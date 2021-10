Inzaghi ritrova Correa. Il Tucu rassicura i tifosi: “A Empoli ci sarò”

L'argentino torna a disposizione dopo aver saltato il big match contro la Juventus

L'attaccante argentino - come testimoniato da SkySport - si è intrattenuto all'esterno del centro sportivo di Appiano Gentile con alcuni tifosi per fare qualche foto e li ha rassicurati riguardo la propria presenza in campo mercoledì a Empoli. A chi gli chiedeva"Mercoledì giochi?", l'ex Lazio ha risposto con un sorriso ed un chiaro "Sì, sì". Una carta in più a disposizione di Inzaghi, che tra Empoli e Udinese dovrà gestire anche le rotazioni.