo guardare quello di bello che abbiamo fatto fino ad ora e tenercelo bene in mente. Perché dobbiamo continuare su quello che abbiamo fatto in questi primi sei mesi".