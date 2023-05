Si chiude la striscia di vittorie dell'Inter di Simone Inzaghi, che cade al Maradona di Napoli superata per 3-1 dai campioni d'Italia di Luciano Spalletti, al termine di un match contorto per i nerazzurri. Che riescono a tenere il colpo per 67 minuti nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Roberto Gagliardini al 42esimo prima di capitolare al cospetto di André Zambo Anguissa che trova il gol del vantaggio. Il Napoli ha anche altre occasioni ma subisce in maniera improvvisa il pareggio all'82esimo per mano di Romelu Lukaku. Illusione dell'Inter che dura tre minuti, prima della sassata di Giovanni Di Lorenzo che riporta avanti i padroni di casa. Al 94esimo, il prodotto di casa Gianluca Gaetano mette il definitivo sigillo alla gara. Il Napoli completa il filotto battendo il 19esimo avversario di questo campionato, l'Inter ha provato la resistenza ma ora rischia il sorpasso dalla Lazio, impegnata a Udine.

IL TABELLINO

NAPOLI-INTER 3-1

MARCATORI: 67' Anguissa (N), 82' Lukaku (I), 85' Di Lorenzo (N), 94' Gaetano (N)

NAPOLI: 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 3 Kim (74' 5 Jesus), 17 Olivera; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 20 Zielinski (83' 70 Gaetano); 7 Elmas (69' 81 Raspadori), 9 Osimhen (69' 18 Simeone), 77 Kvaratskhelia (83' 21 Politano).

In panchina: 12 Marfella, 95 Gollini, 6 Mario Rui, 19 Bereszynski, 23 Zerbin, 31 Zedadka, 55 Ostigard, 91 Ndombele.

Allenatore: Luciano Spalletti.

INTER: 24 Onana; 33 D'Ambrosio, 6 De Vrij, 95 Bastoni (58' 15 Acerbi); 12 Bellanova (74' 2 Dumfries), 23 Barella (58' 77 Brozovic), 14 Asllani, 5 Gagliardini, 8 Gosens (80' 10 Laiutaro Martinez); 90 Lukaku, 11 Correa (74' 32 Dimarco).

In panchina: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 9 Dzeko, 20 Calhanoglu, 36 Darmian, 43 Akinsanmiro, 50 Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Marinelli. Assistenti: Bindoni - Colarossi. Quarto uomo: Marcenaro. VAR: Nasca. Assistente VAR: Chiffi.

Note

Espulso: Gagliardini (I) al 42esimo per doppia ammonizione

Ammoniti: Gagliardini (I), Elmas (N)

Corner: 4-1

Recupero: 1°T 1', 2°T 4'.

96' - Finisce qui, il Napoli chiude superando per 3-1 l'Inter.

94' - Gaetano! Chiude i conti il Napoli su un contropiede due contro uno, vano il tentativo di Brozovic di recuperare. Azione nata da un colpo di testa di Juan Jesus sul quale l'Inter reclama per fallo su Acerbi, e da un errore di Asllani a metà campo.

93' - Cavalcata di Politano che calcia di sinistro, grande parata di Onana che finisce però col servire Simeone. Il Cholito grazia il portiere calciando malissimo.

92' - Dumfries salta Olivera ma non riesce a trovare Lukaku, palla che finisce in fallo laterale.

91' - Iniziano ora i quattro minuti di recupero. Fallo su D'Amrbrosio di Raspadori, punizione interessante per l'Inter.

90' - Dimarco prova una conclusione da metà campo vedendo Meret fuori dai pali, palla che però non si abbassa e finisce fuori.

85' - Di Lorenzo! Gol pazzesco del Napoli! Bordata di potenza che si infila all'incrocio dei pali, Onana resta a guardare.

83' - Nel Napoli, Gaetano e Poliano entrano al posto di Kvaratkshelia e Zielinski.

IL GOL DI LUKAKU: Grande pressing di Lautaro che rianima un pallone servendo Dimarco. Assist improvviso del neoentrato che trova Lukaku bravissimo a punire la distrazione di Juan Jesus e far secco Meret.

82' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRR!!! ROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMEEEEEEEEEEEEEEEEELUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU LUUUUUUUUUUUUUUUUKAAAAAAAAAAAAAAAAKUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!

80' - Dieci minuti per Lautaro, fuori Gosens.

79' - Dumfries di testa va vicina al gol, salvataggio sulla linea. Sulla ripartenza Simeone trova il 2-0 ma Marinelli fischia il fallo di Zielinski su D'Ambrosio.

78' - Ottimo inserimento di Raspadori in area, Onana riesce a portarlo sull'esterno con l'uscita con l'ex Sassuolo che vede sfilare la palla fuori.

77' - Il Napoli controlla agevolmente la situazione, e fa possesso palla nella metà campo.

74' - Nell'Inter, Dimarco entra al posto di Correa e Dumfries va al posto di Bellanova. Juan Jesus subentra a Kim nel Napoli.

73' - Bellanova, anticipato da Kvaratskhelia, commette fallo su di lui.

71' - Ancora Kvaratskhelia a giro, stavolta è più facile la parata di Onana.

70' - Raspadori prova subito il tiro, Onana controlla. Osimhen non ha preso particolarmente bene la sostituzione...

69' - Doppia sostituzione per il Napoli: Simeone entra per Osimhen, Elmas lascia il campo a Raspadori.

67' - Gol del Napoli! Anguissa! Stavolta la conclusione del camerunese dopo un grande controllo in area è vincente, Onana non può fare nulla!

66' - Onana! Volo da ghepardo sulla conclusione a giro di Kvaratskhelia e respinta da campione.

64' - Nuovo tentativo di uscita dell'Inter, Brozovic viene atterrato da Elmas: ammonizione per il macedone.

63' - Contropiede Inter perfetto innescato da Bellanova, servito da Lukaku, che ci mette un grande sprint e mette in area dove arriva Gosens, anticipato però alla grande da Anguissa.

62' - Brozovic spinge Zielinski, punizione per il Napoli.

59' - Conclusione dalla distanza di Zielinski, palla alta non di molto.

58' - Doppio cambio per Inzaghi: in campo Acerbi e Brozovic, che rilevano Bastoni e Barella.

57' - Rrahmani anticipa Lukaku di testa neutralizzando il cross di D'Ambrosio.

55' - Kvara va via a D'Ambrosio, bravo De Vrij a chiudere in corner.

55' - Bellanova riesce a scappare a Kvaratskhelia, ma il suo lancio è troppo profondo per Gosens.

54' - Sfonda Kvaratskhelia da destra, De Vrij ci mette il piede e spazza.

53' - D'Ambrosio recupera palla e lancia Lukaku che però è solo contro tre, e viene anticipato.

51' - Va Zielinski, palla respinta ma ancora tra i piedi dei napoletani che arrivano di nuovo in area. Controllo difficile di Osimhen disturbato da Gosens, Onana para in uscita.

50' - Fallo di Bastoni su Osimhen a ridosso dell'area, punizione pericolosa per il Napoli.

48' - Conclusione improvvisa di Di Lorenzo, Onana è pronto e respinge in corner.

19.06 - L'Inter batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

19.05 - Rientra anche il Napoli.

19.04 - Inter che rientra in campo per la ripresa. Durante questo intervallo si è scaldato in particolare Aleksander Stankovic insieme all'altro Primavera Akinsanmiro.

46' pt - Finisce qui il primo tempo, Napoli e Inter a riposo sullo 0-0!

46' pt - Pericolo per l'Inter: ottimo Barella a ringhiare su due avversari e strappare palla, servendo il belga che entra in area e colpisce l'esterno della rete.

45' - Cross di Asllani, De Vrij e Lukaku sfiorano il pallone senza colpire bene e Meret blocca.

45' - Un minuto di recupero, primo corner per l'Inter.

43' - Stavolta è Anguissa a commettere fallo su Barella. Ci sono proteste del Napoli per un tocco di mano di Asllani in area.

41' - Inter in dieci! Espulso Gagliardini! Brutto fallo su Anguissa e seconda ammonizione inevitabile.

41' - Zielinski trova il palo scoperto alla sinistra di Onana e prova la conclusione, palla fuori.

40' - Altro fallo su Anguissa, stavolta di Barella che si è visto anticipato dall'avversario.

38' - Continua l'offensiva del Napoli, Inter che fa parecchia fatica a uscire.

35' - Lukaku prova la ripartenza di potenza, Lobotka con l'astuzia riesce a fermarlo.

34' - Fallo di Kvaratskhelia su Barella, il georgiano però non ci sta.

33' - Kvara prova a ubriacare Bellanova che però tiene botta e concede il corner. Sugli sviluppi, Osimhen prova il numero ma sbaglia completamente ad indirizzare la palla.

31' - Bel cross di Bellanova, Lukaku di testa manda fuori dopo torre di Correa ma Marinelli ravvisa un fallo.

30' - Kvaratskhelia lancia Osimhen, che però nel momento clou perde l'equilibrio sbilanciato da Bastoni. Ne nasce una ripartenza pericolosa per l'Inter con Lukaku murato da Kim.

27' - E' andato Lautaro a rimbrottare Gagliardini intimandogli di stare calmo, con l'aiuto anche di Gosens.

24' - Ancora un fallo di Gagliardini su Kvaratskhelia, il pubblico reclama il rosso per il centrocampista. E sarebbe stata una scelta logica...

23' - Osimhen salta indisturbato in area e va di testa, Onana blocca il pallone. Male l'Inter che perde il pallone in uscita.

22' - Olivera cerca Anguissa, pallone calibrato male e controllato da Onana.

19' - Fallo di Gagliardini, prima ammonizione del match per lui. Marinelli lo aveva risparmiato pochi istanti fa.

17' - Ancora Anguissa. Gosens non riesce ad anticipare il pallone di Elmas che arriva ad Anguissa che controlla e calcia, tiro che sfiora il palo a Onana battuto.

14' - Corpo a corpo Gosens-Di Lorenzo, per Marinelli è fallo del tedesco.

14' - Cross di D'Ambrosio, Kim di testa va in anticipo su Correa.

12' - Bella giocata di Osimhen che viene ribaltato da De Vrij, punizione Napoli. Sulla quale Zielinski appoggia per Anguissa libero in area, il tiro del calciatore camerunese non inquadra la porta.

11' - Bel filtrante per Lukaku, anticipato da Rrahmani.

10' - Tunnel di Kvaratskhelia a Bellanova, poi D'Ambrosio anticipa il georgiano.

9' - Inter che esce dal guscio, ci prova Correa il cui tiro viene murato.

8' - Fuori misura il lancio di Asllani che si spegne in zona Meret.

7' - Asllani recupera un pallone a metà campo e lancia per Bellanova che però si addormenta e si fa soffiare la sfera.

6' - Barella perde palla, contrastato da due difensori. Poi c'è fallo di Gagliardini su Di Lorenzo.

5' - Lukaku prova l'appoggio per Bellanova, ma la palla è troppo corta e Olivera recupera. Bene Gagliardini nell'innescare l'azione.

3' - Napoli che ha il controllo delle operazioni, cross di Olivera intercettato da Onana. Inter che manovra ora per la prima volta.

18.03 - Sarà del Napoli il primo pallone dell'incontro: PARTITI!

18.02 - Minuto di silenzio in campo in memoria delle vittime delle alluvioni in Emilia-Romagna.

18.01 - Di Lorenzo e D'Ambrosio davanti a Marinelli per il sorteggio.

17.58 - Napoli e Inter entrano in campo per il pre-partita.

17.50 - Le squadre hanno completato il riscaldamento. Fra pochi minuti kick-off per Napoli-Inter

